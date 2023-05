Schlichting: “No imaginábamos que en sequía los políticos se preocuparan por la lluvia: hay que ir a votar"

Audio

¡Muy buenos días España! Bienvenido a 'Fin de Semana' en esta jornada apasionante que, por fin, tras meses y meses de campaña de los partidos, ya está aquí. Es domingo 28 de mayo y te acompañaremos de diez a dos como siempre. Después, desde la tele y la radio, una vez que cierren los colegios.

Ángel Expósito dirige el programa electoral a partir de las ocho menos cinco en COPE y Ana Samboal en TRECE. A las diez cogen el relevo en TRECE Televisión Antonio Giménez y José Luis Pérez y servidora estará a las diez en punto allí para seguir trabajando para ti.





El invitado sorpresa el 28M





La lluvia va a ser la inesperada invitada de este día. En medio de una sequía tremenda, lo último que podíamos imaginar es que los los políticos tuviesen que preocuparse este 28 de mayo de si la gente votará menos o no por el agua que está cayendo en el país, de este a oeste.

Es primavera y en Ucrania, donde los caminos están en muchos sitios enfangados de nieve, el deshielo ha empezado y los jefes del Ejército anuncian el comienzo de lo que llaman la gran ofensiva. Habrá noticias duras de guerra hasta el verano.

Y aquí, gracias a Dios, la batalla es sólo en las urnas. Iba a decir que es una noble batalla, si no fuese porque ha quedado enfangada por intentos de compra de voto en Melilla, Mojácar, Murcia, Andalucía y Canarias. También por delitos, como el del Latin King que iba en Valencia en la lista y resultó detenido y el mucho más grave crimen de Maracena, donde el número tres del PSOE andaluz, Noel López, y la alcaldesa, mandaron secuestrar a la concejala que amenazaba con revelar delitos de corrupción en el municipio. Sabremos los detalles cuando se levante el aforamiento de Noel López, que es parlamentario en la Junta y está protegido por la ley.

Ayer, el Gobierno quería enfatizar que todo será limpio y que las votaciones están protegidas de toda manipulación.

Treinta y cinco millones y medio de personas están llamadas a las urnas y millón setecientos mil son jóvenes entre 18 y 23 años, que votarán por primera vez. Casi dos millones de personas, de ahí la batalla por movilizarlos con promesas de vivienda, formación profesional y hasta inter rail. Desgraciadamente, la no participación es una tentación muy extendida en esta franja, toda vez que el entusiasmo político desatado hace años por Podemos se ha enfriado. Qué pena que el aspecto más positivo de aquel movimiento se haya disipado.

Hoy se renuevan casi 8100 ayuntamientos y doce parlamentos autonómicos. El conjunto del voto municipal será una buena toma de temperatura a la tendencia política, más que los votos en las comunidades porque ni Galicia, ni el País Vasco, ni Cataluña, Castilla y León o Andalucía renuevan parlamentos locales.

En total, acudiremos a 22.900 colegios electorales y habrá que ver si la participación crece, como ha augurado por ejemplo el demóscopo Narciso Michavila, o se mantiene en las cifras de la cita anterior, que fue del 65 por 100. En esto no se sabe si la lluvia ayuda o frena, porque es verdad que da más pereza salir a la calle pero también que fija población porque evita salidas a playas y pueblos. A las ocho tendremos este dato tan interesante porque es por ejemplo definitivo para PSOE y PP.

Los principales focos de las elecciones municipales y autonómicas





En estas elecciones hay muchos focos interesantísmos. Por ejemplo, todavía no se sabe si Ada Colau será o no desbancada de Barcelona y sustituida por los socalistas con Jaume Collboni a la cabeza. En Madrid, la pregunta es si Ayuso en la Comunidad y Almeida en el Ayuntamiento alcanzarán la mayoría absoluta o gobernarán apoyados en Vox. También me temo que asistiremos al final de Ciudadanos, aquí y en muchas circunscripciones, y veremos cómo se abre camino Podemos, que en muchos puntos será imprescindible en los bloques de izquierdas. Una pregunta interesante es si Más Madrid, del partido de Errejón, se impondrá o no por delante del PSOE, sobre todo tras los últimos escándalos.

Más cositas. Hay tres autonomías que podrían cambiar de color. Valencia, donde el PP podría sustituir al socialista Ximo Puig. También Cantabria, donde podría terminar el ciclo de Revilla, pero donde las alianzas de los bloques de izquierda y derecha están muy a la par; y Aragón, donde Lambán está muy justo y puede que todo dependa del escaño de Aragón existe. El PP necesitará contar con Vox para mantener muchos ejecutivos y desbancar al PSOE en comunidades como La Rioja o Castilla- La Mancha, que está ahí ahí. Parece, parece que revalidarían gobierno socialista Asturias, Navarra, Extremadura, Baleares o Canarias, pero muchos más justos en sus mayorías y con necesidades de apoyo en los bloques de izquierdas en Podemos u otras formaciones.

En fin, muy atentos también a la subida de Bildu, que puede quedar como segunda fuerza después del PNV en muchas alcaldías cruciales.

Vamos lo primero a las urnas, a ver si están ya limpias y colocadas y vamos a pasarnos a saludar a algunos de los compañeros que están en lugares interesantes. Antes tenemos que contarte el incidente anecdótico que se ha dado cuando Pedro Sánchez ha acudido a votar al colegio del Buen Consejo, cerca de La Moncloa y un votante le ha gritado que le “Vote Txapote”. Era el momento en que el presidente se dirigía a los medios.

