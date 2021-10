“La adicción a las pantallas está 'durmiendo' a los jóvenes y apagando sus cerebros”

Es una de las colaboradoras más exitosas y seguidas de Fin de Semana con Cristina y con toda la razón del mundo. Sus consejos ayudan cada siete días a miles de oyentes que se dejan guiar por ellos. Es Marian Rojas, psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, que esta semana en el programa analiza por qué los jóvenes de hoy son menos inteligentes que los de la generación anterior: “Es un tema interesantísimo. Es un titular pero tiene un fondo de cierto. La inteligencia es la capacidad que tenemos de tomar decisiones, de planificar y decidir lo que nos conviene, de buscar la solución a nuestros problemas, de orientarnos… los tipos de inteligencia se unen en lo que es el ‘CI’, es decir, coeficiente intelectual. Lo que está claro es que lo que hoy en día consideramos ser inteligente es la capacidad de tomar decisiones, de planificar, de buscar lo bueno de lo malo, de seleccionar la información importante de todo lo que nos llega…, pues hay una zona del cerebro que se encarga de estas funciones y es la corteza prefrontal, su funcionamiento es muy esencial y en los niños y bebés es profundamente inmadura y, mientras crece, va evolucionando”.

Rojas detalla que esa zona “se encarga de la concentración, la resolución de problemas y el control de los impulsos, nos hace seres superiores y, cuando está bien gestionada, nos hace personas que nos desenvolvemos mejor en la vida. Pues cada vez que una persona ve una pantalla se activa la corteza prefrontal, es decir, la atención se activa debido a la luz, sonido o movimiento de la pantalla. Sabemos que en los bebés y niños esto es muy dañino porque es una zona muy inmadura, pero en jóvenes en pleno desarrollo neuronal cuando esto sucede hay un mecanismo que se llama ‘use it or loose it’, ‘o lo usas o lo pierdes’; si yo me paso todo el día usando Google Maps para orientarme, la zona de la orientación de mi cerebro cada vez funciona peor. Si uso Wikipedia para todo, el hipocampo que es el archivo de información, cada vez lo empleo peor y se me va atrofiando. Es decir: las zonas de mi cerebro funcionan peor cuando no hay un estímulo interno que las activa. Entonces esa zona tan básica se va atrofiando y muchas de las medicaciones para la atención funcionan en esa zona del cerebro mejorando las conexiones neurológicas para que vayan mejor y conectemos mejor con la realidad”.

Marian explica que “usamos la pantalla principalmente en dos momentos”: “Cuando estamos aburridos o cuando estamos estresados, fuera del ámbito profesional, claro. Si cada vez que estás aburrido recurres a la pantalla, no das nada a tu cerebro para esos momentos, y sabemos que el aburrimiento bien empleado es la cuna del asombro y la creatividad, es decir, una persona que sabe aburrirse piensa y razona y se inventa algo. Nadie ha descubierto nada en un momento frenético de actividad. Cuando tenemos un rato de pausa y dejamos que el asombro y la creatividad se activen, ese asombro está bien encauzado. Si cuando me estreso me relajo con la pantalla, no sé gestionar el estrés, y por tanto tolero peor la frustración y gestiono mal mis impulsos. Si cuando me siento solo recurro a las redes sociales, no sé gestionar la parte de habilidades sociales tan importante en la inteligencia. Entonces tengo menos creatividad, soy menos productivo y ágil en la reacción”.

La psiquiatra continúa explicando que “el ritmo de vida que llevamos y recurrir a las pantallas siempre daña algunas zonas de nuestro cerebro que son básicas para poder buscar información”. Rojas es firme defensora de ejercitar la memoria, algo que sustenta en que “de ella surgen las respuestas a las grandes preguntas del día a día, es decir, tanto de un número de teléfono como de un nombre. Muchos no hacen el esfuerzo de recordar nada porque todo está en este aparatito”.

Para terminar, Marian aborda “el gran otro tema: la lectura”: “Si analizas cómo leemos hoy día las noticias, lo hacemos de forma superficial, porque esa corteza prefrontal nos permite profundizar los textos y entenderlos y quedarnos con la información. Si hoy en día solo funciona por emociones y estímulos rápidos de luz, eres incapaz de profundizar en ella y discrepar si algo no te parece bien desde el punto de vista lógico. Respondemos a lo que vemos y nos llega desde el sentimiento y las sensaciones y no desde la razón porque se va atrofiando. Los jóvenes hoy en día no buscan en enciclopedia ni se esfuerzan en encontrar las cosas, todo lo tienen al alcance de la mano pero no saben decidir qué conviene y qué no”. Y una frase que lleva años escuchando a su padre: “Estamos en un momento de exceso de información y de falta de formación. Hay que formar bien para ser capaces de dilucidar bien”.