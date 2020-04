Cristina L. Schlichting: "Por una vez en España, ser padre va a tener premio gordo"

Muy buenos días España, te saluda tu equipo de ‘Fin de Semana’ en este día 19 de abril que hace el número 36 de confinamiento. Empieza la sexta semana de estancia en las casas y, por una vez en España, ser padre va a tener premio gordo, porque a partir del día 27 de abril dos millones de niños de hasta 12 años van a poder salir a las calles acompañados. ¿Cuánto tiempo y cómo? Bueno, la expresión de ayer del presidente fue tan imprecisa como suele serlo últimamente: “Un rato”, dijo. La medida coincide con el anuncio de otros 15 días de aislamiento general, hasta el 9 de mayo.

El presidente advirtió de que, si hay un repunte durante la desescalada, las medidas podrían revertirse.

Cabe pensar incluso que el ritmo de los cambios vaya a ser descentralizado por autonomías, en virtud de las demandas de las Comunidades. Madrid tenía serios reparos a poner los críos en la calle, porque es sabido que son los mayores portadores de coronavirus, aunque no lo padezcan; en cambio, Cataluña no sólo lo reclama, sino que se saltó ayer sus límites competenciales y se adelantó al anuncio del Gobierno. La Generalitat aprobó, sin tener competencias para ello, que a finales de esta semana los niños pudiesen salir de casa por turnos de edad y hasta los 18 años, nada menos. Miquel Buch, consejero de Interior del gobierno autonómico catalán señaló: “Si Madrid decreta que un millón de catalanes salgan a trabajar, no se entiende que los niños no”.

La idea catalana consiste en autorizar tres turnos edades, hasta los 18 años, cada uno de dos horas de duración, con distintas franjas horarias hasta las ocho de la tarde.

Con relación a la situación política y económica, Pedro Sánchez pidió ayer apoyo a las autonomías y a la oposición y descartó cambios en su Gobierno después de la crisis.

El PP, sin embargo, protestó ayer porque el presidente no sólo no había consensuado la medida, sino que ni siquiera había telefoneado a Pablo Casado para comunicársela.

Pocos Pactos de la Moncloa pueden auspiciarse de ese modo.

La otra noticia del día es luctuosa, porque han fallecido por coronavirus tres verdaderas eminencias, hombres valiosísimos para la medicina nacional, el jefe de Neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro, Jesús Vaquero; el de Cirugía General y Aparato Digestivo de La Paz, Joaquín Díaz, ambos en Madrid, y el jefe de Digestivo del Hospital de Albacete, Ricardo Pérez Flores. Vaquero tenía apenas 70 años y sus compañeros 64 y 62. Descansen en Paz.

Vaya hoy por ellos y por todos los difuntos, en este domingo de la Divina Misericordia, este tema que ayer interpretó de Elton John, “Sigo en pie”, en el concierto para recaudar fondos contra el coronavirus que conectó a la gente desde todos los puntos del globo. #TogetherAtHome (Juntos en casa), congregó a 114 artistas y famosos y ha recogido 50 millones de dólares para la batalla contra la pandemia.

