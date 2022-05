Schlichting: "Cómo va afrontar Putin el 9 de mayo si está perdiendo la guerra, o al menos no la está ganando"

Audio

!Muy buenos días España! Que hace veranito en este domingo 8 de mayo! Las temperaturas máximas ascienden de forma generalizada excepto en el norte del área mediterránea, donde puede haber chubascos en Gerona y Barcelona, sur del sistema ibérico y sierras del interior de Alicante. Por lo demás, calor. Ojo, que Sevilla alcanza este domingo la máxima peninsular con 32 grados, seguida de Badajoz y Córdoba con 31, pero también de Orense, con 30.

GUERRA DE UCRANIA: 9 DE MAYO, UNA FECHA CLAVE

Disfruta, que mañana no se sabe lo que puede pasar. Y tú dirás, ¿mañana, qué pasa un 9 de mayo? Ni fiesta, ni manifestaciones ni nada de nada previsto en España, donde Pedro Sánchez sigue gobernando con el apoyo de aquellos a los que espía pero con los que se abraza. Pues ocurre que el 9 de mayo celebran la victoria sobre los nazis Rusia y muchos países del este y parece, parece que este año esto podría influir en la guerra de Ucrania. Te explico, si tienes menos de 50 años tal vez no recuerdes los fastos imperialistas con que los soviéticos celebraban en la Plaza Roja, con paradas militares y exhibición de tanques y misiles el día de la Victoria. Esto bajó un poco de tono tras la caída del muro de Berlín, en 1989, pero desde que está Vladimir Putin en el poder ha vuelto a tener carácter de vindicación nacional al estilo vieja guardia. O sea, qué grandes somos, tenemos más armas que nadie, nuestro destino es inmenso, uníos todos a la grandeza de la patria. La pregunta es cómo va afrontar Putin este 9 de mayo si está perdiendo la guerra. O al menos no la está ganando. ¿Qué les va a decir mañana a los rusos, de los que exige obediencia ciega y que están viendo morir a sus hijos en Ucrania?

Además, además, se da la circunstancia de que el Papa Francisco ha revelado que Viktor Orban, el primer ministro húngaro, le ha dicho en las conversaciones que mantuvieron que el plan de Putin era acabar la guerra el 9 de mayo. Orban, muy cercano al ruso, es una fuente estimable.

Hay observadores, sin embargo, que dicen que ocurrirá todo lo contrario, que la guerra se redoblará a partir de mañana. Que Putin no pude encajar la humillación a la que se ve sometido y que va a anunciar incluso algún nuevo tipo de amenaza internacional. Concretamente, el secretario de defensa británico, Ben Wallace, ha advertido de que Putin podría aprovechar la jonada para convocar una leva general de tropas, una movilización nacional contra los “nazis del mundo”. Fuentes de la inteligencia británica temen incluso un ataque nuclear. Así que aquí nos tienes pendientes del Desfile Ruso de la Victoria.

CERRAR EL GRIFO AL PETRÓLEO RUSO

Entretanto, y para asfixiar más a Moscú, los embajadores de la Unión Europea se reúnen hoy para intentar firmar el acuerdo para cerrar el grifo al petróleo ruso. La nueva reunión prevé ampliar la lista de rusos importantes sancionados y embargados y desconectar tres entidades bancarias rusas del sistema Swift, entre ellas Sberbank. Las dificultades de los socios europeos son sólo técnicas. Están de acuerdo en castigar a Rusia pero temen el próximo invierno y los problemas para buscar fuentes energéticas alternativas. Habrá seis meses de período de transición para el crudo y ocho para los productos refinados. Se ha aprobado una excepción para Hungría y eslovaquia, que contarán con más tiempo debido a su casi total dependencia del mercado ruso.

La verdad es que afrontamos tiempos recios, que diría Teresa de Ávila, con incalculables consencuencias económicas y sociales. Hay que ver, por ejemplo, lo que está viendo Francia, donde el Partido Socialista o los republicanos, los dos grandes partidos que sostenían la democracia se han esfumado del panorama. La izquierda se ha agrupado en torno a Melenchon, el líder que encabezó la revuelta de los chalecos amarillos y que quedó en tercer lugar en las presidenciales, después de Macron y Le Pen. Francia está literalmente partida entre las clases urbanas, que sostienen precariamente a Macron y una multitud de gente empobrecida y marginada que se lanza hacia la ultraderecha y la ultraizquierda. Ayer fue investido formalmente Enmanuel Macron para su segundo mandato de los próximos cinco años en una ceremonia solemne en la que ha prometido convertirse en un “presidente nuevo” con la voluntad de tender puentes entre todos. Lo que es claro es que es la última oportunidad, o el siguiente presidente que veamos en parís será de ultraizquierda o de ultraderecha.

TRAGEDIA EN LA HABANA

Seguimos por último pendientes de la tragedida de La Habana y la explosión de gas que ha destruido el Hotel Saratoga. Los fallecidos han subido a 32 y hay más de 80 heridos. Entre los muertos, la gallega Cristina López-Cerón Ugarte, natural de Viveiro (Lugo). Su novio, César Román Santalla, muy grave, ha sido operado y lucha por su vida.

PODEMOS, FUERA DE PLAZO

La noticia política es un poco chusca. La izquierda a la izquierda del PSOE había alcanzado en Andalucía un acuerdo para presentarse a las elecciones en un bloque de seis partidos, Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Resulta que los de Podemos mandaron tarde sus papeles de adhesión y se han quedado fuera. La Junta Electoral de Andalucía denegó ayer la solicitud al demostrar que los morados se pasaron en un cuarto de hora el plazo establecido. Ahora les cabe interponer recurso ante la junta electoral central.

