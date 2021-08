El ansiado regreso de las fallas a Valencia: así será la mascletá, la cremá y cómo han crecido las falleras

Han pasado más de dos años desde que Valencia tuvo que echar la persiana a sus fiestas más populares tras el estallido del Covid-19 en nuestro país. Ahora, y varios meses después de la fecha habitual, regresan las fallas a la capital del Turia con una organización atípica marcada por las medidas sanitarias ante el todavía persistente coronavirus. En Fin de Semana de COPE falleras, organizadores y pirotécnicos dan las claves de cómo será la nueva fiesta de las fallas.

Consuelo Llobel, de 25 años, es la fallera mayor de unas celebraciones que comienzan en apenas 4 días. “Ahora que estamos a las puertas es un poco decir “por fin”, no me lo puedo creer. Yo he sido fallera toda mi vida, para mí es una forma de vida y un pedacito de nosotros que se nos ha quitado durante mucho tiempo. Al ser la primera en anularse también tenía que ser la primera en volver”, asegura en los micrófonos de COPE.

“La ofrenda a la Virgen es el acto más esperado, este año hay muchas cosas que pedir a la virgen y muchas por la que darle las gracias”. Y es que, curiosamente, algunas falleras han cambiado en estos dos años por la edad. “No he tenido que retocar el traje porque tengo 25 años y ya no crezco, pero con la pequeña sí, que ha pasado de una 33 a una 37 de pie”.

Una nueva mascletá



Entre todas las medidas que se implantarán en estas nuevas fallas está que la mascletá se celebrará por diferentes zonas de la ciudad para evitar aglomeraciones. Ricardo Caballer es uno de los pirotécnicos encargados: “Son fallas atípicas para todos, lo he tenido que pensar 5 o 6 veces que estamos en fallas, no es fácil, es complicado y cuesta. Serán unas fallas inolvidables. Han sido dos años muy malos, las pérdidas en 2020 fueron 100% y un 70% en 2021. Este año algunas que se han podido hacer, parques, en el extranjero... Vamos a ver, porque la pirotecnia es el espectáculo más seguro que hay a día de hoy, con gente en la playa o en la plaza, mientras que en otros sectores no ah habido ni distancia ni mascarilla, y yo siempre he dicho que, o todos, o ninguno”.

El experto en pirotecnia aclara en COPE que la clave está en la dispersión por barrios que ofrecen estas fiestas en concreto. “Las fallas, al ser 338, es más que todos en un sitio. Es más complicado que pase algo grave en 338 localizaciones, al aire libre y sin mascarilla, que en un mismo emplazamiento. Estas fallas se pueden salvar con mascletás de barrio con la que no estás acumulando a las personas”, concluye.

Rafa Bengó, presidente falla del barrio El Campanar, defiende que la celebración de las fiestas era “necesario”. “Es un motor de arranque. El resurgir de las fallas es el resurgir de las cenizas, tenemos que salir de esta pandemia, con cuidado, pero queremos que vayamos llegando a la anhelada normalidad que todos queremos”.