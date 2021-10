Schlichting: "Hay foto de Sánchez con Biden, que es lo importante"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Bienvenido a tu programa de 'Fin de Semana', que te acompaña sábados y domingos. Es 31 de octubre y ya cambiamos la hoja del mes mañana, en la fiesta de Todos los Santos.

CAMBIO DE HORA

Y, ojo, que ya te habrás dado cuenta de que son las diez y ha cambiado la hora, que los europeos no somos capaces de ponernos de acuerdo para dejarla fija. Dicen los expertos que ya no merece la pena todo este follón por razones energéticas. Además, la encuesta que se hizo en 2018 en toda la Unión Europea decía bien clarito que los europeos no queremos cambiar más. Pues ahí está la cosa, arrumbada en un cajón de Bruselas, diciendo bien poco de nuestra capacidad para ponernos de acuerdo.

Sánchez ha protagonizado el chiste del torero con Biden, por quien bebe los vientos



Vamos a las cosas de comer. El presidente nuestro está en la cumbre del G20, que es el foro económico más importante del mundo, donde hay por un lado grandes potencias como Estados Unidos o Francia y por otro, países emergentes como Turquía o Indonesia. Nosotros sólo vamos de invitados permanentes. Bueno, pues en Roma, donde se celebra esta vez la cumbre, nuestro presidente ha protagonizado el chiste del torero con el presidente norteamericano, George Biden, por quien Pedro Sánchez bebe los vientos. Ya sabéis como va el chiste:

-Padre, padre -dice el chaval entusiasmado- ¡que me ha hablado el torero!

-¿Y qué te ha dicho? Le pregunta el padre

-¡Quita de ahí, chaval!

Pues eso, que le ha hablado el torero…

Tres minutos. Tres.

Después de la que lió Iván Redondo, el famoso y polémico asesor íntimo y todopoderoso de Pedro Sánchez, anunciando a tirios y troyanos en la cumbre de la OTAN que habría un encuentro de jefes de Gobierno entre España y Estados Unidos, y que quedó en un ridículo paseíllo por la alfombra roja, con Sánchez apresurándose detrás de Biden a ver si le decía algo, esta vez la cosa ha cuajado en un saludo prolongado. Hay foto, que es lo importante, de Sánchez y con Biden. Desconocemos el alcance de la mini mini cumbrita. O si a nuestro presidente le ha dado tiempo en tres minutos de hablar de los impuestos norteamericanos sobre los productos españoles, sobre la política con Venezuela y Cuba o sobre las relaciones internacionales con China. Es difícil, en tres minutos y en inglés. En fin, cuántas chiquilladas.

Hay foto, que es lo importante, de Sánchez y con Biden, desconocemos el alcance de la mini cumbrita





Cositas de este G20 que nos afecten. Una, que se ha ratificado logrado un acuerdo internacional para cobrarles un 15 por 100 de impuesto de sociedades a las multinacionales. Qué menos. Y es la única manera de que tributen. Porque si a Facebook por ejemplo le pides que pague impuestos en un país, pues claro, se va a otro, como están en todo el mundo. Es de justicia que colaboren con los impuestos en el bienestar de todos.

LAS MINISTRAS 'PELEADAS'

Y lo otro, lo otro es lo de las ministras peleaditas, Yolanda Díaz y Calviño, por el tema de la reforma laboral, que ya sabéis que la de Podemos la quiere quitar y la socialista, sólo con matices. Nuestros hijos no encuentran empleo fijo y las empresas abusan de los contratos temporales. Eso es verdad. Pero, por otro lado, si a las empresas pequeñas, que generan la mayor parte del empleo español, les impides despedir a alguien cuando hay vacas flacas, pues no contratan. Porque no pueden arriesgarse. ¿Y Qué es peor? ¿Empleo de mala calidad o paro?

En Europa lo saben y nos exigen flexibilidad para las empresas. Por eso Calviño quiere un camino intermedio y ayer anunció con motivo de la Cumbre los cuatro puntos que quiere pactar el martes, en la reunión que tendrá con Yolanda Díaz y con pedro Sánchez. Primero, reducción de la temporalidad y simplificación de contratos. Dos, las subcontratas, que hay muchas que son empleos fijos encubiertos. Tercero, reequilibrio de las partes en la negociación colectiva, para que los trabajadores vuelvan a tener protagonismo. Y, por último, un sistema como el de los ERTES para que los despidos, en caso de crisis, no lleven a tanto paro. Claro, esto es caro, porque el colchón se tiene que poner entre todos. Vamos a ver en que queda esta pugna entre las señoras, que nos tienen como locos.

Lo que hoy nos preocupa, como ayer y antes de ayer y hace tres semanas, es la subida de los precios. Que vas al super y cada día es peor. Desde septiembre se ha producido un subida media de 114 euros en el recibo de la luz, una de 15 euros en el tanque de gasolina y un 15 por ciento de subida media en alimentos tan básicos como tomates, peras o manzanas. El barril de petróleo, que los presupuestos que se están negociando fijan en 60 dólares está ya a 80. Y encima, van los argelinos, se pelean con los marroquíes y nos cortan el suministro de gas por el estrecho. Ya sólo nos queda el gasoducto que llega por el mar de Alborán y entra por Almería, y no tienen toda la capacidad que necesitamos.

