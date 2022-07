Schlichting: "A Sánchez le interesa más seguir en el poder con el apoyo de ERC que la justicia en Cataluña"

Audio Repasa Cristina L. Schlichting en su editorial el avance del fuego en nuestro país y la reunión entre Sánchez y Aragonés del pasado viernes

¡Muy buenos días, ESPAÑA! Bienvenido si te incorporas a fin de semana. Ojalá que hayas podido descansar algo.

43 grados se esperan hoy en Zaragoza, Badajoz y Córdoba. 42 en Toledo, 41 en Madrid. Pero es que Orense tendrá 39 y Bilbao 38, que es casi más llamativo. Pamplona, 40. Hoy las temperaturas diurnas ascenderán en el tercio norte y el noreste y descenderán en Galicia y en la mitad suroeste.

Los incendios arrasan miles de hectáreas en España

Entretanto, los incendios son la desastrosa noticia. Cáceres, Castilla y León y Málaga preocupan especialmente. El incendio de Casas de Miravete, en Cáceres, se ha complicado durante la madrugada, al atravesar el fuego la antigua N V. Han sido evacuados los vecinos de Romangordo e Higuera de Albalat. La autovía entre Extremadura y Madrid ha tenido que ser cortada. El fuego ha entrado en el maravilloso parque nacional de Monfragüe. En Las Hurdes, el fuego se ha extendido hasta Salamanca. Son 2500 hectáreas quemadas y han sido evacuadas siete localidades.









Hay un total de 15 incendios activos en Castilla y León. En nivel 2 se encuentran los de Monsagro, en Salamanca; Navafría en Segovia y Figueruela de Arriba y Roelos de Sayago en Zamora.

Muy grave también el de la sierra de Mijas en Málaga, con 2300 desalojados en los municipios bellísimos de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.

En Galicia hay 3000 hectáreas arrasadas ya. La situación más preocupante se da en la provincia de Lugo, en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón.

No sólo España padece esta situación. El calor extremo, con temperaturas por encima de los 40 grados está propiciando graves incendios en Portugal, con decenas de focos activos, en particular en el centro y en la región de Oporto. En Francia han ardido unas 7300 hectáreas. Las autoridades han declarado alerta roja tanto en la Gironde como en las Landas.

En Inglaterra, la noticia no son los incendios sino las altas temperaturas. La Oficia de Meteorología del Reino Unido emitió ayer por primera vez alerta roja por una ola de calor que elevará los termómetros entre el domingo y el martes próximo hasta los 40 grados centígrados. Las autoridades advierten a la población de que las viviendas del país no están preparadas para este calor. Las casas no tienen aire acondicionado ni están pensadas para refractar el calor.

Reunión entre Sánchez y Aragonés

La noticia política del día la protagoniza Pedro Sánchez tras su reunión ayer con el presidente de la Generalitat, que ha vuelto a convertirse en uno de sus socios preferentes. Pere Aragonés se había peleado con Sánchez a raíz de las escuchas del Caso Pegasus y su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, se negó a apoyar al presidente cuando se votó el primer paquete de medidas anticrisis. Ahora han decidido volver a ser amigos y esta semana Esquerra votó a favor de las medidas anunciadas por Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. La reunión en Moncloa era la escenificación del amor. ¿De qué hablaron ayer? No lo sabemos porque se contradicen. Aragonés menciona medidas económicas. Sánchez anuncia que la mesa de diálogo se reunirá a finales de este mes, con fines esencialmente políticos. Pero la reunión estuvo inevitablemente presidida por el caso Puigdemont.

Como sabes, el abogado del tribunal de justicia de la UE había emitido esta semana un informe que daba la razón al juez Llarena y permite sospechar que los jueces podrían extraditar a España a Carles Puigdemont. Si el de la intentona golpista de Cataluña se sentase en el banquillo, los dos socios, Aragonés y Sánchez, saldrían perjudicados porque los partidos independentistas dejarían de apoyar a Pere Aragonés, que en el plazo de un año ha pactado someterse a una moción de confianza. Así que Sánchez tiene que ayudar a su socio, que pide la amnistía para Carles Puigdemont. Veremos que pasa, pero al presidente de nuestro gobierno le interesa mucho más permanecer en el poder con el apoyo de ERC que la justicia.