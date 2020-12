Almudena Martínez-Fornés: “Los ataques de Pablo Iglesias al Rey se deben al continuo desgaste de Podemos”

Que este año es muy distinto a los anteriores no cabe la menor duda, y eso debe tener su reflejo en el tradicional discurso del Rey Felipe VI. Eso es lo que piensa Almudena Martínez-Fornés, corresponsal de ABC en la Casa Real, quien ha asegurado en Fin de Semana con Cristina que “el discurso es en un momento especialmente complicado para toda España y esperamos que marque distancias con el comportamiento de su padre ya que siempre se han distanciado de ellos. Es muy probable que le acabe mencionando".

El Rey Emérito no va a volver a España por Navidad y Almudena desgrana los motivos: "Su presencia en España no está resuelta. Intentó venir en Navidad pero no era conveniente en ese momento, el foco se hubiera desplazado, no sería el Rey sino su padre".

No solo la situación es complicada por la pandemia, también han sido notorios los múltiples ataques que ha recibido desde el mismo Gobierno: “La situación más tensa se vivió en septiembre cuando prohibió el Gobierno al Rey ir a la entrega de los despachos de los jueces. El Gobierno antepuso el refrendo al papel del Rey, no hemos vivido nada parecido antes. Que el propio Gobierno ataque a la Jefatura del Estado no es normal en ningún país. Cuando Pablo Iglesias habla así es por desesperación porque su partido está perdiendo votos sin parar. Ataca para ver si recupera a su electorado".

Pero claro, hay tantos y tantos asuntos que abarcar que, para 12 minutos, que es la duración habitual, no van a caber todo, como explica Almudena: "Como este año ha sido tan intenso es complicado que pueda ceñirse a la duración habitual, tendrá que elegir temas. Tendrá que nombrar la pandemia, a los fallecidos, a los que han perdido su trabajo, a los que peor lo están pasado, etc.”.