Schlichting: "Prometes la amnistía para garantizar la legislatura y la regalas sin que te apoyen"

Audio

¡¡¡Muy buenos días España!!! Es 16 de marzo, la primavera empieza el miércoles próximo y así estamos muchos, que el que no anda estornudando por las esquinas, tiene problemas con el sueño o adolece de astenias, que es lo que antes se llamaba, tan románticamente, melancolías, y que no es otra cosa que el cuerpo y el alma desperezándose del invierno y estirándose al sol, como las yemas de los árboles, y eso, claro, duele.

Me ha dicho esta semana un amigo cura que los mayores se están confesando de odio. Ocurre que, con los años y la dificultad de moverse, cuando muchos amigos ya no están y la familia anda lejos, los ancianos quedan medio recluidos en los pisos, con la única compañía de los medios de comunicación.

¿Y qué te cuentan la tele o la radio, más allá del fútbol?

Pues imagínate, que han absuelto de delitos a Puigdemont, que no hay presupuestos porque los independentistas no colaboran con Sánchez, que el fiscal del Estado revela las conversaciones privadas de los abogados del novio de Ayuso, que Koldo y sus amigos se enriquecieron vendiendo mascarillas fake o que nuestro dinero ha servido para rescatar compañías aéreas de amigos de la mujer del presidente.A los ancianos, claro, les dan ataques de ira, y menos mal que van al cura y se confiesan, porque tú y yo no tendríamos esa sencillez.

La semana que termina va a producir colas en los confesionarios, porque se ha conseguido el sumun, el máximo de la legislatura de Sánchez. Aprobar la amnistía sin presupuestos a cambio. O sea, prometió la amnistía a Carles Puigdemont para pagar el apoyo de Junts a los Presupuestos nacionales. Y le ha concedido el perdón generoso sin nada de nada a cambio.

Más ridículo, imposible. El jueves aprobó el Congreso por los pelos la amnistía a los forajidos del golpe de estado en Cataluña y el jueves anunció el presidente que no habrá presupuestos en España porque los indepes no apoyan porque están enfrascados ya en una nueva carrera electoral para el 12 de mayo. Con la particularidad de que el que irá como cabeza de lista por el partido Junts es el delincuente en persona. Así lo explicaba su abogado, el chileno Gonzalo Boye, condenado en 1996 por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla.

Si es que no se puede hacer peor. O sea, prometes la amnistía para garantizar la legislatura y se la regalas sin que te apoyen. Dices públicamente que lo has hecho para pacificar Cataluña y consigues derribar el gobierno local. ¿Pero esto qué es?

Comisión de Venecia

El repaso que la ha dado ayer la Comisión de Venecia al Gobierno de España es histórico. Recordemos que estos señores no son de la Unión Europea, son de otro órgano internacional, el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, no en Bruselas, que forman 46 estados europeos tan variados como Azerbaiyán o Turquía y con observadores como Canadá, Estados Unidos o Japón. Aunque no sea nuestro gobierno de Bruselas, no por eso deja de ser importante, y ha enviado un grupo de expertos a España, a petición del Senado nuestro, para examinar la ley de amnistía. Ayer presentó el dictamen. ¿Qué dice la Comisión de Venecia?:

.- Uno, critica que haya sido aprobada por el procedimiento de urgencia de forma acelerada.

.- Dos, dice que cosa tan grave exige una mayoría mucho más amplia, mayoría cualificada, no sólo mayoría absoluta

.- Tres, reclama limitar el alcance de la amnistía y considera demasiado amplio el período marcado

.- Cuatro, constata que la ley ha dividido a la sociedad española gravemente

.- Cinco, aconseja que sean los jueces los que decidan si se levantan o no las medidas cautelares sobre los delincuentes, y no una decisión automática, como pretende el texto

.- Seis, critica que el texto está hecho como traje a medida para

.- Siete, subraya que la ley no tendrá encaje legal internacional si beneficia las violaciones graves de derechos humanos

.- Y ocho, considera demasiado vaga la redacción actual sobre el perdón de los delitos de malversación de caudales públicos.

Me salen ocho reproches de la Comisión de Venecia, ocho. Y no soy jurista. Hay que ver cómo discrepo de Bolaños.

Semana horribilis

Esta semana horribilis ha sido también la del intento de cargar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el sambenito de la corrupción. Cuando el caso Koldo manchaba a medio Gobierno -mujer del presidente incluida- los secuaces de Sánchez en la Fiscalía y en Hacienda han filtrado datos de Ayuso y su novio e incurrido en un delito. Ahora, le novio en cuestión ha anunciado que va a querellarse contra el Fiscal General y la ministra de Hacienda.

Ayuso ha acusado al gobierno de cacería política y ha recomendado a Sánchez irse de vacaciones a Pedro Sánchez…