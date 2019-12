Un pastor londinense muy querido: así era el padre fallecido en la tragedia de Mijas

Era pastor en una iglesia londinense, muy querido. Vino a la Costa del Sol a pasar unos días de descanso y aquí ha fallecido... él y dos de sus hijos. Siguen trascendiendo detalles en torno al triste suceso ocurrido en un complejo turístico de Mijas, detalles ayudan a la Guardia Civil a aclarar las circunstancias de la muerte. Por ejemplo, que los tres fallecidos (un padre de 53 años y dos de sus hijos, de nueve y dieciséis años) no sabían nadar. Lo ha contado a los agentes la hija y hermana de las víctimas, una joven de catorce años, que fue el único testigo directo de los hechos.

CÓMO SUCEDIÓ LA TRAGEDIA

Según su relato, los tres hermanos se estaban bañando en la parte con menos profundidad, en un momento dado, la chica de catorce años salió del agua y vio como su hermana de nueve entró en la zona más profunda de la piscina y no podía salir. El hermano de 16 años fue a ayudarla, acto seguido el padre hizo lo mismo mientras la madre pedía ayuda a otros vecinos. Pero como no sabían nadar, se ahogaron. Cuando rescataron los cuerpos, les hicieron maniobras de reanimación, pero no se pudo hacer nada por salvarlos.

El testimonio de madre e hija se incorpora al informe de la Guardia Civil, una información que no se había manejado hasta ahora porque ninguna había podido testificar por el estado de shock en el que se encontraban. Ahora, la Guardia Civil apunta a esa línea en la investigación: que todo ha sido un trágico accidente porque las víctimas no sabían nadar.

AUTOPSIA

La autopsia ha confirmado que los tres murieron ahogados y descarta una de las hipótesis que se plantearon los investigadores: una intoxicación química. Según la Guardia Civil, los cuerpos no tenían signos de golpes ni arañazos producidos por los elementos del sistema de funcionamiento de la piscina. La Guardia Civil enviará su informe al juzgado de Fuengirola que ya se ha hecho cargo del caso.