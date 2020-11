Ana Oramas: “Marlaska miente, el Gobierno cree que Canarias no es Europa y que no es española”

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha acusado este sábado en Fin de Semana de COPE Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de “mentir”. “El Gobierno piensa que Canarias no es España y no es Europa”, arremetía la diputada de la Cámara Baja.

“Nosotros en junio advertimos de que el mal estaba muy mal hasta septiembre, pero sabíamos que la calma está en octubre y noviembre”, recordaba Oramas junto a Cristina López Schlichting. “No nos hicieron caso, y Marlaska ha mentido en la reunión a Marruecos, la reunión ha sido un desastre”, comentaba la diputada en COPE.

Y es que el Ejecutivo ha asegurado esta semana que no puede trasladar a los millares de inmigrantes que han llegado en las últimas semanas a las costas canarias hacia la península “para no hacer efecto llamada”. Un argumento que desde la propia Bruselas han desmentido. “Es un enorme error, Marlaska está enfrentado con el ministro de migraciones, el presidente vasco, extremeño y andaluz para colaborar con Canarias, y no se les permite”, critica Oramas.

La inmigración en Canarias: un drama social

“Esto es un drama humanitario, el gobierno ni está ni se le espera, la ministra de Exteriores viajando por el mundo, Defensa peleado con Interior, guardias civiles y policías desesperados, creando un polvorín social en Canarias de tal calibre que, en este momento hay un 60% de población activa en paro o ERTE”, reprocha la diputada canaria.

Oramas destaca que no quiere que Canarias se convierta en Lampedusa: “En este momento estamos abriendo los telediarios de Alemania y Reino Unido con Canarias. ¿Tú irías ahora a Lampedusa? Solo tienen que hacer lo que ya hizo un gobierno socialista en 2006”.

El ejemplo socialista de 2006

“En el 2006 un gobierno socialista tomó decisiones importantes y hubo una gestión importante sobre la crisis de los cayucos” ponía de ejemplo la diputada. Fue un tema de Estado, llegaron 30.000 personas. “Junto al fallecido presidente de Canarias, Iván Martín, coordinamos el dispositivo”.

“Gente tan poco sospechosa de ser de Vox como Acnur o Cruz Roja, Podemos ha pedido la dimisión de Marlaska, el presidente del Cabildo socialista ha pedido la de Escrivá y Ángel Víctor Torres ha dicho que no va a permitir que Canarias sea Lampedusa”, critica en Fin de Semana de COPE. “Calviño dice que hiperactúo, que actúen ya, que llamen María Teresa Fernández de la Vega o a Moratinos, y que sepan que hizo el gobierno de España en 2006”.