Cristina L. Schlichting: “Puede que ni siquiera haya Gobierno después del próximo domingo de elecciones”

Audio

“Buenos días España!

Ya estamos aquí, para hacerte ameno este fin de semana en el que nos escuchas desde el coche o desde el pueblo o el mar, en tus pequeñas vacaciones de puente. Con dos hemisferios, oye, que llueve para muchos, en el oeste de la península, y en cambio hace sol en el maravilloso Levante, en las increíbles Baleares y las preciosas Canarias.

Iglesias, preocupado ante la última amenaza de Vox para las elecciones Una última encuesta disparaba a Vox y acercaba a la derecha a la mayoría absoluta 02 nov 2019 - 08:56

Hoy hay dos novedades que no lo son en realidad. La primera, campaña electoral cuyo pistoletazo fue la noche del jueves pero que en realidad es un espejismo que llevamos al menos desde hace tres años. Siempre nos hemos quejado de que la democracia es imperfecta, porque apenas te permite el poder cada cuatro años, cuando metes el voto en la urna. Bueno, España ha perfeccionado la democracia ¡ya no podemos quejarnos, porque votamos constantemente!

La otra novedad es el Día de Difuntos. Es el día en el que están muy presentes esa madre, ese padre, ese hijo. Todos esos amigos -Carmina Salgado, José Luis Manjón, Juan Antonio, Amelia Ventura, Begoña Emperador- la lista es tanto más larga cuanto más pasa el tiempo.

Podría pensarse que es un día fastidioso, después del de Todos los Santos, sobre todo en una época en que la muerte discurre entre boxes, en un hospital, donde los muertos se deshacen en el aire en los crematorios y a los niños se les dice que el abuelito se ha ido a una nube. Pero esto de la muerte tiene su miga. Empezamos naciendo y terminamos muriendo, todos, y tiene cierta lógica. Me decía una eminencia hace poco que precisamente la fuerza de Occidente radica en la certeza de la muerte, que le da a la vida, fíjate, una estructura temporal lineal. O sea, hay principio y final, comienzo y clímax. Hay un horizonte en el que culminar. Se te fijas, es lo que da a la vida sentido. Propósito. Esperamos por ejemplo, que nuestros hijos se hagan hombres de provecho y culminen una vida, no que den vueltas como peonzas hasta la eternidad. Me explicaba este cerebro que los asiáticos, por el contrario, tienen una visión circular del tiempo. Gira y gira eternamente, sin solución de continuidad. Mi impresión de los viajes es que esta modalidad hace a los asiáticos un poco resignados, o un mucho. En la India, por ejemplo, eres paria y te aguantas hasta la siguiente reencarnación. En el budismo tienes que llegar al perfecto equilibrio del todo. Las oportunidades son infinitas… así que ¿por qué desvelarse o extenuarse?

La muerte, por el contrario, es para nosotros el acicate para que la vida cunda. Para agradecer cada instante como único y fluyente. Este sábado 2 de noviembre de 2019 no se repetirá más. Es una única oportunidad, un espacio tan nuevo como una página en blanco. Recordemos a los que han hecho el camino y nos han regalado su cariño y mejoremos el mundo en este tiempo que se nos regala.

Es el cumple de Doña Sofía, reina madre. Felicidades, señora. Precisamente porque el tiempo no es infinito, porque sólo tenemos un tiempo tasado, es bueno dar las gracias a los que han empleado por nosotros. A esta joven de 81 años que se ha tirado media vida saludando a los amigos e interlocutores de España, explicando por todo el mundo lo bueno que es este país y sosteniendo sonrisas tediosas por nosotros. Cuántos kilómetros recorridos, cuántas manos chocadas, cuántos silencios y dolores callados. Gracias, señora. Felicidades.

Y luego está lo que no es novedad, la campaña electoral. Ayer fue la pegada de carteles, el tuit inicial, el comienzo de ocho días frenéticos y, oye ¿te puedes creer que estamos donde estábamos? ¿Qué puede que ni siquiera después del próximo domingo tengamos gobierno? ¡Esto parece más un eterno círculo asiático que un país occidental con meta y punto de llegada!

Que dice Pedro Sánchez que él no piensa gobernar en gran coalición con el PP. Muy bien, ok ¿Entonces, gobernará con Podemos y los nacionalistas? Eso es lo que dice Pablo Casado.

Porque el PP también descarta la gran coalición. Los de Rivera tienden la mano a un gobierno con el PP, pero es difícil que eso sume mayoría.

Y Podemos reitera que con ellos no cuenta el PSOE. Vox, por su parte, pasa del resto y se propone como alternativa solitaria.

Ayer hubo primer debate televisivo, el de portavoces de partido, y el único que dijo con claridad que está abierto a gobernar con quien haga falta, siempre y cuando le den lo que pide a cambio, es el PNV. Es el viejo truco nacionalista. Tú peléate, que yo me aprovecho porque tienes necesidad de mí.

Los votantes por correo han descendido un 30 por 100 y las encuestas revelan que la participación va a bajar. ¿Pero cómo no va a bajar? Si esto no hay quien lo aguante. El horizonte -y hablamos de horizonte concreto, no de tiempo eterno y circular- va a ser que no habrá ejecutivo claro, que se abre el forcejeo de la tediosa negociación y que, en el peor de los casos, capaces son de ir de nuevo a elecciones. Demasiado asiático todo esto.

Novedades en Europa. Que los nacionalistas escoceses plantean a Gran bretaña un nuevo referéndum de independencia. Porque el independentismo, ese sí que es asiático y eterno. Pide referendos hasta que gane. Abierto el melón, no te creas que para. Si pierde una votación va a otra, y así aburrida y sucesivamente.

Los de Chile siguen con graves problemas por la enorme desigualdad en el país. La gente se ha echado a la calle y el presidente ha aceptado la oferta de Pedro Sánchez de desplazar la cumbre internacional del clima a Madrid. Y oye, Pedro Sánchez, que está en funciones, podría haber vacilado. Que la cumbre mundial va a ser veinte días después de unas complicadas elecciones, que hay muchos que negociar. Pero ¡quita, quita! ¿Va a perder él una oportunidad de abrir hoy informativos en todo el mundo? ¿De retratarse con la niña Greta Thunsberg? ¿De hacer de presidente electo? De eso nada. Tendremos cumbre, por el bien del planeta y por el bien de Sánchez”.