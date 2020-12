Schlichting, sobre el mensaje el Rey: "Los de Podemos arrojan piedras al tejado común y Sánchez callado"

Audio

¡MUY FELIZ NAVIDAD, ESPAÑA! Bienvenidos a este 26 de diciembre frío, con la tormenta Bella en ciernes, que así se llama la criatura. Llega desde Inglaterra y dejará heladas, vientos fuertes y nieve a partir de los 800 metros de altura.

Es un sábado plácido, de esos con papeles de envolver por medio, restos en la nevera y cacharrerío en la cocina, un sábado para estar en familia y escuchar Cope. Feliz, Feliz Navidad.

Que estaba yo, el 24, esperando una noche que era inevitablemente distinta y preguntándome qué iba a notar. Y llegaron las ocho y, oye, que noté el silencio. Estaba pintándome los labios y no sonaba el timbre. Como en muchas casas españolas, la tarde de Nochebuena es la de la llegada ruidosa de los hermanos, los sobrinos, los padres… y claro, esta vez, no pasaba. Entendedme, acabaron llegando mis padres, pero nadie más. Y oye, qué vacío. Nunca, desde que nacimos, nos habíamos separado en Navidad mis hermanas y yo. Y lo que es rutinario y habitual, lo que normalmente te parece obvio, no se produjo. Qué ausencia. Qué nostalgia. Qué tirar del teléfono y desear el follón que no se produjo y del que normalmente te quejas, porque da trabajo.

Te das cuenta de que no te entiendes solo, que estás ahormado a un grupo humano, una familia

De repente te das cuenta de que no te entiendes solo, que estás ahormado a un grupo humano, una familia, y que la necesitas para entenderte. Y que esta vez estás impotente ante lo que sucede, ese virus que ha cambiado la historia. Y entonces entra mi madre y dice: “Peor fue en las guerras hija, cuando la gente no sólo no llega sino que, a menudo, no vuelve del frente”.

Esta Nochebuena, amigos, he comprendido muy físicamente que estoy hecha para otros, que pertenezco, que hay gente que es mi carne. Y que mi ser no se resigna a pasar sin ellos. Que hay una fuerza que impulsa a luchar por los demás desde lo más hondo. Para reunirnos de nuevo, para curar a los enfermos, para salvar a los ancianos y enfermos.

Y ha sido hermoso, fíjate, aprender que nada se puede dar por garantizado. Que hay cosas que son un regalo cotidiano, aunque a veces no nos demos cuenta. Esa pena que he sentido me ha dado la medida exacta de mi cariño por personas concretas y me ha demostrado otra vez que tengo un corazón vivo. Hemos sido horneados para el amor. Llevamos un nido indeleble en el corazón que nos capacita para querer y buscar. Somos un anhelo de afecto, una búsqueda, una espera.

LA MIRADA PUESTA EN GUADALAJARA

Y hoy la mirada informativa esta en Guadalajara. Acaba de llegar el primer camión a la ciudad. 1500 vacunas que serán mañana las primeras en ser inyectadas en la residencia Los Olmos. Llega este Papá Noel inusitado de Bélgica, donde tiene Pfizer su centro de distribución europeo, que ha fabricado los contenedores blancos de poliexpán, cubiertos de hielo seco, que mantienen las bajísimas temperaturas y llevan GPS, para ser seguidos en su reparto. Ha empezado la circulación del elixir que se espera nos salve de esta pandemia.

Ha empezado la circulación del elixir que se espera nos salve de esta pandemia

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, ha comunicado entretanto que la nueva cepa británica, la mutación del coronavirus, ya ha sido encontrada en ocho países de Europa y que parece estar extendiéndose entre los grupos de edad más jóvenes, a diferencia de las anteriores variantes. Parece que frente a ella valen las vacunas que vamos recibir.

LLAMADAS FALSAS A MAYORES

Y como el mal no descansa, hay que alertar, gracias a la Guardia Civil, de que se están efectuando llamadas falsas a los mayores, simulando ser el servicio de salud andaluz y el de Baleares. Aseguran los delincuentes que van a vacunar a domicilio, cuando es totalmente falso. No habrá vacunación en las casas, la vacunación empieza mañana, repetimos, en las residencias de ancianos y se hará en centros oficiales. Ojito con estos cacos.

Y la noticia buena de Navidad es esa reacción fabulosa de la policía de Vallecas que, a la llegada de un padre desesperado porque su hijo no respiraba, ha practicado maniobras de reanimación al crío y lo han sacado adelante antes de enviarlo al hospital. Nuestra enhorabuena.

BREXIT

El 1 de enero se va oficialmente Gran Bretaña de la Unión Europea. Un gran varapalo desde la fundación de la UE, que demuestra que los referendos los carga el diablo. Telita marinera la idea de Cameron de someter a una opinión pública enfebrecida y manipulada lo de pertenecer a la gran asamblea europea y que acabó como el rosario de la aurora. En un gesto se van al garete décadas de solidaridad, colaboración, trabajo. Si los ve Churchill, tan partidario de la Unión. Al menos ya nos libramos de esta pesadilla de negociación, que ha concluido para España con ventaja para el sector automovilístico y las frutas y hortalizas, que no tendrán que pagar aranceles por la exportación. El perdedor es es nuestro sector pesquero. Gran Bretaña va a ir recuperando gradualmente sus caladeros y perdemos una cuarta parte de nuestras capturas, nada menos.

REACCIONES AL DISCURSO DEL REY

Y lo que colea del 24 son las reacciones al discurso del Rey. La oposición al Gobierno se ha felicitado por el apoyo de Felipe VI a los más desfavorecidos y la idea de que debemos tirar juntos para delante, conscientes de la gran historia y fuerza de España, pero los de Podemos han aprovechado para arrojar piedras sobre el tejado común. Según ellos, el discurso es, atención, como si la cancillera Merkel hubiese justificado el nazismo. Te digo de verdad que a estos parece que les faltase un tornillo, si no fuese porque son muy listos. Lo triste no es esta salida de pata de banco, sino que el PSOE que gobierna con ellos no reacciona. Pedro Sánchez, callado. Los ministros, callados. Y sólo ha salido Cristina Narbona, desde el partido, para decir que la monarquía tiene que renovarse. Qué verdad es que, a veces, la inoperancia de los buenos permite el avance de los que no lo son tanto.