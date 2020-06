Cristina L. Schlichting, a Garzón: "La única democracia comunista es la dictadura del partido único"

Vídeo

Hoy mejora el tiempo. Predominan los cielos poco nubosos, aunque en Canarias tenderá a aumentar la nubosidad por la tarde y a lo mejor hay chubascos ocasionales en las montañas.

ALERTA POR NUEVOS BROTES DE CORRONAVIRUS

Al menos, 45 casos de coronavirus en el mayor mercado de alimentación de Pekín, el de Xinfadi. El virus se ha detectado en tablas de cortar salmón y el distrito de Fengtai, donde se localiza el mercado, ha sido declarado en emergencia. La Policía ha sido movilizada y se han puesto en cuarentena 140 personas que estuvieron en contacto con los casos identificados. Es claro que no se puede bajar la guardia. El bicho sigue por ahí y en España, ya lo comentábamos ayer, ha habido pequeños rebrotes en el País Vasco, el último en Guipúzcoa, con una treintena de personas, en Gerona y en Murcia. También en Portugal han tenido sus más y sus menos.

NUEVA MUERTE EN EE.UU. Y TENSIONES POR LAS MANIFESTACIONES

Y la noticia del día la protagoniza otra persona negra muerta por la policía en los Estados Unidos. En plena ola de protestas por la muerte de George Floyd, los agentes tirotearon el viernes por la noche en Atlanta a un hombre de 27 años que se resistió a ser arrestado cuando dio positivo en un control de alcoholemia. Rayshard Brooks estaba dormido en su coche y obstaculizaba el acceso a una hamburguesería. La alarma ha sido de tal calibre que la jefa de policía de Atlanta ha dimitido y la alcaldesa, la afromaericana Keisha Lance, pidió públicamente perdón. Tras conocerse el asesinato de Brooks una multitud prendió fuego al establecimiento de comida rápida.

Como sabéis, las manifestaciones contra el racismo han saltado al continente europeo y ayer adquirieron un tono muy bronco en Gran Bretaña y en Francia, donde grupos ultras salieron a enfrentarse con los que protestaban. En Londres los manifestantes están destrozando las estatuas históricas. También en París los enfrentamientos con la policía se han saldado con numerosos heridos.

LA PREOCUPACIÓN DE CRISTINA POR LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESPAÑA

Y en España los problemas son con el concepto de libertad. La llegada de Podemos al Gobierno está haciendo saltar las alarmas con respecto al concepto de lo público. Hoy traen cola las declaraciones de ayer del ministro de Consumo, Alberto Garzón, reivindicando su identidad comunista en el diario El Mundo, donde dijo: “Si, me sigo sintiendo comunista. El comunismo es un movimiento político y social de transformación de la realidad que sigue teniendo vigencia. Sin él no habría democracia en España”. He de confesar mi asombro con respecto a esta afirmación. El comunismo es lo opuesto a la democracia. La única democracia comunista es la del pueblo, la soviética o venezolana, que es exactamente la dictadura del partido único. No es la primera vez que oigo estos comentarios en Podemos y me alarman porque se aprovechan de la incultura de quienes desconocen que el comunismo fracasó estrepitosamente porque impide el deseo de prosperidad de las familias y las personas individuales y condujo a la mitad de Europa a la ruina, como demostró la caída del Muro de Berlín. El ministro reivindicaba el papel de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, como instrumento para nacionalizar empresas. Hoy le contesta Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Cental Europeo, desde las páginas de ABC, recordando que la situación extraordinaria del coronavirus no puede convertirse en norma y que las ayudas del estado “tienen que volver a estar regidas por la libre competencia y el mantenimiento del mercado”.

Verdaderamente, la Unión Europea es nuestro más seguro refugio frente al avance de las ideas colectivistas en España, que se extienden no sólo en la economía, sino también como modelo cultural único. ¿Qué hace la directora del Instituto de la Mujer coaccionando a una pequeña empresa de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con una carta en la que lamenta la venta de unas placas infantiles por sexistas? ¿Qué es esto? Si los padres quieren poner en los dormitorios de los niños “Aquí duerme una pequeña princesa” o “Aquí duerme un pequeño héroe” ¿Quién es Beatriz Gimeno para pedir que se cambien los diseños? Yo soy bien conocida por mis ideas feministas y me encanta que me consideren una princesa. Ojalá hubiese sido más a menudo una princesa y menos veces una esclava. Jolín con Beatriz Gimeno. Si es que se nos van a meter en las habitaciones de los niños, como nos descuidemos. Que me mande la empresa de San Se unas placas, que las voy a poner en la puerta de mi despacho.

Lo mismo está ocurriendo por ejemplo en Valencia, donde la subdelegación del Gobierno está investigando a las personas que ponen banderas en las fachadas con alusiones a la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus. Ya había habido denuncias de particulares persiguiendo a sus vecinos, pero es que ahora e sla propia subdelegación, dirigida por José Roberto González Cachorro la que ha enviado a la policía nacional a identificar a la propietaria de un piso de Torrent que exhibía una bandera con el mensaje “Pedro Sánchez y pablo Iglesias, asesinos”. La señora se ha comprometido a retirar la bandera. No seré yo quien fomente que llamemos asesino al Gobierno de España. Una epidemia no es culpa de nadie. ¿Pero es que ahora no vamos a poder expresarnos ni protestar libremente? Si a alguien no le gusta una pancarta, que vaya a los tribunales, que para eso están. Pero que las autoridades manden a la poli a las casas es de aurora boreal.

Empieza a extenderse un concepto de la autoridad pública que recuerda peligrosamente a otros tiempos. Que establece lo que es o no lícito pensar y expresar y que relaciona el poder con el derecho a coaccionar ideas ajenas. Mala cosa, muy inquietante, para quienes hemos conocido esos usos al otro lado del Telón de Acero.