Schlichting: "La Abogacía del Estado, en un acto bochornoso, ha apoyado las tesis judiciales de Puigdemont"

¡Muy buenos días España! Es domingo, 3 de octubre, y esta mañana me he puesto jersey. Que si eres de Murcia dirás “qué exagerada”, pero claro, tú vas a tener 31 grados hoy y, en cambio, en buena parte de España tenemos lluvias de un frente Atlántico y una bajada de temperaturas que nos pone ya en otoño. Es el llamado “cordonazo de San Francisco”, un brusco viraje al frío que suele venir tras el veranillo de San Miguel, que acabamos de pasar. Misterios de la meteorología.

BREXIT

El ejército será desplegado mañana en Gran Bretaña para ayudar al abastecimiento e intentar aliviar el caos que está viviendo el territorio. Tanto racismo, tanto racismo… pues han puesto tan difíciles las cosas a los trabajadores extranjeros que ahora les faltan camioneros para las gasolineras, reponedores en los supermercados y hasta carniceros. Te digo de verdad que nos falta un tornillo. Si nos ve Churchill, que era bien partidario de la unidad europea. Tantos años trabajando los funcionarios británicos en Bruselas, y ahora, en éstas. Entre pitos y flautas, el litro de combustible se ha puesto en Inglaterra a tres euros el litro. Tres.

Entre pitos y flautas, el litro de combustible se ha puesto en Inglaterra a tres euros el litro

CONVENCIÓN DEL PP

Y nuestra noticia nacional es la foto final de la Convención del partido Popular en Valencia, que enfila los dos años que quedan hasta las elecciones con la deliberada decisión de llevar a Pablo Casado a la Moncloa. Todos, barones y ex presidentes, han empujado a una para proyectar imagen de cohesión.

La mayor expectación la suscitó Isabel Díaz Ayuso,una mujer por la que nadie daba un duro y que ha demostrado una enorme cintura política. Capitaneando Madrid en plena pandemia, y con la oposición de Pedro Sánchez, ha sabido identificar la capital con libertad y ha cuñado ese lema que se ha hecho famoso, “Socialismo o libertad”.Ayuso va a ser con toda evidencia presidenta del PP madrileño, pero ayer intentó dejar claro que el liderazgo nacional es de Pablo Casado y que van a remar todos en la misma dirección. Incluso eligió la contundente y humilde expresión “se cuál es mi sitio”.

Ayuso va a ser con toda evidencia presidenta del PP madrileño

Los populares están contentos. Necesitaban como agua de mayo este empujón porque hasta las encuestas indicaban que los votantes no pagan con votos las divisiones internas. Bastantes divisiones tenemos ya sembradas entre españoles.

Por ejemplo, las que abona Francina Armengol, lideresa del PSOE en Mallorca, que ha decidido fracturar también socialmente esa tierra tranquila y maravillosa de las Baleares. Ahora ha mandado quitar de los hospitales toda la información, también la sanitaria, que venga sólo en español. Sólo tienes derecho a saber dónde te ponen las inyecciones en catalán.

El capítulo nacionalista tiene mañana función de oro con Puigdemont, que va a Cerdeña a ver si los jueces italianos lo extraditan a España. No lo creo, y espero de verdad equivocarme de parte a parte. Ojalá.

Sánchez reza porque no traigan a Puigdemont a España, no le interesa un mártir independentista en el banquillo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

SÁNCHEZ REZA PORQUE NO TRAIGAN A PUIGDEMONT

Pedro Sánchez reza porque no lo traigan. No le interesa un mártir independentista en el banquillo. Habría manifestaciones, Junts per Catalunya se pondría de moda otra vez y la Esquerra, que es su socio, y el partido catalán que a él le interesa, tendría que dejar de hacerle mimitos. Necesita en Madrid los tres escaños de apoyo de ERC. Por si había dudas, el plumero se le ha visto al Gobierno con laAbogacía del Estado, que, en un acto bochornoso, ha apoyado las tesis judiciales de Puigdemont en lugar de las firmes posiciones del juez Pablo llarena, que reclama al fugado. Veremos qué pasa mañana.

La Abogacía del Estado, en un acto bochornoso, ha apoyado las tesis judiciales de Puigdemont

Y los de a pie, nosotros, ya sabes, en otra batalla. La de la luz, desde luego, y la de los precios y suministros. Que ahora incluye esa cosa alucinante de que no hay coches disponibles en el mercado, que la industria automovilística atraviesa una crisis que no se daba en décadas. Te decides a comprarte un coche, que el parque automovilístico está envejecido, y te dicen que el modelo que has elegido te lo sirven en cuatro meses, en seis meses o hasta en un año. ¿Cómo es posible?