Ana María Álvarez: "Para hacer un diente en 1950 hizo falta un kilómetro de fábrica"

El Covid ha hecho que la única fábrica de dientes postizos en España aumente sus ventas. Ana María Álvarez cuenta su historia: “en los años 50, España no era lo que ves ahora. Mi marido tenía un depósito dental. En aquellos años no teníamos productos, porque no teníamos fábricas. Los más importantes venían de Alemania, por ejemplo. Entonces, los dientes, en aquella época, era lo más importante”.

“Se nos ocurrió que, por la falta de material, podíamos hacer una fábrica. Compramos unas naves enormes, porque el material, en todo su recorrido para fabricarse, de cintas y eso, puede ser un kilómetro” ha comentado la fabricante.

Ahora mismo exportan a cerca de 64 países. “Nuestro cliente más importante es Alemania, porque nosotros vendimos en España todas las investigaciones, porque hasta que no vimos que eran de buena calidad, no salimos al mercado internacional”.

Hay gusto con respecto a los dientes: “Cada persona tiene que llevar la medida que corresponde. No se puede poner una persona bajita un diente grande no viceversa. También, en temas de color, todo el mundo los quiere blancos” ha comentado. “A los americanos les gusta más blanco, en Alemania nos piden tamaños más grandes...” ha comentado Ana María Álvarez.