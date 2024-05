Schlichting: “Sánchez ha impreso un ambiente de lucha entre bloques para las elecciones catalanas del 12M”

¡Muy buenos días, España! Es domingo 5 de mayo, tenemos temperaturas cálidas y nubes, muchas nubes por toda la península y hasta en las Islas Canarias. Hay zonas donde hay riesgo de lluvia y en el Cantábrico, directamente va a llover copiosamente. La semana hará un badén, y luego, hala, hacia el verano

Es el #DiaDeLaMadre y no puedes olvidarte de hacer una llamada, llevar unas flores o echar un Ave María si te cuidan desde arriba. La madre es ese cimiento que te constituye, el amor incondicional, aunque a veces tenga mala leche o coja la zapatilla, la mirada que te hace comprender que lo más importante no es la competitividad ni el éxito ni el dinero, es el amor de los tuyos. Felicidades a todas, mis queridas, por abrazar y empujar la vida. Nos iremos, sí, pero aquí dejamos la sangre de nuestra sangre.

Fernando Savater: “Votar a Salvador Illa es votar a Pedro Sánchez” El filósofo, que cierra la lista del PP en las próximas elecciones europeas, es uno de los firmantes del manifiesto 'Por un voto constitucionalista sin engaños' Pilar Abad QueipoMadrid 05 may 2024 - 11:03

Por cierto, es la Pascua Ortodoxa. Hoy celebran la Resurrección muchos rumanos, búlgaros, ucranianos, rusos entre nosotros. Pintan huevos de colores y hacen comida especial. Felicidades a todos ellos. Y a ver si pronto celebramos la Pascua Juntos, que esto es un atraso.

El Real Madrid, campeón de Liga

La Cibeles se vio ayer rodeada del entusiasmo de los madridistas. No estaban todos, tras haber ganado la Liga número 36, pero la alegría estaba en el aire. La razón es que el equipo se reserva para el partido del miércoles contra el Bayern de Múnich, con el deseo de llegar a la final de la Champions, una barbaridad. Después, ya habrá tiempo de celebrar.

Celebrando estaba el Rey el nada menos que40 aniversario de su jura de bandera. Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando el joven rubito prometía su amor a España, a nuestra unidad y continuidad. Ayer se reencontró con los compañeros de promoción en la Academia Militar de Zaragoza. Ante la Reina y la Princesa de Asturias, formando fila uniformada, reiteró el juramento que lleva cumpliendo con honor todos estos años. Con el lamentable espectáculo de la política no podemos, sino agradecer el servicio de la Corona, tranquilo, constante, entregado y callado.

Un hombre ha muerto a tiros en la Feria de Abril de Barcelona. Como no es la primera vez que los facinerosos usan el gentío para parapetarse y cometer actos criminales, los Mossos de Esquadra habían reforzado su presencia, lo que no ha sido impedimento para que un sujeto descerrajase cinco tiros en la cabeza de otro. En estos momentos el culpable está huido y en busca y captura. Es la segunda muerte violenta en Barcelona en lo que va de semana, después del fallecimiento de otro hombre en una pelea en la Barceloneta en la noche del miércoles.

Crisis diplomática con Argentina por las palabras del ministro Óscar Puente

Y habemus crisis diplomática. Vamos de los toros de ayer… con el follón con Argentina hoy. La que se ha liado con unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que participaba en unas jornadas de adoctrinamiento de su partido. Acababa de explicar que en las redes sociales hay que jugar duro.

Se conoce que cogió carrerilla y, tal vez pensando que estaba en petit comité, empezó a criticar a Javier Milei, presidente de Argentina e insinuó que se droga.

La cosa llegó a las cancillerías y a Buenos Aires. Tan mal han sentado las declaraciones, entre otras cosas porque están grabadas, que la Casa Rosada ha emitido un comunicado oficial. “La Oficina del presidente -dice el texto- repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei. El gobierno de Pedro -prosigue el texto- tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa”.

