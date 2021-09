Schlichting, sobre los homenajes a Parot: "Si educamos en la indiferencia y el olvido, la historia se repetirá

Audio

Es sábado 18 de septiembre, bienvenido a Fin de Semana y al último finde del verano. Esta semana empieza el otoño, concretamente el miércoles, así que prepárate para los álbumes de hojas secas de los escolares, las castañadas y los primeros fríos. Luego hablaremos con Olcina del tiempo.

HOMENAJE A HENRI PAROT

Y han sido las víctimas, atención, las viudas y los huérfanos de ETA, los hijos y las madres de los asesinados, los que han parado a Henri Parot, el sangriento etarra y sus partidarios, que habían planificado hoy un magno homenaje al que mató a 39 personas. Han sido las protestas de las víctimas y el anuncio de las contra marchas convocadas los que han hecho que la organización Sare, de apoyo a los presos de ETA, desconvoque la marcha festiva que tenían hoy en honor del asesino y la sustituyan por una serie de concentraciones con las que intentan disimular un poco más su finalidad. Digo que han sido las víctimas el freno de semejante infamia porque ni nuestros tribunales ni nuestras autoridades han sido capaces de poner pie en pared y prohibir un acto que constituye exactamente exaltación del terrorismo y humillación de los muertos.

El delegado del Gobierno no lo ha hecho, pero tampoco la Audiencia Nacional, que ha puesto la burda excusa de que la convocatoria no decía expresamente que se trataba de exaltar a Parot. Pero si todo el mundo lo sabía. Si la marcha, que empezaba en Mondragón, Arrasate, la korrika, como lo llaman, era de 31 kilómetros en memoria de los 31 años que lleva Henri Parot en la cárcel. ¿Se imagina alguien que en Estados Unidos se permitiese un acto de exaltación de los autores del atentado de las torres gemelas? ¿puede caber en cabeza humana que se organice en Francia un acto a favor de los asesinos de la discoteca Bataclán?

Lo que ha ocurrido nos retrata como sociedad. Ni el sistema judicial ni el político han funcionado porque no queremos. Porque esta sociedad ha decidido otra vez mirar con ETA hacia otro lado. Fingir que el fin del terrorismo borra miles de vidas destrozadas. Las víctimas de ETA se han portado de forma ejemplar. Nadie se ha tomado la justicia por su mano, nadie ha puesto nunca en duda el sistema, han apretado los dientes y han seguido adelante, confiados en que nosotros los íbamos a defender porque se lo prometimos.

Les aseguramos que no morían en vano. Que si no se cedía al chantaje, venceríamos juntos y que, aunque caían los cuerpos en el suelo, con el tiro en la nuca y la bomba lapa, enarbolaríamos su recuerdo como un estandarte y jamás dejaríamos solos a los deudos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que no se sabe lo que pretenden los fans de Parot? ¿Es que no han visto los carteles en Navarra, y el currículo de los convocantes?

VíCTIMAS DE PAROT

Hoy es un día de vergüenza y reflexión para todos. Porque Parot tiene 82 asesinatos imputados y 26 sentencias condenatorias, por, entre otros, el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron cinco niñas. Porque tiene 39 muertos probados a sus espaldas, porque nos ha hecho sufrir lo indecible y no es justo que ahora, después de acercarlo al país vasco, como el resto de los etarras, se pretenda cambiar las leyes para que salga a la calle.

Pedro Sánchez ha puesto fin a la política socialista de dispersión de presos, que fue Asunción quien aprobó. Bien. ¿Pero por qué se aplica el acercamiento a los que se niegan a colaborar con la justicia y a condenar los atentados? Porque Parot, entre otros, sigue reivindicando sus asesinatos. ¿De verdad queremos una sociedad en la que los jóvenes se eduquen pensando que no pasó nada y que aquí había dos bandos luchando por disputas ideológicas? Los jóvenes de Mondragón no se enteran, como tampoco se enteran tantos del resto del país Vasco y de España. Y es por culpa nuestra. Porque hemos decidido confundir la justicia con la venganza.

No, las víctimas no se han vengado. Muchas han concedido su perdón, todas han aceptado la ley. Nadie ha sido condenado a muerte en democracia. Lo que ocurre es que, de algún modo, tenemos que castigar que haya mujeres y hombres con el corazón y la cabeza rotos, hijos que han crecido desnortados sin padres, discapacitados de por vida, depresivos para siempre, heridos en lo más profundo. Y que sigue habiendo cientos de asesinatos sin aclarar, cuyas víctimas siguen sin justicia. Si educamos en la indiferencia y el olvido, la historia se repetirá. Es nuestra responsabilidad custodiar y transmitir el relato de lo ocurrido y no puede ser diferente porque no nos importe, o nos apetezca pasar página, o al Gobierno le interese estar a buenas con los abertzales, con Bildu o con Otegui.

CONCENTRACIONES EN REPULSA DE PAROT

Hoy tendrán lugar las concentraciones por Parot y también las que las víctimas convocan en desagravio. Como si unos y otros fuesen iguales. Sin que las autoridades desfilen con los parientes de los asesinados. Hoy hay que llorar por todos nosotros como sociedad. Porque prometimos a los muertos que no los olvidaríamos y a sus parientes que los defenderíamos con la ley y la democracia. Porque una sociedad buena es la que defiende la justicia. Porque puedes pensar lo que quieras, pero nunca matar, y si matas, vas a la cárcel. Pensemos hoy qué ha pasado con nuestros jueces y nuestros gobernantes, qué nos está pasando.

Dentro de un rato, hay concentraciones en repulsa de Henry Parot y sus secuaces y a favor de los que murieron. Toma nota porque a las diez y media es la convocatoria en Mondragón. A las 11 en San Sebastián. A las 11 también en Zaragoza, en el Parque de la Esperanza. E igualmente a las 11 en Madrid, en la plaza d e la república dominicana. Que, al menos, se llenen esas calles en memoria de los inocentes. Porque construir la sociedad no es pasar página y echarse a dormir. Es escribir la Historia, es enseñarla a los hijos, es mostrarla en las escuelas, es acompañar a los dolientes y reivindicar la memoria de los que nos defendieron como proyecto europeo decente. Construir la sociedad es un trabajo hermoso y diario.