Schlichting, ante el manifiesto a favor de Sánchez: ¿De verdad creen estos colegas que hay un golpe de Estado?

"España está en una situación insólita, con su presidente en período de reflexión. No sabemos si el lunes dimitirá, si convocará una cuestión de confianza en el parlamento o si no hará nada. Y todas las soluciones son malas. Si se va, porque como no se pueden convocar elecciones hasta un año después de las anteriores, tiene que sustituirlo María Jesús Montero. Si no se va, porque esto de “me voy… no me voy… me enfado… me recupero…” corre el riesgo de mostrarlo como un presidente inconsistente.

Yo he llamado a dos de los ministros de Pedro Sánchez. No saben lo que va a hacer. Dicen, eso sí, que ellos consideran que marcharse es un error político y personal.

En el PSOE se ha instalado el vértigo

Y la lógica reacción ha sido cerrar filas en torno al líder. Este sábado estaba prevista reunión del Comité Federal del Partido para nombrar a los candidatos para las elecciones europeas y se ha suspendido el orden del día. Lo de la UE lo han dejado para el martes. En su lugar, los dirigentes intervendrán sobre lo que está ocurriendo, suponemos que para animar a Pedro Sánchez a quedarse y han puesto pantallas en la calle. Los militantes han sido convocados a manifestarse en la calle Ferraz, sede del PSOE, y llegan en autobuses fletados de toda España. Escucharán a sus dirigentes y corearán consignas a favor del presidente.

En la misma dirección, 62 senadores de los 76 que tiene el PSOE se han apresurado a difundir un vídeo animándole a seguir y repitiendo uno a uno la frase “Merece la pena”.

Hay algunas ausencias notables, entre ellas las de los senadores Susana Díaz y Javier Lambán, críticos con Sánchez.

Todo el follón se ha montado tras las numerosas informaciones que han revelado que la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha escrito cartas de recomendación a empresarios de su confianza que después se han beneficiado de subvenciones del Estado. El runrún llevaba semanas, pero la reacción de Sánchez, escribiendo una carta para defender a su mujer y anunciando que va a pensarse si deja el cargo se ha producido en el momento en que un juez de Madrid admitió a trámite una querella sobre el asunto de la Asociación Manos Limpias.

Se argumenta, no sin razón, que la demanda está mal fundamentada, porque se ha hecho con recortes de periódicos, pero la reacción parece un poco sobreactuada. Para colmo, ayer otra asociación, Hazte Oír, ha presentado una nueva querella con más detalle esta vez y documentación pública, ante el mismo juzgado.

La asociación denunciante mantiene que la empresa Adalid Inmark, de la que afirma que es accionista Begoña Gómez, recibió el 7 de septiembre de 2018 un contrato de la administración por 750.200 euros. La denuncia también hace referencia al caso Globalia. Esta empresa patrocinaba, con 40.000 euros anuales, el IE África Center, el centro de trabajo creado por Begoña Gómez en la universidad. El problema es que Globalia y Air Europa fueron después rescatados por el Gobierno con 320 millones de euros y 475 millones de euros, respectivamente. Ambas operaciones fueron asesoradas por Víctor de Aldama, principal comisionista de la llamada Trama Koldo y con el que se reunía Begoña Gómez. De hecho, el partido popular ha presentado esta semana un recurso de alzada tras el archivo de su denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra el jefe del Ejecutivo, por no inhibirse en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Aire Europa, dadas las vinculaciones de su mujer con la empresa.

Finalmente, la denuncia incluye el caso Barrabés, por 250.000 euros, que constituía el núcleo de la denuncia de Manos Libres.

La prensa internacional a vuelta con Pedro Sánchez

Entretanto, y aventada por la reacción de Pedro Sánchez, la prensa internacional ha recogido el escándalo, lo que no nos favorece a los españoles: The Economist, Financial Times, prensa francesa y alemana…

La consecuencia de todo este follón sobre la mujer del presidente ha partido al país por la mitad. Carles Puigdemont ha salido en defensa de Pedro Sánchez diciendo que esto es lawfare, que los tribunales están corruptos, que a él también le ha pasado. En esta línea van también Esquerra Republicana de Cataluña, Sumar, Podemos y el resto de los partidos que apoyan la coalición de Gobierno. A su vez, varias de las asociaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que es mayoritaria, han defendido el deber de los jueces de investigar y han recordado que ni Sánchez ni su esposa están al margen de la ley.

La situación es tan grave que cualquier simpatizante de la izquierda se ve constreñido a defender al líder.

Un chusco manifiesto de periodistas contra periodistas

La más chusca de las situaciones es un manifiesto de periodistas que han decidido salir pecho en ristre a defender a Pedro Sánchez. Profesionales de prestigio como Rosa María Artal, Maruja Torres, cuyos reportajes me han formado como periodista, Javier Valenzuela o profesionales con responsabilidades graves en la televisión pública como Silvia Intxaurrondo han firmado un texto en el que dicen que hay en marcha un golpe de Estado para subvertir la voluntad popular expresada en las urnas.

En el texto dicen “no al golpismo judicial y mediático”. Señalan a sus compañeros y a los jueces. ¿De verdad creen estos colegas que hay un golpe de Estado? Hay cosas que se deben moderar. Tonos que deben evitarse y que pueden tener consecuencias graves. Una pide contención.

También Tezanos desde el CIS ha decidido poner su granito de arena y ha anunciado que se está realizando una encuesta con el dinero público sobre la carta del presidente, para saber cómo ha sentado entre la ciudadanía. Los resultados del sondeo se darán a conocer en unos días.

En plena campaña electoral en Cataluña, José Luis Rodríguez Zapatero, principal valedor del presidente señalaba la dirección.

El movimiento de Sánchez ha pillado a los nacionalistas con el paso cambiado. Están viendo como el partido socialista cobra protagonismo. Josep Rull, número tres de Junts por BCN ha dicho en contra de lo hecho por Sánchez que “de casa se ha de venir llorado” Y Pere Aragonés de Esquerra ha reclamado que no se hable de esto, sino de Cataluña.

Es como si todos nos hubiésemos vuelto locos. Como si cada uno de nosotros debiera tomar posición a favor o en contra de Pedro Sánchez, convertido en un extraño mártir. Es extraño que el lunes, el día que va a hablar, sea San Pedro Mártir: un dominico italiano que se destacó en la lucha contra la herejía. No favorece a España, ya suficientemente dividida, esta partición nacional"