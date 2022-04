Schlichting: “Ni rastro de pitos al Rey, con aficiones bien leales a España y un partido de máxima tensión”

¡Muy buenos días, ESPAÑA! Es domingo 24 de abril y colea la borrasca que nos ha acompañado estos días. Lluvias en el Cantábrico occidental, Galicia y Pirineos. En el resto de la península algunas nubes. Subirán algo las temperaturas máximas y en el Este y en Baleares, sol.

Es el pórtico de una semana en la que las temperaturas van a mejorar.

El Betis levanta su tercera Copa del Rey

Hay que ver la alegría de mi gitano, todito vestido de rayas verdes. El Betis ha ganado frente al Valencia la Copa del Rey. Ni rastro de pitos a sus majestad, con aficiones bien leales a España y un partido de máxima tensión, que terminó con empate a uno y se resolvió en los penaltis.

Juanma Castaño hablaba con Carlos Herrera, que confesaba que tuvo que refugiarse en el baño al final













Día de elecciones en Francia

La noticia del día son sin duda las elecciones francesas. Parece, parece que va a ganar el liberal Macron, que ha sido presidente hasta ahora, pero cabe una posibilidad de que la combinación del buen tiempo, que puede llevar a las playas en lugar de a las urnas y el voto de los antisistema, que sobretodo han votado a la ultraizquierda de Melenchon, lancen paradójicamente al triunfo a Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha. Las consecuencias para toda Europa serían radicales. El segundo país más grande de la Unión, con 48 millones de habitantes, propiciaría la idea de que los extranjeros son un peligro, que hay que tener miedo y recelo a los inmigrantes y favorecería la disolución de la Unión Europea, el gran esfuerzo de cooperación del continente después de la Segunda Guerra Mundial.





Supuesto espionaje a independentistas

Y en España, la semana en Cataluña ha estado dominada por el estruendo que los independentistas han montado para disimular que fueron a Moscú a pedir ayuda para la secesión de España. Los mismos que se han dado a la traición de la Constitución acusan a Pedro Sánchez de haber propiciado el espionaje de sesenta de sus líderes con un sistema de escucha telefónica que vende Israel y que se llama Pegasus.













Aunque las personas intervenidas pueden detectar el sistema que les ha colonizado el teléfono, es imposible saber quién lo ha hecho, quién les está espiando, según nos explicaba ayer nuestra experta en sistemas digitales, Stella Luna de María.





Para intentar poner paños calientes en el enfado de los socios, el Gobierno manda hoy a Cataluña al ministro de la Presidencia, José Félix Bolaños, que se verá con la consejera de la Generalitat, Laura Vilagrá, para explicarle no sé muy bien el qué, porque haya o no espionaje, evidentemente no lo va a admitir. Lo que queda por delante es una batalla propagandística, por parte de la Generalitat para focalizar contra Madrid en lugar de a favor de Putin, y por parte del Gobierno para entonar el pio pio, que yo no he sido.





Guerra en Ucrania

Contra el dirigente ruso Vladimir Putin va la reunión de primer orden que hoy mantendrá Volodimir Zelenski, el presidente ucraniano, con los secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin. Los norteamericanos, que también han convocado esta semana una reunión militar de 40 países aliados en la principal base en Alemania, la de Rammstein, pretenden redoblar la idea de que Ucrania no está sola. Washington anunció esta semana un nuevo paquete de ayuda militar por 800 millones de dólares.

Zelenski, sin embargo, es consciente de que no podrá resistir indefinidamente y ha reiterado su deseo de reunirse y negociar con Putin.

Las últimas noticias militares nos llevan a Odessa, en las orillas del mar negro, que ha sido el objetivo de un bombardeo con misiles de alta precisión que sin embargo han matado a varios civiles, entre ellos un bebé, y que ha afectado al edificio militar que custodiaba parte del armamento recibido de los Estados Unidos y Europa y dos edificios residenciales. Moscú ha informado de la muerte de 200 soldados ucranianos.