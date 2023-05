Schlichting: "Camila es respetada por los británicos, aunque fue la compañera clandestina de Carlos III"

Vídeo

¡Muy buenos días España!!!!! Es sábado 6 de mayo y lloverá en el norte, desde Galicia, por toda la cornisa cantábrica y hasta Aragón, Rioja, Navarra y Castilla y León. Por lo demás, pocos cambios d temperatura, que luego a las once nos explicará Jorge Olcina.

En Londres está la cosa nubosa con lluvia ligera, no podía ser de otro modo en el día de la coronación del Rey. Es lo suyo, lluvia en Westminster. Una ceremonia ancestral con un monarca que será parapetado detrás de unos paneles o biombos para ocultarlo de la vista, momento en que será ungido con aceites en secreto, para consagrarse como jefe religioso de la comunidad anglicana de Gran Bretaña.

Curiosidad es la palabra con respecto a estos actos tan especiales, que no se celebran desde hace 70 años, cuando una jovencita de 26 fue coronada como Isabel II. Hoy lo será un hombre de 74, que lleva toda la vida esperando y lleva al altar a una reina que primero fue su compañera clandestina y ahora es respetada por los británicos, bastante más indulgentes que los españoles en sus juicios históricos. Hoy se esforzarán todos, desde la familia real a los 6000 militares que participarán en el desfile, desde los funcionarios hasta los 2000 invitados, desde los encargados de cada gesto antiguo hasta los paseantes. Todo en virtud de la pompa y el fasto británicos. Seguiremos con curiosidad a este pueblo interesante, con expertos y enviados especiales, con Carmen Lomana, Paloma Barrientos, Amadeo de Cabieses y hasta Markote, que está en Londres.

Y aquí, empresarios y sindicatos han llegado a un acuerdo importante para que al menos diez millones de trabajadores, los regidos por convenidos colectivos, puedan ver actualizados sus sueldos en medio de esta inflación rampante. No es que vayamos a ganar más, porque los precios están disparados, pero al menos recuperaremos un 4 por 100 en 2023 y un 3 por 100 en el 2024 y 25, o sea, un diez por ciento en total. Si a pesar de todo, los precios siguen yendo por delante de los sueldos, se podrá incluso implantar un 1 por 100 más de subida. El acuerdo, insisto, es de la patronal y los sindicatos, el Gobierno no ha hecho nada por los obreros.

Sin embargo, en las manifestaciones del pasado 1 de mayo, seis ministros desfilaban tras las pancartas con Comisiones Obreras y UGT. Los trabajadores del bracete del poder. Desde luego, si levantase la cabeza Marcelino Camacho, se desmaya de ver a los de Moncloa amarrados a los obreros. Todo se explica por las subvenciones y las paguitas, qué vergüenza.

Y hay dos noticias más, una europea y otra nacional, esta segunda a mí me parece crucial. La primera, el revés de Parlamento Europeo a Sánchez. La Comisión de Igualdad que visitó nuestro país se ha dado por enterada de la barbaridad que ha sido y es la ley del Sí es Sí y ha advertido contra los peligros de la ley trans que relativiza las consecuencias de la hormonación química de los menores. Al menos está Bruselas al tanto de este exceso ideológico contra las personas.

La noticia nacional es aparentemente banal pero de hondo calado. Es el anuncio de Mediaset de que echa el cierre al programa de televisión Sálvame. Será a mediados de junio. Y tú dirás, bueno, anda que no han cerrado programas.

¿Qué tienen de particular? Bueno, no tan deprisa, yo creo que hay una inflexión. La cadena sustituye un espacio que ha durado 14 años y ha marcado profundamente nuestro país, no necesariamente para bien. Buena parte de la acritud de las tertulias de todas las demás cadenas, de los gritos y enfrentamientos se copiaron de ese espacio, sin duda histórico, que enseñó que el cotilleo personal, los insultos y el señalamiento de las personas pueden interesar a grandes audiencias y que es posible agredirse en los platós. Millones de personas han permanecido durante años enganchadas a la nada. ¿Nos ha hecho mejores? ¿Ha contribuido a la convivencia? Merece la pena reflexionar sobre ello.

Ahora que la tele ya no tiene las audiencias millonarias de antaño desaparecen Sálvame y todos los productos mediáticos que lo acompañaban y Telecinco anuncia su deseo de hacer una programación más familiar. Será Ana Rosa Quintana la que lleve las tardes. Por la mañana parece que será sustituida por su segundo, Joaquin Prats, aunque Quintana llevará la tertulia política matinal al menos hasta las elecciones generales.

Algo se ha transformado radicalmente en los medios de comunicación. Es un cambio de época donde las series a la carta, las películas y los programas responderán individualmente a las demandas de las personas. Más que público habrá públicos infinitos. Una oportunidad de elegir los espacios que nos puedan entretener sin degradarnos y de seguir a los comunicadores que garanticen la información veraz y no se vendan a la telebasura. No todo está justificado por ganar dinero. Puede que estos cambios sean buenos.