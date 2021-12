Cristina López Schlichting: "El objetivo no es don Juan Carlos, sino Felipe VI y el sistema de la Transición"

Vídeo

Se equivocan los que piensan que la discusión aquí es si don Juan Carlos vuelve a España por Navidad o no. Se equivocan incluso los que piensan que la discusión aquí es si ha cometido algún delito, cosa que por ahora parece absolutamente descartada y de acuerdo a las autoridades suizas tiene que verse despejado.

Se equivocan porque aquí no se trata de don Juan Carlos ni de la Justicia, aquí se trata de cambiar el sistema en el que tú y yo vivimos. Porque la Constitución que nos dimos en el 78 definía como forma de la Jefatura de Estado la Monarquía y bajo esta Monarquía está blindado un sistema de las autonomías, un sistema constitucional y legal con determinados derechos y definiciones. Si tú te quieres cargar eso, si tú lo que quieres es hacer una confederación de territorios y hacer que los nacionalismos establezcan su ley y consagrar anomalías como Bildu sean parte de los Gobiernos de España, tienes que cargarte la Monarquía.

Esa es la razón última de este debe. El objetivo no es don Juan Carlos, el objetivo es Felipe VI y más allá de todo, el sistema que nos dimos en la Transición. Como muchas veces no han explicado desde Podemos, aquello hay que eliminarlo, hay que hacer la Tercera República y recuperar las raíces de la Segunda República, que en su momento tan profundamente nos dividieron. Es es es el objetivo. Que todo el mundo lo tenga claro. No nos dejemos engañar, no es don Juan Carlos.