Schlichting: "Parece que el PSOE ganará las elecciones y será una bomba de relojería para la economía"

Estamos en la fértil Murcia, concretamente en Alcantarilla, que significa Puente, sobre el río El Segura, que ha hecho esta tierra milagrosa.

En Alcantarilla, atención, tienen tren desde 1885, uno de los primeros ferrocarriles de España, la primera industria de conservación vegetal nacional y edificios modernistas señeros de años donde la burguesía encabezó la evolución de España.

Pero tenemos que mirar a sitios menos felices. La que has liado, pollito. El pollito es el político conservador David Cameron que, por cubrirse de apariencia democrática les preguntó a los ingleses si querían salir de la UE. Se habían asustado con la crisis económica y la avalancha migratoria y dijeron que sí. Y ahora no saben salir del lío que han montado.

Ayer el Parlamento se cargó por tercera vez la propuesta de la Primera Ministra, Theresa May, para salir de la UE. Y ahora solo quedan dos caminos: o salirse a lo bruto el 12 de abril, en 15 días, o lograr otra prórroga. Si se salen a lo bestia se perjudican ellos y nos perjudican a todos. Una prórroga sería un enorme engorro, porque los británicos tendrían que votar en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, lo cual no tendría ni pies ni cabeza.

La UE está lista para lo peor y tiene todo preparado. Pero Bruselas ha convocado reunión de emergencia de los miembros el día 10 de abril.

Y el Papa viaja hoy a Marruecos, tras los pasos de aquel primer viaje de Juan Pablo II. La idea es fortalecer el Islam moderado y apoyar el fin del yihadismo. Seguiremos este viaje desde la audiencia con el Rey Mohammed a la visita a unas monjas españolas Hijas de la Caridad en Rabat que están que no se lo creen, y que saludaremos en seguida.

En España las elecciones tienen creativos a los líderes políticos. Pablo Casado ha ofrecido un MIR para los maestros. Una idea para garantizar la máxima calidad académica. Santiago Abascal, por su parte, propone elevar un muro en Ceuta y Melilla contra la inmigración. El líder de VOX considera que debería pagarlo Marruecos o Bruselas para blindar su frontera sur. Pero el que gana por goleada en propuestas en el PSOE.

Pedro Sánchez ha institucionalizado el uso de Consejos de Ministros de los viernes como propaganda electoral. Ayer anunció 33.000 nuevos puestos de funcionarios a los que no sabemos cómo va a pagar porque no hay presupuesto al respecto y la UE empieza a resentirse de que Alemania ya no tira e Italia está en una gran crisis.

¿Qué queda de los tiempos en que decíamos que la Administración española es demasiado grande que no hay dinero para pagarla? El Gobierno no se acuerda de lo mal que saben los despidos, la bajadas de sueldo, los jubilados manteniendo a las familias y la gente aprendiendo qué es la prima de riesgo. Parece que el PSOE ganará las elecciones y será una bomba de relojería en la economía.

Sus socios, los de Podemos, han anunciado el referénfum de Cataluña otra vez en el programa. Pablo Iglesias responde así a la provocación del líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, que también habló de referendo y señaló que podía hacer si el 65% de los catalanes se hacen independentistas. ¿Se equivocó Iceta, le dio un calentón? Más bien no. Es un señor con mucho tino que piensa lo que dice. Parece más bien una treta del PSOE para irse del bracete con los independentistas y anticipar el nuevo Gobierno que anuncian las encuestas.