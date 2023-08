Ángel Planas, especialista de cine: "Mis padres pensaron que especialista se refería a la medicina"

Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo hacen las escenas de acción en las películas para que los actores no se hagan daño. La respuesta está en la profesión de nuestro invitado de hoy, él es Ángel Plana, especialista de cine con 26 años de experiencia rodando escenas de peligro. A Ángel siempre le fue la marcha, desde pequeño siempre quiso dedicarse a la acción, “a mis padres les hizo ilusión cuando les dije que quería ser especialista, porque pensaban que tenía que ver con la medicina”. Su primera experiencia, en un anuncio, fue tirarse al agua varias veces desde 33 metros de altura en el peñón de Salobreña. Acabó completamente amoratado, pero se ve que le gustó y que le remuneraron bien, así que se decidió a apostarlo todo a la profesión.





Cuando él empezó, en España, no había formación para especialistas de acción como tal, por lo que se fue a una escuela de especialistas en París. Regresó y comenzó a tocar puertas en el cine, consiguió entrar en el equipo de sastrería de una productora. Pese a que la sastrería distaba mucho de sus objetivos en el cine, no tardó mucho en fraguarse una fama como especialista en su primera película en Nicaragua, donde se dedicó a enseñar a los actores nicaragüenses a realizar este tipo de escenas. De ahí dio el salto a Los Ángeles, la meca del cine. Allí conoció al elenco de El Coche Fantástico, con los que aprendió muchos trucos de escenas de accidentes de coches que trasladó al cine español, cuando regresó a nuestro país.





Su escena más peligrosa, o divertida para él, consistió en tirarse al agua dentro de un coche. Tenía que tirarse en un foso marcha atrás, aceleró a tope y cayó en la parte del foso más profunda, se quedó atrapado entre dos piedras sin poder escapar del vehículo. La situación parece angustiosa, pero a él no le importó en absoluto: “yo pasé de la luz de la tarde a la oscuridad total y el agua fría a 18 metros de profundidad, pero te sientes bien, no sientes pánico, te sientes tranquilo, porque sabes que tienes una botella de oxígeno y que van a venir los buzos a cogerte”, esto lo dice entre risas, “salí y todo el equipo me aplaudió, fue una sensación bastante bonita”. Desde luego que hay que estar hecho de otra pasta.





Respecto a la fama que tienen algunos actores de querer hacer sus propias escenas de acción, asegura que hay algunas escenas que sí las pueden realizar, sobre todo después de ver cómo las hace el especialista. Cuenta que no interesa en muchas ocasiones, por si la escena le provoca un hematoma o una lesión que no permita rodar otras escenas, “en cambio si eso le pasa a un especialista y se cae y se rompe los dientes, pues no pasa nada, se pone a otro y ya está”. Aclara que está de broma, pero desde luego que Ángel Plana no conoce el miedo.