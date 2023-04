Cristina López Schlichting: "Se desesperan en Podemos con razón, saben que si Sumar sube, ellos restan"

¡¡¡Muy buenos días España!!!!! Es domingo de Ramos, un día peculiar. Por el tipo ése, el Nazareno, que lleva unos años llamando la atención con milagros por toda Galilea, y entra en la capital entre vítores y gritos de alegría, todo el mundo se quita el manto y o echa a su paso, todo el mundo levanta palmas y ramas para saludarlo. Sin que nadie sospeche que en unos días lo van a matar como un pelele, como un delincuente más, sin que ninguno de los que le aclama se interponga frente a los asesinos. Qué cosas nos pasan en la vida. Pero luego te sorprendes. En seguida te explico por qué, deja que antes te ponga al tanto de lo que ocurre por el mundo.

Para empezar, que hace un tiempo primaveral, un poco más fresco, con nubes por el norte y estabilidad en el resto de la Península, pero que la Semana Santa, como no podía ser de otro modo, viene incierta de chubascos. Siempre pasa igual. A partir del miércoles, los de las hermandades tendrán que mirar al cielo para saber si salir o no en procesión.

La oleada de incendios de Asturias y Cantabria ha quedado controlada ayer gracias a las lluvias tras afectar nada más ni nada menos que a 11.000 hectáreas de terreno. Hay 50 fuegos ligeramente activos pero la sensación de caos que nos ha invadido durante jornada y media ha sido superada.

La noticia política en España es la presentación a las 11.30 en Madrid, en el polideportivo Magariños, de la plataforma Sumar, la nueva promesa a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz estrenará modelo y saldrá guapísima a saludar a tantos invitados de IU, Más País, Compromís o los Comunes. La idea, ya lo sabes, es proporcionar color a los que se ha cansado de la alianza del PSOE y Podemos.

Se desesperan con razón los de Pablo Iglesias y Ione Belarra porque saben que si Sumar sube, ellos restan. Toda la semana llevaba intentando cerrar un acuerdo para juntarse y hacer primarias entre todos, pero a Yolanda Díaz le interesa todo menos ser fagocitada por los morados. Por eso la increpaba ayer la actual jefa de Podemos, Ione Belarra.

Se sabe poco de SUMAR, es más un producto de marketing que de pensamiento político. Díaz es muy guapa y estilosa, lleva una ropa ideal y escucha a todo el mundo. Encandila en las distancias cortas y no tiene empacho de cambiar de siglas con tal de prosperar. Proviene del partido comunista y de hecho se ha arrimado desde IU al nacionalismo gallego del BNG cuando ha sido necesario, antes de saltar a Podemos.

Lo que Yolanda quiere es mandar y constituir la alternativa a Pedro Sánchez por su izquierda, y eso es exactamente lo que también quiere Podemos, así que no cabe mucho amor.

¿Qué va a hacer el PSOE? Pues Sánchez se lleva mejor con Yolanda que con Belarra. Prueba de este cambio fue el espacio que le dio a la vicepresidenta segunda en el debate de la moción de censura. Si Sumar no alcanza finalmente un pacto con Podemos, el plan de Sánchez es presentarse como el voto útil, echar la culpa de los desastres de la legislatura a Podemos y animar a los que no quieran votar al Partido Socialista a votar a la nueva ilusión que es Yolanda.

En política internacional cabe comentar el escándalo de Naciones Unidas. A Rusia le toca hoy empezar la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad y Ucrania ha puesto el grito en el cielo. Menudo panorama, el ladrón custodiando las gallinas.

Rusia es miembro permanente del Consejo, junto con EEUU, China, Francia y Reino Unido porque ha heredado el papel de la Unión Soviética después de la Guerra mundial. En realidad su peso depende del poder de veto que tiene por este puesto pero sin duda su presidencia durante este mes de abril empeorará la debilitada imagen de Naciones Unidas.

Y la foto del día sale en El País, y eso ya es para alucinar. Este domingo de Ramos el periódico de la izquierda abre gráficamente con el Papa. Sencillamente porque ayer nos conmovió a todos. Salía Francisco del hospital, tras la bronquitis que ha pasado, y una mujer rompió el protocolo. Fue como hace dos mil años, con la viuda de Naím. Se suponía que el papa debía subir al coche pero uno de los del servicio de seguridad le dijo a Francisco: “Esta mujer ha perdido anoche a su hija”. De inmediato el pontífice se paró. En Naim, hace dos mil años, el Nazareno llegó a la puerta de la ciudad. Tenía mil peticiones y lo esperaba mucha gente cuando una viuda le salió al paso.

Jesús se paró. “Mujer, no llores”. La frase es bien extraña. No llores. ¿Quién le puede decir no llores a una madre rota? ¿Quién, sino el señor de la alegría?

Ayer el Papa lo paró todo para abrazar a Serena Subania, cuya hija había fallecido en el hospital donde él ha pasado tres días. Le tomó las manos, la abrazó y ella reposó la cabeza sobre su pecho. El padre, por detrás, le explicaba lo ocurrido.

Efectivamente, en julio de 2019, Francisco visitó una parroquia durante la fiesta del Corpus Cristi. Conoció a la pequeña Angélica. Sus padres le contaron que la niña tenía una enfermedad genética. El Pontífice la besó y la bendijo. Este viernes, esta niña ha fallecido en ese hospital, mientras el Papa se recuperaba de una bronquitis infecciosa. Ha sido la peor noche de Mattia y Serena. Y ayer, algo más que la casualidad, hizo que se cruzaran con Francisco cuando salía del hospital. Se han abrazado y todo se ha parado y han rezado juntos.

Francisco, conmovido, les ha hecho la señal de la cruz en la frente, les ha dado un rosario, el ancla de la Virgen, y les ha indicado el camino: “Mujer no llores”. ¿Por qué este matrimonio se ha encontrado con el Papa? ¿Cómo es posible que hayan podido reposar en el pecho del Santo Padre? Esa es la pregunta de todos. ¿Cómo es posible?