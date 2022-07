Cristina L. Schlichting: “Al mal trato de las autoridades, la princesa responde visitando Gerona”

Vídeo

¡Muy buenos días, ESPAÑA! 3 de julio y va subiendo el termómetro. Las temperaturas serán altas en el tercio oriental de la península y en Baleares y las mínimas tienden a elevarse también. Lo hemos notado por la noche. En el norte, abundante nubosidad y tormentas. Esta semana estamos en fase de pleno verano. Aprovechad para disfrutar del sol, porque la próxima semana viene siroco sahariano y preparaos para volver a los 40 grados de media.

El juzgado ha decretado prisión provisional para “El Chiqui”, el hombre que mató a un vecino de 45 años con una escopeta, hirió de gravedad a un mando de la guardia civil y se atrincheró durante trece horas en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. Todo apunta a los celos con relación a su mujer y el vecino asesinado. A las dos gravísimas agresiones se suma el intento de matar a los hijos del fallecido. Nacho Abad reconstruyó ayer aquí los hechos y recogía el testimonio de Encarna, la abuela de los muchachos.

El teniente coronel Pedro Alfonso Carvallo de la Guardia Civil, jefe de la Unidad Especializada de Intervención, sigue grave en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de que una bala le atravesase el casco. Estamos pendientes de su evolución.





Atascos en la frontera



Vuelven los cuadros de atascos en la frontera sur tras las pandemias. Siete horas esperan los vehículos que intentan coger el ferry en Algeciras hacia Ceuta para llegar a tiempo a las festividades musulmanas del sacrificio del carnero, el próximo domingo. El tráfico ha aumentado un 45 por 100 con respecto a la última edición antes del covid. Ayer cruzaron la frontera del Tarajal un total de 2.504 coches. Hay nuevos controles documentales y sanitarios que explican la ralentización del tránsito. Los partidos de la oposición han criticado el caos de la zona, donde faltan servicios públicos. Apenas hay varios aseos, dos carpas, una fuente y varios bancos a la sombra. No quiero ni pensar lo que están pasando los viajeros.

Audio









Leonor y Sofía de Borbón visitan Gerona



Y hoy comienza un viaje más que interesante, para la Corona y para España. Dos niñas resueltas y listas, la princesa de Asturias y la Infanta Sofía van a Figueras, en Gerona, a ver el maravilloso museo Dalí. Y tú dirás, pues lo más normal. Sí, lo más normal ni el nuestro fuese un país normal. La Fundación Princesa de Girona no puede celebrar en Gerona la entrega de los premios porque el ayuntamiento, gobernado por los independentistas, se niega a ceder un espacio.

Los galardones se entregan en Barcelona. Mañana de hecho, la ceremonia tendrá lugar en Cornellá de Llobregat, gobernado por el PSC, con presencia de los Reyes. Las niñas, sin embargo, van hoy solas a Gerona. Y tienen lugar un encuentro bonito, con jóvenes de su edad, que les van a explicar los trabajos de la fundación. A mí, qué queréis, este modo delicado de abrazar al otro me conmueve.

Porque hay que ver lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir. Y no hablo de política, hablo de la propia vida. Al mal trato de las autoridades responden las niñas visitando Gerona. Yo creo que es para reflexionar. A la bellísima provincia, muchas veces olvidada por el peso de Barcelona, le interesa este trabajo callado de los Reyes. Utilizarlo políticamente no es bueno ni para Gerona ni para Cataluña. Como viene siendo habitual, desgraciadamente, las autoridades de la Generalitat no irán a la entrega de premios de la Fundación. Ahí queda eso, una Corona tendiendo la mano. Ellos verán.