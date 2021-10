Cristina L. Schlichting: "No entiendo que nuestro Gobierno esté configurado por estos seres"

Vídeo

A mí hay cosas que me sacan verdaderamente los colores. Un miembro del Congreso de los Diputados, el rastas le llaman, a Alberto Rodríguez, condenado a una pena de cárcel por patera a un policía. Es una tradición dentro del partido, porque ya dijo Pablo Iglesias, el líder, de agresiones contra la policía le ponían mucho y le gustaban especialmente.

Pero es que atención: a raíz de conocerse la sentencia contra Alberto Rodríguez, sale el ministro Garzón con un tuit, que se acaba de publicar, diciendo que la sentencia es infundada, que no hay pruebas a su juicio, que si este sujeto hubiese robado cinco millones de euros estaría libre. Y ensalzando su actitud como parte del derecho de manifestación. Un ministro de España, del Gobierno. Un señor que representa la ley y el Estado, y que se supone, nos representa a todos.

De verdad, no lo puedo entender. No puedo entender que nuestro Gobierno esté configurado por este tipo de seres. No entiendo que este tipo de seres estén en el Parlamento y no entiendo que Pedro Sánchez no ponga de patitas en la calle a este ministro.