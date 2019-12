La niña ahogada en la piscina de Mijas "recibía clases de natación en Londres”

Sucedió el mismo día de Nochebuena en un club del municipio malagueño de Mijas. La niña de 9 años cayó al agua y falleció ahogada junto a su hermano de 16 y su padre de 53 que habían acudido a socorrerla.

En el programa 'Fin de Semana' de COPE, el abogado de la familia, Javier Toro, de Sánchez y Toro Abogados, ha asegurado que la pequeña estaba aprendiendo a nadar lo que desmiente las declaraciones de la Benemérita. “La propia madre llegó a decir que la hija fallecida estaba dando clases de natación en su colegio de Inglaterra y que precisamente la última la dio justo varias semanas antes”.

“Viven en Londres y era la segunda vez que iban de vacaciones, pero eso no quiere decir que no supieran nadar”, ha aclarado el letrado.

En este sentido el abogado ha insistido en que según la aclaración de la madre “nunca comentaron, ni ella ni la hija que sobrevivió, que los tres fallecidos no supieran nadar”.

Además ha advertido que la familia "a raíz de las publicaciones o filtraciones durante la investigación ha informado en un comunicado sobre puntos incorrectos, que se han interpretado mal por la traducción o que nunca fueron dichos por la madre”.

La familia sufre un shock emocional inmenso

Javier Toro se ha remitido además al testimonio de un testigo el pasado sábado por la noche en televisión que “corroboraba” la versión de la familia “de que la niña sí fue arrastrada hacia el centro de la piscina”. Ahora, señala “habrá que hablar con esa persona para confirmar la veracidad de lo que cuenta”.

Asegura que la piscina “es crucial” en la investigación. “Estaba abierta y no tenía socorrista". "Es cierto que parece ser que por los metros no era obligatorio, pero hay que ver el uso que se le estaba dando. Parece que no pertenecía al Resort, que era compartida con una comunidad de propietarios con lo que si se le da un uso hotelero o más intensivo, pudiera ser que fuera aconsejable un socorrista. Los 1500 euros que puede costar uno, hubiera evitado tres fallecimientos”

Al margen de la investigación, el abogado ha confirmado que la familia sufre un “shock emocional inmenso, una pesadilla. Se han ido de vacaciones cinco personas y han vuelto dos, es algo tremendo”, ha concluido.