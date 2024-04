Schlichting: "Para Sánchez es derecha lo que no pacta con él, pero si le apoya le da igual vasca que catalana"

Audio

¡¡¡Muy buenos días España!!! Es domingo 7 de abril. Hoy bajan algo las temperaturas y un frente que pasa desde el oeste deja nubosidad y lluvias, más probables en el oeste de Andalucía, las mesetas, Cantábrico oriental y Pirineo Occidental. Sigue la calima y en muchos puntos las precipitaciones pueden ser de barro. Olcina nos anticipaba la evolución de la semana que entra

Hoy es un domingo muy aprovechable, ojo, que hasta el rabo todo es toro. Si tienes alguna preocupación o dolor, es el domingo que instauró Juan Pablo II dedicado a la Divina Misericordia. ¿Qué significa esto? Pues que el amor infinito, es más grande que la justicia. Si tienes algo que pedir al Misterio, es la tuya. Que estas cosas hay que aprovecharlas.

Gran éxito ayer en Cibeles del concierto por la resurrección organizado en Cibeles con grupos que desatan las pasiones juveniles como Hakuna, Modestia Aparte, HTB, Worship o la cantante Marilia. Curioso este fenómeno musical, que deja atrás muchos prejuicios y que fue encabezado por un mensaje de Francisco.

Emocionante hasta el final, qué barbaridad ayer,la final de la Copa del Rey, que empezó a las diez y se prolongó hasta las doce y media de la noche. Hizo falta llegar a los penaltis para que los leones del Atletic de Bilbao se impusiesen sobre el Mallorca, que se defendió con uñas y dientes. El partido tuvo una antesala desagradable, con radicales de ambas hinchadas. La policía sevillana tuvo que disolver a los bestias que se arrojaban bengalas y mobiliario de los bares.

Después hubo rifirrafe institucional. Pedro Sánchez no fue al partido y envió a la ministra Montero, que se ha convertido en su correveidile. La cuestión es que, en ausencia del presidente, representa al poder el presidente andaluz. Juanma Moreno se disponía a sentarse a la derecha del Rey cuando Moncloa dijo que no, que era la ministra la representante delegada.

Tan tensas se pusieron las cosas que el presidente de la federación tuvo que ceder su asiento a la izquierda de Felipe VI. De ese modo, Montero se sentó a la derecha y Moreno a la izquierda del monarca. Apenas hubo pitos, se notó la petición del lehendakari Urkullu que, con mucha clase, pidió que no se realizasen ataques contra las instituciones del estado ni el rey. Se oyeron cantos y alirones por el Bilbao, pero no quedaron tan mal, más allá de que somos un país que no respeta su himno.

Hoy se cumplen seis meses del terrible ataque de Hamás contra los colonos israelíes. Fue un 7 de octubre y se secuestraron y mataron muchas personas inocentes. La respuesta de Israel ha generado un dolor espantoso en la Franja de Gaza y la tensión es máxima porque se ha añadido el ataque a la legación de Irán, que está detrás de Hamás, en Damasco.

En la otra punta del mundo, fíjate, México y Ecuador han roto relaciones. Ha sido porque el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, resuelto a enfrentarse al bolivarianismo, ordenó el asalto a la embajada mejicana en Quito para sacar al exvicepresidente ecuatoriano Glas, mano derecha de Rafael Correa, y buscado por la justicia. Con eso el presidente ecuatoriano desafía no sólo a Maduro, sino a López Obrador.

Y mientras el alcalde de Madrid se casaba con una prima del Rey y el Athletic de Bilbao y el Mallorca disputaban la Copa del Rey, ¿dónde estaba pedro Sánchez? Sembrando la paz y la concordia.

Como si el PNV no fuese derecha. Para este es derecha reaccionaria lo que no pacta con él, pero si le apoyan, lo mismo le da la derecha vasca que la derecha catalana de Puigdemont. Se convierten de inmediato en brillantes ejes de la izquierda y la pluralidad.

Pistoletazo de salida de las elecciones vascas de dentro de dos domingos. La duda grande. Si ganará de nuevo el PNV o si habrá sorpasso de Bildu. A uno o a otro lo apoyará el Partido Socialista, aunque jure y perjure que no va con Bildu, ¿o es que hace otra cosa en Navarra o en la alcaldía de Pamplona?

Vamos a analizar las encuestas y a entender estos apasionantes comicios.