Comunicado Oficial de Milei dedicado a Pedro Sánchez. pic.twitter.com/L8x8AwG0jy — David Santos (@davidsantosvlog) May 3, 2024





Milei, muy en su estilo, aprovecha para hacer un balance de la gestión de Sánchez y asegura: “Ha puesto en peligro la unidad del reino de España, pactando con separatistas y llevando a la disolución del país”. También critica que ha puesto en peligro “a la clase media con sus políticas socialistas”.

El comunicado tiene lo suyo, pero, claro, donde las dan, las toman, que dice el refrán. Desde el Ministerio español de Exteriores, que dirige José Manuel Albares, han tenido que rechazar “rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”, dice. Bueno, tampoco es de hermanos llamar drogadicto a un presidente. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha pedido la dimisión de Óscar Puente.

Óscar Puente debería dimitir o ser cesado, pero no va a ocurrir.



Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España. pic.twitter.com/BoDfNqsve1 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 4, 2024





Elecciones en Cataluña

En este ambiente bronco, sigue la campaña electoral catalana, que llevará a las urnas el próximo domingo. Sánchez ha impreso un ambiente de lucha entre bloques, seguramente para tapar la investigación sobre la mediación que hizo Begoña Gómez con empresarios de su confianza para que obtuviesen dinero público. Este tono bronco es el que ha subrayado en sus dos cartas, donde se identifica él mismo con la democracia y llama a luchar contra la “internacional derechista” que convierte la “política en un barrizal de insultos y falsedades”. Bueno, no puede en estos momentos el socialismo no puede criticar eso de insultar.

Fernando Savater, en @findesemanacope: “Votar a Salvador Illa es votar a Pedro Sánchez”



El martes presentan en Barcelona el manifiesto 'Por un voto constitucionalista sin engaños', en el que piden no votar al PSC por inconstitucionalista



https://t.co/17qM9z9VAU — COPE (@COPE) May 5, 2024









"Deportaciones masivas": la petición de Santiago Abascal

Para colmo, y desde el otro extremo del ring, Santiago Abascal (Vox) no facilita la mesura. El dirigente, que visitaba una población donde los extranjeros son la mitad de los habitantes, pidió “deportaciones masivas”.

Frente a la inmigración ilegal y masiva que promueven todos los partidos, del PP a la CUP, nosotros lo tenemos claro:



¡DEPORTACIONES MASIVAS! ??@Santi_ABASCAL ?????? pic.twitter.com/6cRXIUWVqu — VOX ???? (@vox_es) May 4, 2024









No me parece de recibo usar esa expresión después de la Guerra Mundial. Tengo que decirlo aquí. Puede que funcione para azuzar el voto del miedo al diferente, al inmigrante, pero es muy lesivo para una convivencia donde hispanoamericanos, magrebíes y gente del este de Europa ya forma parte de nuestro entorno habitual. La señora que me ayuda en casa es rumana. Tengo una ahijada ecuatoriana que se ha licenciado en Derecho. Expósito tiene una hija de origen asiático y Susana Moneo una niña china. ¿Cómo creéis los de Vox que nos sentimos? Diréis que no habláis de nuestros parientes y amigos, que están regularizados, sino de la inmigración ilegal. Pues no es tono ni manera, Santi. “Deportaciones masivas” es un término agresivo y cruel. Que no ayuda.

Critica Santiago la regularización de 500.000 emigrantes que está en tramitación y dice que es el único que se opone, porque tiene el respaldo de todos los partidos y de la Iglesia española. ¿Pero quién, hombre de Dios, quién quieres que se incorpore a la construcción, la conducción de autobuses, el cuidado de nuestros mayores? ¡Si las empresas no encuentran empleados! Esto no es camino, de verdad. Acabarás dándole la razón a Sánchez. Y es lo que nos faltaba.