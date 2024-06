Schlichting: "Sánchez, para garantizarse el Gobierno, ha entregado todo el caudal democrático a los golpistas"

Audio

¡Muy buenos días España! Es 1 de junio, nos hemos zampado el mes de mayo y ya enfilamos el verano. Bajan ligeramente las temperaturas y habrá nubes y precipitaciones en todo el norte, las sierras de Cazorla y Segura, Cataluña y Baleares. Hay cuatro comunidades en alerta amarilla: Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía por tormentas y en Galicia por fenómenos costeros. Como la semana próxima volverán a subir las temperaturas hablaremos con Jorge Olcina a las once.

¿En qué fase estamos en el país? Chicos, partidos por la mitad. Creo no equivocarme si digo que el intento de golpe de estado en Cataluña de 2017 es el suceso más grave de la democracia desde el golpe de Tejero. Y que fue heroica la reacción de una sociedad que, a una, aplicó el artículo 155 que suspendió la autonomía por primera vez en nuestra reciente historia, envió fuerzas policiales a sofocar los tumultos en condiciones muy penosas (recordemos los cruceros en el puerto de Barcelona) y que respaldó al rey cuando defendió la Constitución. Todo eso ha sido desmontado y borrado por Pedro Sánchez, que para garantizarse el sillón del Gobierno ha entregado todo ese caudal democrático a los golpistas. Por esos están tan chulos.

Miriam Nogueras, de Junts ha dicho que se trata “no de perdón ni clemencia, sino de victoria”. Victoria, triunfo, ganar, imponerse. Jordi Turull se ha ufanado de que lo han conseguido “sin renunciar a nada”, sin echar un paso atrás, y tanto ERC, como el partido de Puigdemont y la CUP han anunciado que van ahora al referéndum de autodeterminación. ¿Esto es conciliación?

Hasta después de las elecciones europeas no se publicará la amnistía en el BOE para no perjudicar el voto socialista, y aun así, Toni Comín ha explicado que el PSOE debe ceder y dejar a Puigdemont ser presidente porque ese es el espíritu de lo que pactaron en el extranjero entre los nacionalistas y el partido de Pedro Sánchez.

Como dice Comín, el acuerdo de Bruselas dice claramente “que la estabilidad de la legislatura de España está condicionada al cumplimiento del acuerdo”.

El chuleo es total, perfecto, redondo. Pero, pero, mis queridos oyentes, erraríais si creéis que en esto están de acuerdo la mayoría de los españoles. Page acaba de anunciar que su autonomía va a ir al Tribunal Constitucional a denunciar la norma. Pero eso, que puede tranquilizar a sus votantes castellanos manchegos, y que se agradece por coherente, no significa que los sociales rechacen a una la amnistía. No, el rodillo de la propaganda es brutal y, ojo, funciona. Mira, si no, la encuesta que hoy publica ABC, pero lee entre líneas.

Solo el 30 por 100 de los votantes del PSOE están ahora en contra de la amnistía. En marzo, GAD 3 preguntó y eran el 43 por 100 los que se oponía. Hoy, el 57 por 100, casi el 60 han comulgado con ruedas de molino. Les gusta que Pedro Sánchez los obligue. Le compran el discurso del amor y la reconciliación. Así que el país está literalmente partido. El 54,9 por 100 de los encuestados por ABC está contra el perdón a Puigdemont y sus conmilitones, pero la otra mitad de España se ha tragado el discurso. Esto está partido por la mitad.

Los escándalos de corrupción rodean a Sánchez. La fiscalía anticorrupción pidió ayer imputar el número tres del ministro Óscar Puente y le acusa de mentir a la guardia civil. Considera que el subsecretario de Transportes, Jesús Gómez García y otros dos altos cargos pudieron presionar para conseguir millones en los contratos de material sanitario de la pandemia. Es un delito de tráfico de influencias a costa de la enfermedad y la muerte de la gente.

La mujer del presidente, sobre la que pesa la grave sospecha de, favorecer a empresarios para obtener subvenciones públicas por millones de euros, y que está o investigada en los tribunales en este momento, ha sido además señalada esta semana por los medios por haberse apropiado de una aplicación que Indra, telefónica y Google crearon gratuitamente para la Complutense. La herramienta ha sido registrada a nombre de Begoña Gómez en la Oficina de Patentes y el periódico El Mundo ha publicado que lo ha hecho sin autorización de la universidad.

¿Cómo se vive todo esto en la calle? Pues los seguidores de Sánchez dicen que los jueces están corruptos, que los periódicos mienten y que hay que combatir al poder judicial y a los medios. De esto les ha convencido el Gobierno

Es un paralelismo pavoroso con el discurso de Donald Trump, que acaba de ser condenado por ocultar en las elecciones que había pagado el silencio de una prostituta para que no le perjudicasen sus depravaciones, y que ha salido diciendo que los jueces son el diablo, la oposición, mala gente ha dicho y Estados Unidos un país fascista. ¿Os suena todo esto?

Qué depravación. ¿Qué hace la gente? Pues disfrutar con el fútbol. No porque sean irresponsables, sino porque ya no pueden más de sinsentido y falta de escrúpulos. Porque el discurso de Trump o de Sánchez es asfixiante.

Por detrás pasan cosas importantes, decisivas para la gente que muere y sufre en Ucrania o en Gaza. Por ejemplo, el plan de paz ofrecido por Israel y apoyado por Biden.

Dice Tel Aviv que hay un plan en tres fases para pacificar la zona de Gaza, que salgan los militares israelíes, que sean devueltos los rehenes a cambio de presos palestinos y que por fin cesen la bombas. EEUU dice que reconstruiría la Franja de Gaza, con infraestructuras y hospitales. Y Biden insiste en que Hamás tiene que aceptar el plan. Que es necesario parar la guerra. Todo esto, lo principal, queda opacado por discursos de políticos corruptos y demagogos que, por redes sociales, convencen a la gente de que son héroes. Y mientras tanto, meten la mano, favorecen a sus amigos e insultan a los jueces y a los medios de comunicación.