Cristina L. Schlichting: "¿No tenía que impedir Ábalos que Delcy bajase del avión? ¿Ahora es 'secreto'?"

Que dice Nicolás Maduro que lo hablado por Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos en Barajas es, atención, queridos oyentes, “secreto”. O sea, que un ministro español y la vicepresidenta de Venezuela se dan cita durante 40 minutos, de noche, y lo hablado es secreto para la opinión pública.

Pero vamos a ver, ¿no se había limitado José Luis Ábalos a impedir que Delcy bajase del avión? ¿No se trataba, según Pedro Sánchez, de evitar una crisis internacional? ¿No había impedido sin más que la vicepresidenta conculcase la prohibición europea de pisar suelo de la UE, por las sanciones internacionales que la afectan?

¿A qué secreto se refiere ahora Nicolás Maduro? Aquí hay dos cosas claras. Una, lo que hablasen Delcy y Ábalos lo sabe el dictador venezolano, eso es claro, que para eso es un tirano que controla todos los poderes del país. ¿O es que pretende hacernos creer que su vicepresidenta va por libre?

Y dos, esa información es de la incumbencia de los ciudadanos españoles, que tienen derecho a saber qué se trata con los poderes de Caracas. Esto es democracia. Aquí no se reúnen las autoridades para tratar secretitos. Aquí se responde ante el Parlamento y la nación. Pedro Sánchez tiene que explicar a qué secretos se refiere Nicolás Maduro. O si miente el mandatario. Porque, una de dos, o miente Sánchez cuando dice que sólo trataron de un conflicto con la Unión Europea y las sanciones, o miente el venezolano.

El volantazo que ha dado el Gobierno de España, contra las posiciones de Rajoy o Felipe González, es tan grave, que, en la misma rueda de prensa, Maduro dijo ayer que España es país amigo del régimen y que espera que nos sumemos a un grupo de diálogo con México o con Panamá.

Ahora somos amiguitos de los bolivarianos. Por eso, tanto nuestra ministra de Exteriores como nuestro jefe de Gobierno no hacen más que repetir que Guaidó, el presidente democrático de Venezuela, es apenas el líder de la oposición.

¿Cómo puede hablar así un miembro de la Unión Europea y la cabeza de un país que ha reconocido a Guaidó como representante legítimo?

Sánchez está sacando a España de la alianza de los países democráticos occidentales contra la dictadura venezolana, y todo ello sin dar cuentas al pueblo español.

El error del Ejecutivo consiste en creer que la opinión no va a reaccionar. Que a la gente no le preocupa este asunto. Ayer se le escapó a la vicepresidenta Carmen Calvo en una reunión de los dirigentes sociales sobre cuestiones sociales.

¿Que no interesa Venezuela? ¿El problema venezolano, con cinco millones de desplazados, 300.000 nada menos en España, no interesa? A quién no interesa que se hable de esto.

Porque resulta que Venezuela es justamente la cuestión nodal del gran problema estratégico del mundo. Concretamente, que hay dos potencias que ahora mismo quieren vencer a Estados Unidos, China y Rusia. Por eso Rusia apoya a Maduro. ¿Y nosotros nos vamos a alinear con Putin, en lugar de con Washington y Bruselas? ¿Ésta es la nueva política exterior de España?

Pues ya lo sabéis, que somos amigos de Venezuela, en palabras del dictador, que por eso no recibió Pedro Sánchez a Guaidó durante su visita a España, y que en los encuentros bilaterales con el régimen se dirimen asuntos secretos, que los españoles no tenemos que conocer.