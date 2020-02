Cristina L. Schlichting: "España va a entrar en fase de aceleración del coronavirus"

Vídeo

¡Muy buenos días España! En este día en que una borrasca atraviesa España y bajará las temperaturas. Ojalá traiga algo de agua, como promete. Nos lo va a explicar enseguida el hombre del tiempo, Olcina.

Es día bisiesto de año bisiesto, esa jornada, 29 de febrero, que sólo existe cada cuatro años. Es también el cumpleaños de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Organización Mundial de la Salud ha elevado a “muy alto” el riego del coronavirus, que se está ralentizando en China, donde parece que empiezan a controlarlo, pero que se ha disparado en países como Irán e Italia, que ha reinfectado con sus ciudadanos a otros países. Evita, la OMS, elevar el rango de la expansión del virus a Pandemia, que supondría tirar la toalla en cuanto a la expansión del coronavirus y aceptar que infecte de forma generalizada a la población. Todavía se considera que, con las medidas adecuadas, puede frenarse su extensión.

Es tranquilizador que el agente vírico no parece causar, en general, más que los síntomas de un catarro, aunque se desconocen de él muchas cosas, por ser nuevo. A saber, cuál es su definitivo origen, toda vez que se descarta el mercado animales de Wuhan, el ritmo al que podría mutar o su estacionalidad, si desaparecerá o crecerá por ejemplo con la primavera. Nuestra tertulia de chicos será hoy el espacio para los científicos, que nos explicarán todas las características y preocupaciones que suscita el coronavirus.

En España se elevan a 43 los infectados. Dos nuevos casos en Cataluña y dos en el País Vasco han completado esta cifra, muy alejada de Italia, por ejemplo, donde ya han muerto 21 personas. Se estima que nuestro país va a entrar en breve en la fase de aceleración. 54 países están ya afectados y la consecuencia más evidente ha sido la suspensión de actos multitudinarios, como la feria de Turismo de Munich y el salón del automóvil de Ginebra.

López Schlichting analiza la repercusión económica global del coronavirus

Entretanto se perciben ya las consecuencia graves en la economía mundial. Las bolsas experimentaron ayer un viernes negro, con caídas fuertes que, en Europa, han sido del 3 por ciento, también el Ibex, nuestro índice, que ha sumado una bajada de más del 11 por 100 esta semana, un 11,8, la peor desde 2010. Equivale a la desparición de 84.939 millones de euros de capitalización, que equivalen, para que te hagas una idea, al tamaño bursátil de Inditex entero, la empresa de Zara. El problema, comparado con los otros dos virus respiratorios anterios, el SARS de 2003 y el MERS de 2009 es que ahora China es la mayor potencia económica del mundo y tiene un peso mayor en las cadenas de suministro, que están viendo por ejemplo, como muchas piezas de montaje en cadena de coches, han dejado de llegar.

Cristina López Schlichting sobre la problemática independentista en Cataluña

Y mientras el coronavirus copa nuestros esfuerzos informativos, más por lo bajini se desarrolla en España el proceso de desmontar cuidadosamente la reacción contra la intentona independentista de 2017.

Porque hay que ver lo que nos costó poner el 155. Y la de trabas que pusieron el PSOE y Ciudadanos a aquella medida. Y lo mal que hicimos dejando la TV3 y los medios de comunicación autonómicos como están, o los Mossos de Esquadra sin cambios. Pues todo aquel esfuerzo de conciliación democrática ha quedado en nada.

Los que manipularon la ley y cometieron delito, Josep María Jové, entre ellos, que era secretario general de Economía y Hacienda de la Generalitat y coordinador del referéndum ilegal, que acaba de ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que desvió más de dos millones de euros del presupuesto público al procés, se sientan ahora como interlocutores privilegiados del Gobierno en la famosa mesa de diálogo.

Los que se negaron a cumplir las órdenes de los tribunales y organismos -léase Torra- pisan alfombra roja. Los que estaban en la cárcel por actuar como matones -Junqueras a la cabeza- salen de la celda sin arrepentirse y reciben gloriosos aplausos en la universidad.

La verdad es que esto es difícil de entender, cuando Pablo Iglesias hace de figurante de la Monarquía que criticaba hace nada y Pedro Sánchez se felicita de tener de vicepresidente al que le quitaba el sueño. La misma semana en que la ONU ha acusado a Venezuela de beneficiarse del narcotráfico, el principal favorecido de Caracas en España tiene acceso al organismo encargado de vigilar a los secuaces de Maduro en España, el CNI. Iglesias, por lo tanto, podrá trasladar a sus amigos bolivarianos nuestro espionaje sobre ellos. Que alguien me lo explique.

Envalentonado por esta favorable evolución de sus intereses, Carles Puigdemont cumple hoy su promesa de viajar a Perpignan, en el sur de Francia. Amparado por la inmunidad paralemtnaria europea, hoy ha convocado un mítin en el Congreso de Exposiciones de la localidad y la ANC. La organización independentista, ha movilizado un porrón de autobuses para que lo jaleen convenientemente. En Francia se ha montado la gorda y se protesta por la provocación que ha supuesto que el ex president, al llegar a Perpiñán, haya dicho que está feliz de pisar suelo catalán. Manuel Valls le ha aclarado en un mensaje que la localidad es suelo francés, que no es bien recibido y que no sólo provoca a la democracia española sino que ofende a Francia, que es una república indivisible.

Esto, la verdad, parece un teatro de títeres.