Cristina L. Schlichting: "Maduro dice que el virus es un atentado de laboratorio contra China"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Que empieza marzo y es primer domingo de Cuaresma. En cinco semanas, Semana Santa y esto va a todo meter, chicos. Hace fresquete, como ayer nos prometió Olcina y tiempito de radio y manta.

López Schlichting actualiza la información respecto al coronavirus

58 personas están contagiadas del coronavirus en españa y tres de ellas graves. Una mujer de 39 años que permanece ingresada en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra se ha convertido ayer en uno de los últimos casos confirmados. Según ha informado el Ejecutivo Foral, se encuentra en estado grave. Esta paciente no tenía una patología previa que justificara la evolución "tan rápida e importante" como la sufrida en la infección respiratoria con la que acudió el viernes al Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) tras volver ese mismo día de un viaje a Bélgica, una zona no catalogada de riesgo, por lo que en principio no parecía un caso susceptible de COVID-19. Sin embargo, ante la seriedad de unos síntomas sugestivos de neumonía viral, el Hospital aplicó los protocolos previstos para sospecha de coronavirus, fue aislada en Urgencias y trasladada después a la UCI, donde permanece ingresada también en régimen de aislamiento.

Mientras tanto las autoridades siguen trabajando para evitar la dispersión del virus: María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud ha explicado: «Tratamos de frenar la entrada y la expansión de este virus para no tener cada año una nueva gripe. La gripe ya mata a mucha gente y no queremos que otro virus también lo haga».

Parece, efectivamente, que el virus tiene muchas papeletas para convertirse en pandemia e incorporarse sin más al capítulo de los agentes que todos los años nos invaden y enferman estacionalmente. Ayer, en este programa, aprendimos cosas interesantes que podemos aportar en antena. A saber, que la llegada de la primavera debilitará la virus con toda probabilidad, como explicó Estanislao.

Que el virus ha mutado al menos tres veces, como evidencia el caso de un infectado brasileño, pero que la mutabilidad no entraña necesariamente algo malo.

Y que la reinfección que se está produciendo en algunos pacientes chinos curados tampoco preocupa mucho. Las tonterías, por el contrario, nos llegan, como no, de Venezuela, donde Nicolás Maduro ha especulado con que el virus sea una creación de laboratorio con el ánimo de debilitar a China.

En Francia han prohibido las aglomeraciones de más de 5000 personas, pero en España la medida aún no se considera pertinente.

Cristina L. Schlichting sobre lo sucedido ayer en Perpiñán

En Perpiñán tenía lugar un encuentro de Puigdemont con sus fieles, acarreados en masa por la ANC, que fletó 800 autobuses para darle un baño de masas. El líder llamó a sus seguidores a no decarer y afrontar la batalla final contra España. En el acto, aunque se notó la rivalidad entre los de Esquerra y los de Junts per Cat, a razón de las próximas elecciones catalanas, se emitió un vídeo de varios de los encarcelados, entre ellos Oriol Junqueras, que se jactó de haber obligado al Gobierno a sentarse a negociar.

Junqueras, que ha empezado esta semana a salir de la cárcel, ha garantizado que volverá a hacerlo, el intento independentista, se entiende.

Hay noticias importantes del Exterior, a saber le final de la guerra norteamericana contra los talibanes, inciada a partir del aatentado contra las torres gemelas. Donald Trump ha firmado un acuerdo de retirada de sus tropas, que empezará por la salida de algo más de 5000 efectivos. A cambio, los talibanes se comprometen a no rehacesr contactos con Al Quaeda ni albergar a los terroristas.

En la guerra de Siria, que aún colea en el norte, la noticias no son positivas. 33 soldados turcos han muerto en las refriegas y, como se enfrentan no sólo a los yihadistas, sino a los rusos, que siguen eintervieniendo en el país, las tensiones entre Ankara y Moscí se han recrudecido al máximo. Los turcos, que albergan a tres millones y medio de refugiados, amenazan con abrir las fronteras y lanzarlos a la Unión Europea. En la frontera con Grecia han empezado a hacerlo, para presionar a Bruselas, a la que se exige que medie con Rusia.

De Venezuela nos llegan las denuncias de Juan Guaidó , que ha sido objeto de un atentado a tiros, por parte de un hombre, durante una concentración en Barquisimeto.