Así es el Mazinger Z real que mide siete metros de altura

Si hacemos un pequeño viaje al pasado, Mazinger Z es una de esas series que ha dejado una huella imborrable tanto para la generación de la época en la que se emitía como para las generaciones del presente y del futuro. Mucha gente sigue hablando de ella y la recuerda con especial cariño, y la verdad es que cada vez nos dan más motivos para que no olvidemos nunca las aventuras del “primer robot tripulado por el ser humano”.





En este caso, nos hemos trasladado hasta Padul, ubicado en la provincia de Granada, y hemos podido hablar con Baltasar Sánchez, un vecino de la zona. ¿El motivo? Ha construido un Mazinger Z gigante de siete metros de altura y ha contado en Fin de Semana con Rosa Rosado cómo fue adentrarse en aquella aventura tanto inesperada por un lado como apasionante por otro.





En primer lugar, Baltasar no ha dudado en corroborar que la serie de Mazinger Z dejó un legado muy difícil de olvidar por lo que supuso su emisión en aquella época: “Desde luego que era un referente. Hay que tener en cuenta también que, para los dibujos que había en la época, esto fue una novedad. En el año 78 yo vivía en casa de mi abuela y lo veía en blanco y negro, y ya el primero capítulo cuando lo vi me quedé... Bueno, esto hay que experimentarlo, pero ya para el segundo me quedé esperando a otro sábado y ya me quedé anonadado”.





Sobre lo que tenían en mente cuando empezaron a construirlo hasta ver el resultado final, Baltasar tampoco ha ocultado su sorpresa: “Pues sí, yo tampoco esperaba una cosa así. Lo teníamos en el jardín puesto en trocitos y este último año es cuando hemos decidido terminarlo, sobre todo hemos aprovechado el confinamiento cuando estábamos todos en casa. Y ahora que lo hemos terminado, incluso cuando lo ensamblamos con la grúa yo mismo me quedé impactado. No es lo mismo verlo en trozos en el suelo que verlo así”.





Además, se resaltó la diferencia del tamaño de la estatua con el tamaño que tenía el robot en la serie animada: “No, tamaño natural... Supuestamente en los dibujos creo que eran 18 metros o algo así. De todas formas, quiero recordar también que aquí en España también tenemos una súper estatua de Mazinger Z que es una maravilla. Es una cosa para visitar y para verlo, desde luego”.





En lo que se refiere al momento de ponerse manos a la obra, Baltasar ha dicho que fue una decisión algo difícil de tomar: “En principio no íbamos a construir ningún Mazinger Z gigante, lo que pasa es que yo viendo a mi hijo... que claro, viviendo en urbanización también le entiendo a él porque claro, no es lo mismo vivir en un barrio que en una urbanización donde somos un poco más independientes. Y el tema de las tecnologías está cada vez más arraigado, entonces yo hice un trato con él: “Tú echas un ratito en tecnologías y en videojuegos pero quiero lo mismo conmigo, vamos a hacer algo”. Y él aceptó.





Y tras la aprobación de su hijo, tuvo que ponerle en contexto sobre qué era Mazinger antes de empezar a reciclar y a utilizar el material: “Yo también me quedé un poco a cuadros porque no sabía que hacer, quería hacer algo que le llamase mucho la atención y pensé en la cabeza de Mazinger. Con él empecé a ver los dibujos originales, es verdad que al principio estaba sentado por obligación, por cumplir, pero conforme fueron pasando los capítulos le fue gustando y vimos los 92 capítulos mientras hacíamos la cabeza. Quise hacer la cabeza grande porque si la hacíamos pequeña se iba a aburrir. Cuando ya la tuvimos hecha dijimos: “Por qué no hacemos el busto?”. Así que nos pusimos con ello y al final lo hicimos entero. No sobresale de la casa, queda en la segunda planta”.