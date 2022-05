Schlichting: "La Ley de 'solo si es sí' incurre en el mismo problema que la Ley de Violencia de Género"

¿Cómo no vamos a estar en contra de que las mujeres no sean violadas? ¿Cómo no vamos a estar en contra de que un determinado abuso sexual no tipificado como violación? Pero, desde luego esta ley del “sí es sí”, vuelve a incurrir en el mismo problema que la “Ley de Violencia de Género”.

Es el testimonio exclusivo de la mujer el que define el delito y los jueves tienen muy poco margen. ¿Acaso no conocemos todos denuncias ilegales y denuncias falsas de violencia de género? Yo conozco dos casos al menos de amigas que mintieron con el fin de obtener ventajas ilegales. Y el margen es muy estrecho, porque la carga de la prueba la establece sencillamente el testimonio de la mujer.