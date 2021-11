Schlichting: "¿Pero a quién de la calle le importa este lío que se traen en el PP?"

Audio

¡Muy buenos días España! Que hace frío, lo normal, y que esta semana va a hacer más. Llueve en muchos lugares del sur de España, en el litoral valenciano, norte de Galicia, Cantábrico y Pirineos. Mañana incluso habrá nieve por debajo de los 800 metros de altura. Bueno, pues eso, que estamos a finales de noviembre.

Somos ‘Fin de Semana’, tu equipo de sábados y domingos, y es 21 de noviembre yfestividad de Jesucristo, Rey del Universo, que es como decir que Dios es el único que está por encima. Lo cual es un alivio, porque de otro modo nos dominarían señoras o señores como nosotros, que es lo que nos faltaba. Lo bueno que tiene el cristianismo es que la única ley es el amor y el servicio a los demás.

Jesús Luis Sacristán García

ELECCIONES EN VENEZUELA

Hay elecciones en Venezuela. Comicios trucados en los que parte de la oposición está en la cárcel, otra parte ha sido inhabilitado y a una tercera parte de los partidos democráticos han sido colonizados por hombres del régimen. Es una forma muy maja de ganar las elecciones de antemano, lo cual nos permite anunciar que el triunfador va a ser Maduro, como recientemente te garantizábamos en Nicaragua, en el caso del sandinista Daniel Ortega. Que, por cierto, esta semana sacaba a su país de la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque así nadie le recuerda que lo suyo se parece a la democracia como un huevo a una castaña.

Es una pena que entre los escasos observadores internacionales en Venezuela esté José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido presidente de España. Yo sólo puedo recordarle lo mismo que dijo hace poco Felipe González.

AUSTRIA SALE A LA CALLE CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

En Austria hubo ayer manifestaciones contra la vacunación obligatoria que ha anunciado el Gobierno para febrero. Entre siete y quince mil personas reclamando libertad personal, que está muy bien si no resultase que los no vacunados contagian el covid más fuerte y durante más tiempo.

El ministerio de Sanidad austriaco ha tenido que desmentir en su pagina que la vacuna impida tener hijos, introduzca un microchip en las venas o transmita radioactividad. Te digo la verdad, que no doy crédito. Y luego nos dicen a los españoles que andamos a la zaga de otros países…

GUERRA INTERNA EN EL PP

Y el culebrón de este finde lo han montado ellos solitos, los del PP. Tenían congreso del partido en Andalucía y han reelegido por cuatro años a Juanma Moreno. Para evitar choques, programaron por separado el viernes a Isabel Díaz Ayuso, el sábado a Teodoro García Egea y Moreno y hoy a Pablo Casado. Hay cierta disparidad con Génova sobre si Juanma Moreno debería convocar elecciones anticipadas, como hizo Ayuso en Madrid y parece que él querría. Y la presidenta madrileña aprovechó para dar su opinión.

No te voy a decir que no fuese una forma de ponerse a sí misma de ejemplo. Vale. Pero déjala, que no pasa nada, hombre. Tú a lo tuyo. Porque además Pablo Casado ya le ha dicho a Moreno que haga lo que vea conveniente y quiera. Pues hala, hete aquí que el secretario general del partido, García Egea, entra al trapo.

Entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Pero hombre, qué necesidad tienes? ¿Pero a quién le importa este lío que se traen? Juanma Moreno se vio en la necesidad de mediar.Hoy se espera la intervención de Casado con especial morbo, claro. En fin, una oportunidad perdida de hacer las paces.

VIGO ENCIENDE LA NAVIDAD

Ayer se encendían las luces de Navidad en la ciudad de Vigo, que ha hecho de este momento una forma de brillar en España. El alcalde Abel Caballero proclamaba el arranque de la Navidad “en todo el planeta” en un evento con lanzamiento de confeti y nieve artificial.

El consumo se va potenciando en estos días que van embocados al llamado Black Friday, el día de rebajas del próximo viernes, y en concreto lama la atención el boom inmobiliario. Se construye de nuevo, hay unas 10.000 empreas de construcción más y los precios de las casas vuelven a dispararse. Pisos y chalets vuelan.