Schlichting: “Aquí no se habla de España, se habla solo de políticos”

Muy buenos días, España. Todo el equipo de Fin de Semana, con Marci Ortega al mando, Jesús García Ercilla al volante y Diego González, Laura Otón y Maiki de Toro en boxes, está a vuestro servicio. Os saluda Cristina López Schlichting.

Se retira la gota fría, que ya le vale. Seis muertos, seis vidas humanas perdidas es el recuento trágico de unos días donde todo lo demás es restaurable, pero el dolor de las familias nos conmueve a todos. El último fallecido es un hombre de 41 años, en Orihuela. Ayer, en este programa, el alcalde de la localidad, Emilio Bascuñana, nos avanzaba que se temía su muerte:

Lluvias esta noche en toda la España central, mucho más moderadas, y últimos destrozos en el Levante español, donde el dique de contención de una de las riberas del Segura, al paso por Ceutí y Lorquí se ha desbordado y la población sigue pendiente del cauce del río. También en El Raal se rompió la mota, el murete y en Almoradí hubo una importante rotura. Hay 5000 evacuados, los últimos 1500 de un camping de Crevillente, Alicante.

Es la hora de empezar a evaluar los terribles daños. Murcia ha pedido para toda la región la declaración de zona catastrófica. Hay carreteras y calles inundadas y levantadas, vías férreas cortadas, puentes derribados, mobiliario urbano destrozado, canalizaciones reventadas y cientos de inmuebles gravemente dañados. Los coches se han visto sumergidos a miles y hay todavía pueblos completamente aislados. Las cosechas de la época se han perdido.

El presidente viajó ayer a las zonas siniestradas. Fue en helicóptero con los técnicos, fue recibido en Alicante por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, voló después al centro de mando de Orihuela y desde allí se desplazó al aeropuerto de Murcia, donde fue recibido por el ministro de Agricultura. Finalmente visitó Los Alcázares, una de las poblaciones de Murcia más afectadas, con 500 casas desalojadas. Pedro Sánchez aseguró que ve factible que el Gobierno declare las áreas afectadas como zona catastrófica y se comprometió a no escatimar recursos en la reparación de los daños producidos.

Más de 1100 militares están desplegados en Murcia y Alicante y colaboran con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios de emergencias.

Y en la agenda política mandan las consultas de los políticos con el Rey, que se desarrollarán lunes y martes. El monarca establecerá si existen posibilidades de formación de Gobierno que permitan ir a una sesión de investidura. Por lo tanto, esta misma semana sabremos si habrá nuevas elecciones.

A Pablo Casado le tocó ayer apaciguar el follón en el PP vasco, dolido por las acusaciones de la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, que reprochó a los populares de la zona su “tibieza” con el nacionalismo. Borja Semper había exigido incluso la rectificación de la portavoz. Casado aconsejó una melodía conjunta:

Alberto Núñez Feijoo, por su parte, habla en ABC y se reitera en su propuesta de una abstención. “Si tuviéramos hombres de Estado en vez de políticos adolescentes podría haber Gobierno de coalición” es el titular, en el que propone incluso una gran coalición entre derechas e izquierdas al modo alemán y recuerda que fue el pacto de Navarra , en el que el PSOE no respetó la lista más votada y pactó con los nacionalistas, lo que hizo saltar por los aires esa posibilidad. También enjuicia la difícil situación de Unidas Podemos; “Podemos -afirma- tiene que moverse entre la humillación y la dignidad. Desde luego no sé lo que más le interesa a Podemos. Porque aquí no se habla de España. En lo últimos dos años, en España no se habla de España, se habla de Sánchez o de Iglesias, o de Rivera”