Cristina López Schlichting: “Sánchez está estirando demasiado el chicle de la ambigüedad”

“Buenos días , España. Te saludo tu equipo de Fin de Semana, que te acompañará hasta las dos del mediodía. Dirigen Marci Ortega y Jesús García Ercilla y hacemos el programa Diego González, Maiki de Toro, Miguel Soria, también llamado Frikisoria, al que damos la bienvenida a esta factoría, y Natalia Mosquera. Al micrófono, y a tus pies, Cristina López Schlichting.

Que mejora el tiempo, que sale el solecito en muchos lugares y la temperatura sube hasta los 28 grados en Córdoba y Sevilla. Si es que no los merecemos. Qué país tenemos y las cosa que hacemos con él. 600 euros del ala van a tener que pagar las familias catalanas cuyos hijos dediquen el tiempo al vandalismo. Porque es así, cuántos ninis, cuántos hijos que son fracaso escolar o dan problemas en casa canalizan su violencia en la calle. A partir de ahora, como se hizo en el Pais Vasco, los que se carguen el mobiliario urbano y quemen la ciudad, los que ataquen a los mossos de esquadra o a la policía van a tener un disgusto en casa. Que no tienen por qué pagar el resto de los ciudadanos lo que tú destrozas.

Mañana hay gran manifestación por la paz y la libertad, por la Constitución, en una reacción ciudadana ante los desmanes de los secesionistas salvajes en Cataluña y particularmente en Barcelona. Llegan trenes y autobuses de toda España para reivindicar que basta ya. Que lo mismo que el Prado o la Torre del Oro son de los catalanes, la Sagrada Familia o el monasterio de Poblet son de todos los españoles. La cita es en el Paseo de Gracia de BCN a las doce de la mañana y aquí estaremos siguiendo paso a paso la bella concentración. Van a la cita los políticos, pero no deben ser los protagonistas, que ya sabemos que estamos en campaña. Acuden Pablo Casado del PP, Albert Rivera de Ciudadanos, los socialistas con Borrell y Ábalos a la cabeza y hasta el PSC, con Iceta, que se apunta a una tómbola. Los convocantes, Sociedad Civil Catalana, han excluido a Vox, argumentando que no es partidario de la autonomía de Cataluña, y han hecho mal. Porque las fuerzas deben estar unidas en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz y la ley. Y hay tres mil votos de este partido que es constitucionalista.

De hecho, menos derecho que Santiago Abascal tiene el propio Iceta, que hay que ver los bandazos que da el PSC. Ahora va en la fila, pero es que hace bien poco impidió una moción de censura contra Torra en el parlamento Catalán, y lo hemos escuchado coquetear con el indulto de los golpistas condenados por el Tribunal Supremo. Por no mencionar los extraños comportamientos del partido en el poder en funciones, esa ausencia del ministro del interior hasta el viernes de la semana de fuego en Barcelona. Esa negativa a que la guardia civil auxiliara a los mossos y policías, superados por las hordas salvajes, que llegaron a hacer 20 horas de servicio seguidas, con el riesgo que eso conlleva, y que se quedaron sin municición de bolas de espuma. Ivan de F, el policía más grave en estos momentos, que se recupera satisfactoriamente en el hospital, gracias a Dios, recibió ayer la visita de sus compañeros de la BRIMO de los Mosos de Esquada, que le enviaron bombones y varios regalos.

Hoy, de hecho, tiene una buena oportunidad el PSOE para distanciarse de ambigüedades y romper los gobiernos que mantiene en común con independentistas de distintas especies. Porque ayer, fuerzas políticas de cinco comunidades autónomas distintas, un total de diez partidos catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos firmaron un documento por la autodeterminación y en favor de la libertad de los golpistas y el retorno de los que llaman exiliados, que son esos señores y señoras que están fugados de la justicia y cada vez importan menos, que eso es lo que les pone nerviosos. Tan tosca e inoportuna es la convocatoria que el PNV vasco y el valenciano Compromís se negaron a firmar el acuerdo. Representantes jeltzales dijeron que no es oportuno, por el contexto electoral, y que carece de espítiritu construcitvo. El PNV sabe que su electorado no quiere algaradas ni destrucciones como las de la semana pasada, que ya ha sufrido bastante con los largos años de ETA. Compromís añade que el diálogo y la democracia son los únicos caminos para entenderse. El papel se ha firmado en la Lonja del Mar de Barcelona y ha asistido el vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonés, en nombre de Quim Torra.. Los firmantes son BNG desde Galicia, Més per Mallorca y Més por Menorca, por Baleares, Esquerra Valenciana, y por Cataluña, Crida Nacinal, CUP, Democrates, PdCat y Esquerra Republicana. Por supuesto, no podía faltar EH Bildu. La pregunta no es qué hace el secuestrador Otegui en este aquelarre, que es su sitio y en el que se sentirá como en casa, sino por qué gobierna el PSOE en Mallorca con Més; en Navarra gracias a la abstención de Bildu, en varios ejecutivos locales catalanes con Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y hasta la CUP (por ejemplo Hospitalet, Badalona, Castelldefells, Lloret de Mar, Figueras, Cunit o Sant Cugat) y con el BNG en Santiago de Compostela, Ferrol o Pontevedra.

No se entiende muy bien cómo van a desfilar Ábalos o Borrell o Iceta mañana por la unidad de España y la solidaridad entre todos si a la vez van del bracete de todos estos en tantos municipios y autonomías. Pedro Sánchez está estirando demasiado el chicle de la ambigüedad, supongo que para pescar votos en Cataluña, pero también en el resto de España. A lo mejor se lleva alguna sorpresa electoral.

Hoy es día de manifestaciones. El partido de Santiago Abascal ha convocado una a las doce, en Madrid, y los independistas tiene cita por la tarde en Barcelona. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se preparan ante la posibilidad de que los cachorros cojan después el relevo de funcionarios y jubilados y vuelvan a liarla en las calles. Si tú te preguntas si asistir mañana a la gran marcha constitucionalista, te aconsejamos que hables con los vecinos de la Plaza de Urquinaona, por ejemplo, que han visto como los helicópteros volaban bajo, junto a las terrazas de los pisos altos, los disparos sonaban toda la noche y el humo de los incendios los sofocaba.

Vamos a hablar con María José Argerich, uno de cuyos parientes estuvo a punto de ser golpeado por bajar a la calle con un extintor y Blanca Par, que ha vivido una pesadilla con sus hijos en la Rambla”.