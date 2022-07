Ana Mena: “Mi paso por ‘Idol Kids’ como juez fue muy especial, me veía en esos niños con todos sus nervios”

Cuando ‘la noche arriba’ pasan muchas interesantes, por ejemplo la visita de la cantante y actriz española Ana Mena a Fin de Semana con Rosa Rosado, que viene desde Estepona para presentar su sencillo ‘Cuando la noche arriba’.

La artista reconoce que su madre le metió en el cuerpo el amor por la música y, su padre, la italiana: “Me gusta mucho la música italiana desde niña, y mi madre me transmitió el hecho de cantar porque era cantaora de flamenco y mi padre me ha puesto siempre música de todo tipo, y al final yo siento atracción especial por la italiana”. De ahí su pasión por el Festival de la Canción de San Remo, como cuenta: “Participar en él fue un sueño cumplido, totalmente, porque lo he seguido muchos años y de verlo en casa por ‘streaming’ a estar allí es muy bonito. Con los italianos hay mucho ‘feeling’, nos lo pasamos muy bien, esto empezó hace cinco años cuando saqué canciones con artistas de allí pero no iba con grandes pretensiones ni expectativas porque no era nadie y ni siquiera hablaba bien italiano, pero me puse las pilas e hice entrevistas, y al final lo perseguimos a tope, buscando un equipo, y hasta el día de hoy porque está cerquita”.

Y ahora arrasa en medio mundo gracias a ‘Música ligera’, canción “por la que apostamos mucho desde el principio, me trasmite una energía muy especial y te transporta a otros años de la música, quizás a los 70 con artistas que mi padre me ponía de pequeña. Es una mezcla curiosa y me gusta que en el año 2022 hagamos un homenaje a la música de esos años, es mi década favorita. Tiene una letra muy bonita y la canción me enamoró, me encanta que guste tanto”.

También ha sido televisiva, con participaciones en varios concursos y programas hasta llegar a la miniserie ‘Marisol’ en la que interpretaba a la protagonista del mismo nombre: “Eso fue de las experiencias más inolvidables que he tenido y tendré en mi vida, lo recuerdo con mucha emoción, tenía 11 y nunca había interpretado nada antes, llegar a un equipo de más de 100 personas donde tienes que aprender tantas cosas de cine fue muy bonito. Y además Marisol es una artista que marcó un antes y un después en la historia de la música en España y yo tenía todas sus películas en VHS. Yo quería ser Marisol pero es que al final lo fui”.

Y entonces, con 13 años, es chica Almodóvar con ‘La piel que habito’: “Fue increíble, recuerdo el proceso de castin, fue muy curioso porque me mandaron una canción en portugués y ni sabía ni sé el idioma, pero me la aprendí escuchando la versión de la chica que la cantaba y aprendí la pronunciación fonéticamente de memoria, como un loro, y luego recuerdo que la grabamos en casa de Alberto Iglesias, el compositor de la banda sonora, un crack, y yo estaba muy cortada y nerviosa. Luego me citaron en el despacho de Almodóvar y me dijo que se la cantase en directo mientras almorzaba. Lo hice y desde ese día empezamos con todo, fue muy bonito. No era consciente de lo que hacía, no conseguía ni consigo serlo, estaba impactada”.

Por eso Ana reconoce que más que actriz que canta, es cantante que actúa: “Yo siempre he cantado, mi vocación siempre ha sido la música, luego la interpretación me gusta y si puedo compaginarlo pues genial, pero la música es mi medio de comunicación absoluto”.

Su paso por Idol Kids como jueza es otro momento al que guarda mucho cariño, como describe: “¡Qué emoción! Fue mucha porque yo me veía en los niños y me emocionaba muchísimo. Te juro que me veía en ellos y en sus nervios como si fuesen los míos, cuánta experiencia muy bonita, venían niños y niñas con un talento que ya se les veía que son estrellas, había niños y niñas que ya eran artistas, ya solo tienes que seguir como vas porque en algún momento te va a llegar. Yo no sé si era buena o mala jueza, intentaba ser todo lo justa que podía dentro de que es muy difícil y me daban un sentimiento verles tan pequeños… me transportaban a cuando yo era así. Me tocó mucho la fibra”.

Entonces llega el momento de hablar de un artista al que Ana le tiene un inmenso cariño: Nil Moliner. “¡Le adoro, te amo! De verdad, ¿puede ser más buena gente este chico? Más talentoso, más buena gente, más buena vibra, es dispuesto, educadísimo… es un sol, le adoro, currante desde siempre, toca todo, es una máquina. Mi canción con él es increíble y es un pedazo de fenómeno. Soy fan de Nil y quería hacer una canción con él, así que cuando me escribió te juro que llamé a mi manager, muy fan también de él, y le dije ‘José, ¿sabes quién me ha escrito para hacer una canción?’, y me dijo ‘¡no jodas!’; le quiero y admiro a partes iguales, qué grande es”.

Ahora llega la gira hasta finales de septiembre, pero hay muchas cosas por anunciar “porque hemos estado trabajando dos años en ellas y no nos han dejado hacer muchos conciertos así que este año vamos a por todas”. Por eso Mena asegura estar “contenta”: “No puedo quejarme, es verdad que muchas veces tienes ganas de ir a casa un par de días y descansar, pero me lo paso muy bien de gira y tengo mucha suerte de que las cosas salgan bien y la gente esté recibiendo esto de esta manera, así que solo tengo palabras de agradecimiento, estoy contenta. Y volver a Estepona es mi manera de tocar tierra, ver a la familia y los colegas, volver a mi casa, me siento más yo misma que nunca”.

Para terminar comenta su colaboración con Abraham: “Nos conocemos desde hace mucho, con 7 años dábamos clase de canto juntos todos los fines de semana, nos reuníamos en Cádiz todos los sábados y nos veíamos, éramos mejores amigos. Nos pasábamos las tardes hablando por teléfono por el fijo de casa que ya ni existe y podíamos estar hablando desde las 16h hasta las 20h, era mi mejor amigo y qué bonito que cada uno ha hecho su camino, ha llegado a dedicarse a la música y es otro currante, estaba cantado que en algún momento íbamos a trabajar juntos. Su sonido es muy ochentero y pop, me encanta. Y el vídeo con él es muy especial porque nos reencontramos tras mucho tiempo, éramos como hermanos y se merece su gran momento”.