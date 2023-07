Schlichting, sobre el nombramiento como alcaldesa honoraria de Rita Barberá: "Fue abandonada y destrozada"

Audio

¡Muy, muy buenos días España! Mitad de julio ya. Es día 15 y entramos en la parte central del verano con temperaturas propia de la época. Como decía Gila, noticia sería que bajasen Icebergs por el Guadalquivir. El paso de un frente atlántico suavizará las temperaturas en el centro norte peninsular y en Canarias este sábado y la siguiente subida se espera a partir del lunes, cuando Córdoba se pondrá a 43 y Badajoz a 40. Luego a las once nos explicará la semana meteorológica nuestro Jorge Olcina. Por ahora, disfruta de este finde más benigno.

Otra vez lo hemos hecho. Otra vez hemos puesto un campeón en marcha. Deberíamos estudiar las academias de tenis porque yo digo, si somos capaces de poner estos monstruos de la raqueta en marcha y, sobre todo, de encadenarlos uno con otro, podríamos trasladar esta eficacia al desarrollo industrial, científico y cultural. Carlitos Alcaraz le dio ayer sopas con ondas a Daniil Medvedev en una hora y cincuenta minutos, que estaba mi madre botando en el sofá.

Que hay que ver lo que le gusta el tenis a esta mujer. Total, que se ha metido en la final de Wimbledon y se enfrentará a Novak Djokovic y ya estamos otra vez metidos en una espiral de orgullo y emociones. Lo tiene crudo, es el que empieza frente al monstruo de la raqueta, pero no pasa nada. Andando se hace el camino. Viva Murcia.

Los abucheos a Macron fueron la noticia ayer en la fiesta nacional francesa, que se celebra el 14 de julio. Los aplausos al presidente fueron la tónica en el desfile militar pero también se oyeron gritos de dimisión y eso sólo ha pasado en momentos de crisis profunda de la historia francesa. 68 millones de franceses celebraron su fiesta en medio de enormes medidas de seguridad policial.

Algo ha pasado y está pasando allí. La gran nación europea está fallando en incorporar al entusiasmo y el orgullo francés a los que se incorporan de fuera. Había dos instrumentos cruciales, la escuela y la familia y ambos están haciendo aguas. Se ha renunciado a la razón en nombre del relativismo. Por eso la escuela ya no forma franceses y la familia se deshace frente a las pasiones humanas. O Europa recupera su fuerza racional o se deshará en batallas callejeras.

Aquí, como ciudadana y como mujer me gustaría detenerme en el desafortunado comentario que una concejala del BNG vertía esta semana en sus redes sociales para mofarse del legrado al que ha tenido que someterse Isabel Díaz Ayuso tras padecer un aborto. Vanesa Iglesias, segunda en la lista del BNG en la localidad pontevedresa de A Estrada nos humillaba a los españoles y a las mujeres en particular al escribir: “Ni el bebé quiere ser su hijo” en Instagram. Qué vergüenza y qué dolor. Estos nos hace peores y deteriora la convivencia. Desde aquí envío un abrazo de ánimo a la presidenta madrileña y le recomiendo calma y descanso. Las mujeres nos hacemos las fuertes, pero el corazón y el cerebro toman nota de la pérdida de un embarazo. Luego hablaremos de ellos con Marian Rojas.

Ocho días quedan para las elecciones y la campaña ha entrado en la fase de desembocadura, toda vez que las encuestas son unánimes en el triunfo del PP. El voto se concentra en torno a los dos grandes partidos y Sumar y Vox pelean por el tercer puesto, pero aquí no hay nada votado aún. Y todavía hay que vencer el domingo 23 al calor, el tinto de verano y los atascos. Veremos cuántos se quedan en la playa o en el pueblo por el calor y cuántos llegan tarde al cierre de urnas por los atascos en las carreteras.

Por eso estamos entre otras cosas tan pendientes del voto postal. Este fin de semana abren las oficinas de correos para intentar garantizar el millón de votos que aún no se ha substanciado porque la avalancha ha sido tremenda. 2.622.808 españoles han ejercido el voto postal. Correos dijo ayer haber hecho entrega de 1.885.223 sobres. Quedan unas ochocientas mil documentaciones por servir y se ha ampliado el plazo hasta el miércoles. La cifra de solicitudes de voto por correo supera ampliamente el récord histórico, que se produjo en 2016, con 1.450.000. Casi se ha duplicado.

En el spring final cada partido hace lo que puede. Pedro Sánchez intentó ayer sin gran éxito movilizar a algunos representantes culturales en torno a una manifiesto que denunciaba la censura que viene. Fueron minoría sin embargo los artistas que se acercaron a la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, sólo los más cafeteros, entre ellos Miguel Ríos, Marisa paredes, Rodrigo Sorogoyen, Alejo Stivel o Miguel rellán. Pedro Sánchez concentra sus esfuerzos este finde en Valencia y Barcelona.

Yolanda Díaz ha buscado foco elevando el tono contra el PP de un modo que hasta ahora no había usado en campaña. Ha atacado a Alberto Nuñez Feijoo por su relación con el narco Marcial Dorado. Ha sido en un mitin en Vigo.

Feijoo a su vez hace campaña en Logroño. Los populares buscan los efectos de la Ley de Hont y convencer a posibles votantes de Vox de la necesidad de aunar el voto útil para no desperdiciar ecaños. El protagonismo fue ayer de María Guardiola, que incia camino en la presdiente de Extremadura con Vox, después de haber repetido que no gobernaría con este partido. Angel Pelayo Gordillo, líder de Vox en Extremadura asume la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Santiago Abascal denunciaba que los medios no habían atendido al apoyo recibido por parte de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Dejamos aquí constancia de Meloni intervino ayer por video para apoyar a su partido en campaña.

No me gustaría cerrar este editorial sin mencionar la justa restitución de la figura de Rita Barberá, alcaldesa emblemática de Valencia. Todas las personas tienen sombras en su biografía pero nadie puede negar que Valencia es otra después de Rita barberá y que esta mujer fue abandonada y destrozada, no sólo por la oposición sino por su propio partido. Ayer, la justa de gobierno local del Ayuntamiento de Valencia ha iniciado los trámites para que Barberá sea nombrada alcaldesa honoraria de la ciudad a título póstumo y para bautizar con su nombre el famoso Puente de las Flores, tal y como hanía prometido en campaña la nueva alcladesa, la popular María José Catalá.