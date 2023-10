Alimentación vegana y más de 100 pastillas al día: la rutina de un multimillonario para rejuvenecer

Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, es el ciclo de la vida, pero hay gente que no está de acuerdo con el último paso y lleva el alargamiento de la existencia hasta extremos insospechados. En 'Fin de Semana' nos hacemos eco de la obsesión de un empresario estadounidense no solo por no envejecer, sino por mantenerse joven.

Se llama Bryan Johnson y trabaja cada día para no morir, pero ¿quién es y qué hace este hombre para alargar su vida? Se trata de un señor de 46 años que no solo no quiere envejecer ni morir, sino que quiere rejuvenecer, como en la película de 'El famoso caso de Benjamín Button'.

Johnson es un empresario que se hizo rico tras vender su empresa, una plataforma de procesamiento de pagos, y ahora quiere emplear su fortuna en transformar su cuerpo. Así lo explica él mismo en sus redes sociales: "Como sabéis, estoy tratando de hacer dos cosas, una es envejecer más despacio y dos invertir los daños del envejecimiento o invertir mi vida biológica".

Alimentación vegana, antigrasa y más de 100 pastillas al día

Para conseguir la hazaña necesita emplear prácticamente su tiempo al completo en tratamientos y rutinas y especialmente cuidada es su alimentación evidentemente vegana. No solo es que sea vegana, sino que también es antigrasa o sea unas patatas fritas, por ejemplo no se puede comer.

De hecho, su grasa corporal ahora mismo está entre el 5 y el 6%. La cantidad de calorías que ingiere al día es exactamente de 1977 calorías, por no hablar de la cantidad de suplementos alimenticios o medicamentos que ingiere a lo largo del día, un total de 111 en forma de pastillas, un saco de pastillas.

Forma parte de una rutina englobada dentro del proyecto 'blueprint', una empresa que él mismo creó gracias a su dinero. La empresa permite a los usuarios que quieran contratar sus servicios tener el asesoramiento para convertirse en alguien como Bryan. Este señor tiene instalado hasta un centro médico en casa para hacerse casi, a diario, análisis de todo tipo.

Incluso hace intercambios de plasma con su hijo de 17 años. Él presume en sus redes sociales de que es la primera persona en el mundo que hace intercambio de plasma multigeneracional. Tiene una capacidad pulmonar de un joven de 18 años y además de una estricta rutina y un estricto control sobre su salud, utiliza trucos como este que cuenta así en sus redes sociales.

Saltar de la cama y una luz que imita al sol como rutina diaria

"Mi nombre es Brian Johnson, he gastado millones de dólares creando un protocolo antiedad y aquí tenéis algunos trucos que hago el día para marcar la diferencia. Cuando me levantó lo hago saltando, sin darle al botón de posponer la alarma, no intento tener 10 minutos extra, solamente salto de la cama y me ayuda.

Luego voy al baño y enciendo una luz específica que imita la luz del sol, me ayuda a sentirme despierto en ese momento y me ayuda a mantenerme más alerta durante el día, hay muchas investigaciones que demuestran que esto es muy útil y puedes hacerlo a diario", explica en otro de sus vídeos.