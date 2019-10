Álvarez de Toledo: “Que Sánchez no quiera un cara a cara con Casado es una muestra de poco valor”

La portavoz del Partido Popular en el Congreso ha pasado por los micrófonos de ‘Fin de Semana’ con Cristina López Schlichting y ha asegurado que “es insuficiente un solo debate, según todas las encuestas, hay dos grandes fuerzas políticas con capacidad de gobernar, el PSOE y el PP, y por eso tiene que haber un cara a cara”. Asimismo, ha señalado que “he visto pocos presidentes con tan pocos principios y con tan poca capacidad de pacto”.

Sobre la posición del PSOE con respecto al nacionalismo, Cayetana Álvarez de Toledo ha explicado que “a lo largo de estos últimos 2 años, la izquierda española emprendió una deriva reaccionaria de alianza y de convivencia con el nacionalismo. Lo hemos visto en Navarra, País Vasco y Cataluña. Para poder pactar una coalición de verdad ilustrada, racionada, defensora del orden constitucional, con el centroderecha y el Partido Popular, lo que debe es abandonar la deriva reaccionaria y seguir el camino del verdadero progreso y de la verdadera defensa constitucionalismo”.

Concretamente, sobre el cambio de rumbo del PSOE con respecto al independentismo, la portavoz del PP ha afirmado que “es una incoherencia flagrante, pero el PSC siempre la ha tenido en su ADN, así como la ambigüedad y la equidistancia. Eso me preocupa, al constitucionalismo le ha faltado una pata sólida, y ha sido la pata socialista. Sánchez debe romper con Torra en la diputación de Barcelona, con Torra y Junqueras en los ayuntamientos y debe apoyar a la moción de censura presentada por Ciudadanos y apoyada por nosotros. Es un socio muy complicado y un líder discutible para el constitucionalismo”, ha explicado en los micrófonos de COPE.

En lo referente al acuerdo propuesto por el Partido Popular de ‘España Suma’, Álvarez de Toledo considera que no veo una ruptura de discursos y que “'España Suma' es un proyecto de unión y de reagrupación de un espacio constitucionalista. El mismo empeño que hemos tenido en este tiempo que es evitar la fragmentación del espacio de la razón española, se acabe y de lugar a una reagrupación y unión. El mensaje es unir fuerzas para hacer frente a los desafíos que tiene este país”. “De cara a estas elecciones, el acuerdo no lo han querido los otros partidos, se lo ofrecimos a Ciudadanos. Lo llevo defendiendo desde que volví a la política, y lamento profundamente que no lo hayan acdeptado. En estas elecciones tenemos que pedir a los españoles que unan el voto en las urnas".

En la entrevista, Álvarez de Toledo ha sido muy clara con respecto al constitucionalismo y ha explicado que es el camino a seguir, pero ha insistido en que “el mensaje es que el constitucionalismo no es una respuesta a una situación de emergencia, sino que debe ser una política sostenida en el tiempo, ese espíritu de unión que debe permanecer como un paisaje permanente. Que siempre se haga efectiva y se aplique la Ley en toda España y en Cataluña”.

Por último, sobre la noticia de que Carolina Bescansa encabezará la lista de La Coruña de la nueva formación de Íñigo Errejón, Cayetana ha argumentado que “el Partido Popular siempre se ha adelantado en la promoción de grandes mujeres en la política. Ninguna de nosotros somo insustituibles nunca, la política es un ejercicio constante de renovación. Hay momentos y etapas en la vida de las personas, yo me fui al periodismo, volví a la política, quién sabe si volveré al periodismo… Todas las personas que quieran sumarse a un gran proyecto, mejor”, ha sentenciado.