¡Muy buenos días España! Bienvenido a tu programa. Somos Fin de Semana, te acompañamos sábado y domingo de 10 a dos y Cristina López Schlichting te saluda en nombre de todo el equipo. Sigue el veroño. Hoy suben las temperaturas en el norte y siguen en máximas para la época en el resto. 39 grados se alcanzarán en Badajoz y 37 en Córdoba. Habrá 33 grados en Zaragoza y, atención, 32 en Lugo o en Pontevedra. A las 11 nos explicará Olcina lo que está pasando y las perspectivas para la próxima semana.

Y es lamentable, pero tenemos que abrir con la declaración de guerra en Israel. Tras una noche terrible, el ejército israelí declaró esta mañana el estado de guerra oficialmente. El país ha recibido un fuerte ataque palestino combinado desde Gaza que simultaneó el lanzamiento de 5000 misiles y la infiltración de milicianos en territorio israelí. Jerusalén hace responsable al grupo islamista Hamás y un portavoz militar leyó la declaración bélica oficial.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant ha aprobado el reclutamiento de soldados de reserva nate la emergencia. El ataque múltiple se ha producido en pleno shabat, el día de descanso judío. Las alarmas suenan en el norte y sur del país, incluidos Tel Aviv y Jerusalén. En Tel Aviv, la capital económica de Israel, está nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.

También en España los ejércitos centran el foco informativo, pero por razones alegres y positivas. La heredera del trono, doña Leonor de Borbón, jura bandera hoy en Zaragoza. Quien será la próxima jefa del Estado inició hace unas semanas su formación en la Academia General Militar y afronta tres años de formación castrense en los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Los reyes y la ministra de Defensa presidirán el acto con otros 411 cadetes. La princesa de Asturias será la primera de su promoción en jurar bandera en el Patio de Armas de la Academia. El acto será retransmitido a partir de las doce por RTVE, tanto por la 1 como por el canal 24 horas y en Cope conectaremos con la celebración.

La princesa repite de esta manera el acto protagonizado por su padre hace 38 años. A punto de cumplir la mayoría de edad, inaugura hoy una serie de pasos cruciales en la sucesión, entre otros la jura de la Constitución ante las Cámaras, el próximo día 31 de octubre.

Es una pena que pasos tan esperanzadores como la preparación de la llegada de una mujer al Trono no puedan constituir el centro de atención en un país que tan bien lo hizo en la transición pero que ahora está zarandeado por la inseguridad política. En lugar de hablar de unidad y solidaridad bajo la Corona, la actualidad está en quitarles la pena a los que intentaron en 2017 un golpe contra la constitución para dividir el país. Amnistía es la palabra que ayer, POR FIN, salió de los labios semicerrados de Pedro Sánchez, que aprovechó la presencia en España de los líderes europeos con motivo de la Cumbre de Granada.

Flanqueado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente español en funciones intentó presentar la cosa como si todos los partidos se peleasen por conceder esta amnistía.

¿Pero qué partidos ni partidos, caradura? Los independentistas y Sumar. O sea, los que no quieren ir a la cárcel por delinquir ni pagar el dinero de los contribuyentes que han usado para comprar urnas en china, imprimir propaganda carísima y viajar a Rusia, Israel o China buscando apoyos para su traición. Y tus socios de gobierno, Yolanda Díaz.

¿Y qué me decís de la expresión que usa pedro Sánchez para definir la amnistía? Atención “Superar las consecuencias judiciales”. Ir al amor y la paz. Perdonarse. Que no, que no, que no. No es un borrón y cuenta nueva para retomar el camino constitucional en democracia. No. Es dejarles a cero el contador para empezar otra vez. Para que dentro de dos años, o tres, o cinco tengamos el mismo follón liado en Cataluña con el referéndum de autodeterminación.

¿Pero es que los nacionalistas mienten? No. No mienten. Estén venga a repetirlo. Lo repite Puigdemont, lo repite Junqueras, lo repite Pere Aragonés. Referéndum, autodeterminación, independencia. ¿A quien quiere engañar Pedro Sánchez?

Ahora amnistía y luego, iremos viendo. Claro que no van admitir el referéndum hoy. Sólo faltaba. Pero la amnistía será la puerta de una legislatura que va a sentar las bases del final de la transición del 78 y el acuerdo nacional en torno a la constitución.

De verdad que no entiendo nada. Sólo puedo colegir que es que los votantes socialistas tienen que creerse las mentiras de este señor para poder seguir adelante. En 2017 tuvimos que sacar todas las armas de la democracia para parar un golpe. Salió el rey, con un discurso arriesgado y ejemplar, salió la policía con una operación dificilísima y delicada y salieron los jueces a parar la cosa. Y ahora se desmonta todo. Ahora, lo que estaba mal hay que borrarlo. Para que empiecen otra vez, libremente.

En fin, todo va en la misma dirección. Los socialistas dieron ayer un paso más en su relación con Bildu. Por primera vez votaron a favor de un candidato del partido de Otegui para presidir una institución pública.

Gracias a ello el alcalde de Tafalla, de Bildu, Xavier Alcuaz es el nuevo y flamante presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos gracias al apoyo decisivo de la socialista navarra maría Chivite.

Hay quien dice que todo esto, insisto sirve para pacificar, pero no es eso lo que explica un informe de los Mossos de Esquadra que recoge las denuncias por ataques a partidos políticos y asociaciones.

El último episodio de esta serie es especialmente trágico. Ayer viernes fue atacada la tumba de Fernando Buesa, ex dirigente socialista asesinado por ETA en 2000. Tras atacar un monolito que recuerda a Buesa y a su escolta, que murieron cerca del campus universitario de Vitoria, cuándo los etarras hicieron explotar un furgoneta a su paso y después atacaron la tumba de Fernando Buesa.