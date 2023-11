Schlichting: "Es una peligrosa alineación con Hamás que nos aleja de los países que combaten el terrorismo"

Audio

¡Muy muy buenos días España! Domingo 26 de noviembre y pocos cambios en el tiempo, con nieblas que pueden ser persistentes en el centro de la meseta norte e interior de Galicia. Los cambios se esperan a mitad de la semana entrante, como nos cuenta Jorge Olcina.

Hoy voy a regalarte una preciosa historia de domingo. Quizá estés al tanto del caso de la Carmen, la madre de Santiago de Compostela, que se negó a principios de este mes a que aplicasen la eutanasia a su hija. Se trata de una mujer de 54 años, Belén, que padece esclerosis múltiple desde su juventud y que se dirigió a las autoridades sanitarias pidiendo el fin de su vida.

Como no está en trance de muerte, sino que se trata de una situación de enfermedad crónica que le impide andar y la hace dependiente, la comisión de garantía y evaluación de la eutanasia en Galicia y el Hospital Universitaria de Santiago examinaron el caso y lo aprobaron. Pero cuando los facultativos acudieron a la casa de la paciente para llevarla al centro sanitario, se encontraron con la puerta cerrada. Carmen, la madre, explicó que no es cierto que su hija padezca dolores insoportables y que sufre problemas depresivos que, en ocasiones, le llevan a tirar la toalla.

Recurrió a una asociación de letrados, Abogados Cristianos, que la han apoyado en el proceso, en el que fue muy criticada y acusada de no respetar la voluntad de su hija. Finalmente fue denunciada a la fiscalía gallega.

Pues bien, este programa ha confirmado ayer por la tarde que Belén, la mujer que pedía la muerte se ha retractado y ha firmado un comunicado estableciendo que no quiere la eutanasia.

Se ha salvado una vida. Recordamos ahora los debates públicos que suscitó el caso el pasado día 3 de noviembre, justo después de que la madre impidiese la eutanasia y los razonables argumentos de los que repetían que Belén lleva treinta años sufriendo la enfermedad y se debe respetar su criterio. Desde entonces ha ido tomando cuerpo la convicción de que Belén padece una depresión. La intervención de Abogados Cristianos ha permitido considerar de nuevo el caso y la posibilidad de un tratamiento.

La pregunta ahora es por qué la Comisión de Garantías de Galicia no consideró esta posibilidad. Y si nadie va a pedir explicaciones a estos médicos que no lucharon hasta el final por la vida de una paciente que, a todas luces, necesitaba una ayuda que no era un cóctel letal.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que recibirá también el escrito de Belén declinando su muerte.

Y menos mal que la vida cotidiana de las personas nos depara este amor y este coraje, porque la política española será amarga durante los próximos cuatro años. Que Bildu, Puigdemont, Sumar y Esquerra son las entidades que ahora deciden sobre Pedro Sánchez es cosa que sabemos desde la investidura. Pero que tengamos que aparecer aliados con un grupo terrorista como Hamás es la novedad del día. En pleno intercambio de rehenes entre israelíes y palestinos,

Hamas ha felicitado ayer a nuestro presidente por acudir a la Franja de Gaza a condenar las acciones israelíes. En un comunicado difundido a través de la red social Telegram manifiesta: “Apreciamos la postura clara y audaz del primer ministro belga, Alexander de Croo, que afirmó su rechazo a la destrucción e Gaza y al asesinato de civiles y del español Pedro Sánchez, que condenó las matanzas indiscriminadas del estado ocupante en la Franja, y apuntó la posibilidad de que su país reconozca unilateralmente al estado palestino si la Unión Europea no da este paso”.

Aquí hemos criticado muchas veces el sufrimiento que la batalla contra los terroristas está infligiendo la población civil palestina. 14.000 personas podrían haber muerto desde que Israel invadió la Franja. Pero lo que no es de recibo es presentarse el día en que se alcanza un intercambio de rehenes a criticar con dureza a una de las partes. Se trata de un acto deliberado de graves consecuencias políticas que nos alinea con una banda terrorista tan peligrosa que ni Egipto ha permitido que los refugiados palestinos entren en su territorio, por el temor de que trasladen también las semillas del terror.

Escuchamos cómo Florentino Portero analizaba con Antonio Herráiz lo que significa políticamente este cambio diplomático de Pedro Sánchez.

No es sólo la protección y defensa de la población civil palestina. Es una peligrosa alineación con Hamás que nos aleja de los países árabes que combaten este terrorismo islamista extremo.

Israel ha respondido con fiereza a la provocación de Sánchez. El ministro de Exteriores, Eli Cohen, ha calificado de vergonzosas “las felicitaciones de la organización terrorista Hamás a España y Bélgica” y ha añadido: “No olvidaremos quién estuvo con nosotros en estos tiempos y quién dio apoyo a una organización criminal que secuestra a más de 200 rehenes”. La embajadora israelí plantará mañana al Gobierno en el encuentro por el Mediterráneo que se celebra en Barcelona.

Algo muy grave está pasando en la diplomacia española. Los pañuelos palestinos que llevan los de Sumar y Bildu no son un signo de paz. Alinearse con estos socios entraña peligros que todavía están por mostrarse.

Ayer fue día de manifestaciones. Una de ellas recorrió Valencia para denunciar el pacto de Junts y el PSOE y la amnistía, estaba convocada por la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del reino de Valencia y acudieron la vicepresidenta de Vox, Reyes Romero, el presidente de DENAES, Iván Vélez y el ex diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto.

En Madrid tuvieron lugar dos manifestaciones feministas en el Día de la Eliminación de la Violencia por la Mujer. Desgraciadamente, las marchas, que contaron con poca asistencia salían divididas de nuevo. Por la mañana desfiló la manifestación del Foro de Madrid que exige la abolición de la prostitución y es contrario a la Ley Trans. Por la tarde, se manifestaron los de la Comisión 8M, con posiciones radicalmente diferentes. El Gobierno se dividió. Por la mañana acudió la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Por la tarde, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El mandato de Irene Montero ha partido el movimiento feminista en España, al abrazar banderas que muchas mujeres no estamos dispuestas a seguir, como el uso de vientres de alquiler para la maternidad subrogada o la incorporación de los intereses ideológicos del lobby LGTBI al feminismo.

Y cositas de los partidos. Alberto Núñez Feijoo confirmó ayer la salida de Cuca Gamarra como portavoz del partido en el congreso. Gamarra seguirá siendo Secretaria General del PP. Feijoo lo anunció en la clausura del Congreso de La Rioja.

En el PNV se ha sabido quién sustituye a Urkullu y opta al cargo de lehendakari. Se trata de un tecnócrata, Imanol Pradales, criado desde joven en el partido, al que sus padres, trabajadores humildes, estuvieron afiliados desde la transición. Imanol Pradales era hasta ahora diputado foral de Infraestructuras de la Diputación de Vizcaya. Tiene 48 años, estudió Políticas y Sociología y está especializado en Infraestructuras y Desarrollo. Da toda la impresión de que el PNV busca un perfil economicista, para impulsar la promoción del País Vasco e ilusionar con métodos técnicos en esta carrera en que el toca hacer frente a Arnaldo Otegui cuando PNV y Bildu están más ajustados que nunca en las encuestas.