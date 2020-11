Schlichting: “Adivina si las hijas de Celaá irán a la privada o la pública. Ella lo puede pagar, otro no”

Vídeo

Hace buen tiempo en casi todas partes y el día bastante soleado, en vísperas de una semana en que cambiarán las cosas y bajarán las temperaturas. Desde el miércoles y jueves, además, aparecerán lluvias en la península y hasta algunos lugares de Canarias, de modo que hoy es un día en que miles y miles de españoles han decidido coger su coche y echarse a las calles para manifestarse en coche.

La concertada se manifiesta con vehículos contra la 'Ley Celaá' en más de 30 provincias españolas. EFE/Mariscal

LA CONCERTADA SE MANIFIESTA CONTRA LA LEY CELAÁ

El coronavirus ha limitado nuestros movimientos, pero no puede parar la libertad, que es parte indestructible del ser humano. Si no se puede a pie, pues en coche.Y a estas horas los colegios por toda España están siendo el punto de reunión para que padres, maestros, alumnos salgan hacia los centros de las ciudades, donde a partir de la once se juntarán para reclamar libertad. El derecho de decidir, ellos, lo que estudian los hijos.

¿Cómo es posible que en plena expansión de una enfermedad un gobierno aproveche para sacar adelante una ley educación por apenas 177 votos, uno más de los necesarios?, ¿sólo la mitad del parlamento?. Hay que tener muy poco sentido democrático y bastante despotismo para aprovecharse de la pandemia de este modo. Hoy dice la señora Celaa en El País: “Creo que la ley sale respaldada de manera muy satisfactoria”. Menudo desahogo. Un voto por encima de lo indispensable. Un voto.

La Ley Celaa pisa todos los callos y sensibilidades. Conculca la libertad de enseñanza de los padres y la consideración de la enseñanza concertada como un bien demandado socialmente. Acosa la educación especial. Desprotege el castellano y promueve que los alumnos pasen de curso y hasta titulen con suspensos.

¿Por qué? ¿Por qué esta violencia en imponer criterios la fuerza? Pues porque en el ADN de cierta izquierda la escuela es el método para implantar una mentalidad obligatoria. Se trata de que la formación de las mentes de los futuros ciudadanos esté completamente sometida a la gestión de los organismos públicos.

SIETE LEYES SOBRE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

En España ha habido desde los años 70 siete leyes sobre la enseñanza obligatoria, y cinco de ellas para reformarla. La LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE y la LOE. Que por eso mi gitano ya no sabe cómo llamar a la Ley Celaa y la llama “Ley Lolailo”. Todas estas leyes fueron socialistas excepto la LOCE, que además fue paralizada por un real decreto del 2004 en cuanto cambió gobierno.

¿A alguien le cabe duda de que el PSOE está empeñado en esta batalla de forma primordial?

El poder utiliza la educación como medio para imponer cierta mentalidad. Si alguien tiene alguna duda basta leer hoy el titular de la ministra: “La nueva ley de educación cambia una filosofía elitista por la equidad”.

Para el Gobierno la educación es una batalla por la supuesta igualdad y contra la libertad. Siempre es así en los regímenes socialistas. En esta falsa lucha por la igualdad, la familia y las iniciativas sociales libres y plurales, los colegios con distintos idearios, o las escuelas diferenciadas como alternativas pedagógicas, son un peligro. Hay que asfixiarlos.

Por eso hay manifestaciones hoy. Y me atrevo a decir que van a colapsar varias ciudades españolas. Porque hay un importante movimiento en la sociedad civil que reivindica derechos y libertades y quiere huir de la concepción estatalista que empapa el desarrollo de esta ley educativa.

No es verdad que lo estatal sea lo público. La escuela es verdaderamente pública cuando es el lugar donde las distintas realidades y experiencias educativas encuentran el espacio para expresarse, desarrollarse y transmitirse. Lo público nace en la sociedad civil, no en el Estado que impone sus criterios.

No es verdad que la escuela estatal sea neutral. No. Toda educación entraña determinados principios y valores. Muchos queremos que haya espacio para los valores de todos. Y esto no es ir contra la equidad. Es ir contra el igualitarismo obligatorio.

EL PROYECTO DE CELAÁ

Hay que ver lo elitista y discriminador que es el proyecto de ley de la señora Celaá. Parece mentira que venga de la mano de un partido que se dice obrero. A partir de ahora va a haber en España dos grupos sociales. Dos. Pensemos por ejemplo en la enseñanza concertada, que es la enseñanza privada de los pobres. La opción que tienen los padres de elegir libremente la enseñanza que quieren sin que dependa de su dinerito, pudiendo acceder a una escuela concertada de cualquier perfil ideológico que ellos prefeieran con una ayuda del estado, la subvención estatal.

Esto se acaba. O tienes la enseñanza monolítica, estatal ordenada por el gobierno, o puedes elegir si tienes dinero y te puedes pagar una escuela privada. Adivina a dónde van a ir los hijos de los ministros socialistas, por ejemplo las hijas de la Celaa, que fueron a la escuela concertada. Y que ella va a poder pagar. Otro no.

EL CASTELLANO EN ESTA LEY

¿Y el castellano? Vamos a ver qué pasa con el español. El español permite el acceso profesional a un inmenso mercado internacional, por ser una de las lenguas internacionales más habladas, con el inglés y con el chino. El que domine el castellano puede trabajar en los medios de comunicación iberoamericanos, en el comercio o el turismo hispanoamericano y participa de una lengua franca con inmensas posibilidades. En cambio, los que en Cataluña no aprendan bien el español, con su ortografía, su sintaxis, su formación académica, podrán manejarse en Cataluña en catalán y castellano, pero no accederán a este inmenso mercado internacional.

¿Quienes lo harán? Bueno, los hijos de los ricos, los que hayan podido ir a las escuelas privadas donde se puedan pagar una perfecta enseñanza del castellano.

EDUCACIÓN ESPECIAL

¿Y los chicos de la escuela especial? Tres cuartas parte de lo mismo. Irás a un escuela integrada donde se burlarán de tu hijo, que babea, que no puede hablar, que apenas puede desplazarse, donde la posibilidad de que se desarrolle como en un colegio especializado es inexistente. Pero quienes puedan pagarse logopedas, ayudas especiales, profesores privados, van a ir por delante de los que no tienen dinero.

Sorprende , sorprende que crezcan dos clases sociales con este gobierno que se pretende socialista.

Por eso, por amor a la libertad y la pluralidad, estaremos hoy pendientes de las manifestaciones en toda España que comienzan en una hora.

