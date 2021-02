Schlichting: "Iglesias despreciando la democracia española y resulta que se embolsaban subvenciones"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Que los han pillado con las manos en la masa. Toda la semana escuchando a Pablo Iglesias despreciar a la democracia española e insultar al Rey y resulta que estos cogían las subvenciones electorales y se las embolsaban. Las denuncias del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, ese que quisieron quitarse de encima diciendo que era un acusador sexual, cosa que el juez dijo que era mentira, han dado fruto.

Podemos había creado una empresa, Neurona, filial de otra sudamericana chavista, y la contrataban falsamente para servicios de campaña electoral que no realizaba. Los dineros que le abonaban pasaban en parte a la otra empresa del entorno bolivariano, al menos 300.000 euros se han identificado por ahora. Otra parte de estos fondos del estado, o sea, tuyos y míos, se devolvía a Podemos a través de cuentas bancarias y cajeros electrónicos.

El primer nombre que ha saltado es el de Juan Carlos Monedero, cofundador del partido y director de la fundación política de Podemos, Instituto 25 de Mayo. Monedero, que ya fue condenado por defraudar a Hacienda, habría recibido 26.200 euros y, cuando el banco le pidió justificante de los ingresos, presentó una factura que la UDEF, la unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía y el juez Juan Carlos Escalonilla consideran falsa, porque es un papel que se hizo a toda prisa un domingo y que denota que esa empresa de Monedero no tenía ingresos previos.

Es la noticia de hoy, en una jornada en que parece, parece, que en esto tenemos que ser cautos, que habríamos pasado la curva de esta tercera ola de coronavirus y los datos empezarían a ser menos malos, con una tasa de incidencia que, por primera vez en un mesa, se pone por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, concretamente en 496. Pero no cantemos victoria que ya sabéis que la cifra que consideran límite es 250, o sea que seguimos en el doble. También ha bajado el número de fallecidos, aunque sigue siendo tristísimo decir que ayer hubo 530 muertos. En cuanto a la vacunas, ya hay un millón de personas que han recibido las dos dosis, o sea que están teóricamente inmunizadas.

Con esta ligera mejora de los datos la hostelería, que está asfixiada, ha pedido que dejen de apretarla hasta ahogarla y hay comunidades que han abierto un poquito la mano.

Madrid anuncia para el jueves el retraso del toque de queda a las once, de manera que restaurantes y bares puedan aceptar clientes hasta las diez. También abren la mano Andalucía y el País Vasco, donde entra en vigor el amparo que los jueces han dado a los hosteleros. En Valencia, por el contrario, con datos de covid por encima del doble de la media nacional, el socialista Ximo Puig ha vuelto a cerrar el grifo y ha prorrogado el cierre de hostelería hasta el 1 de marzo. Se habla incluso de ir desescalando después tan poco a poco que las restricciones se irían hasta hasta finales de mayo o junio, nada menos, lo que ha puesto al sector, lógicamente, de los nervios. La gente no aguanta más y hay quien amenaza con trabajar pese a la prohibición. Son muchas semanas sin un duro en caja.

Del carnaval, claro, ni rastro. Otra fiesta que se ha llevado el covid. Y mañana, la fiesta de la democracia en Cataluña. Elecciones con tres partidos prácticamente empatados, en torno al 20 por 100 d ellos votos los tres, PSC, Ezquerra Republicana y Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. En otra liga juegan el resto de los partidos. PP y Ciudadanos bajaban según las últimas encuestas, mientras que suben VOX y los salvajes de la CUP.

Los separatistas le han hecho a Salvador Illa un cordón sanitario y dicen que no pactarán con él, pero no me lo creo.

¿Qué pasará? Pues en realidad no hay tan grandes dudas. O una alianza independentista entre ERC, Junts y la CUP, o algun tipo de alianza medio mala con ERC y PSC, a lo mejor apoyados por los Comunes, que son los de Podemos en Cataluña. Esta semana los separatistas le han hecho a Salvador Illa un cordón sanitario y dicen que no pactarán con él, pero yo no me lo creo. Los socialistas y los de ERC llevan mucho tiempo haciendo negocios juntos, desde que el Partido Socialista mandase a Pablo Iglesias a la cárcel de Lledoners a negociar con Junqueras, que manda narices. De aquellos amores y del paciente trabajo de Iceta, el político bailarín, salió el acuerdo presos por presupuestos. Los 'indepes' apoyaron las cuentas del Sánchez e Iceta ya nos anunció indulto de los presos del procés. Así que es difícil creer que se hayan enfadado.

La gran baza de los independentistas puede ser la abstención, porque los más frikis ya se sabe que van a ir a votar. Como viven en guerra en sus cabezas ellos afrontarán el covid con deportividad, en especial los jóvenes de la CUP. Por el contrario, el más atemorizado por el virus es el votante mayor y de mediana edad, el más sensato, que si se queda en casa podría mermar mucho el voto constitucionalista. Se habla de que la participación podría bajar un 20 por 100, o sea, pasar del 80 por 100 de la última vez a 60 o menos.

Los de Puigdemont, Laura Borras, ya han dicho que si sacan mayoría en el parlament, ellos van a otra declaración de independencia. Sería un golpe incalculable para Cataluña, que ya ha experimentado una sangría de empresas por el procés y que, además, ha visto el cierre de otras 20.000 por el coronavirus, según datos de la cámara de comercio de Barcelona. Los catalanes están desanimados y desfondados y es más que nunca necesario remar en común y dejarse de politiquerías.

Y es que las politiquerías populistas es lo que se estila, no sólo en Cataluña, no sólo en el gobierno de España, en Europa y en el mundo entero, que hay que ver las cosas que dice Rusia, por ejemplo, que ha dicho que va a dejar las relaciones con la Unión Europea si le siguen diciendo que no puede encarcelar a disidentes como Navalny. Lo de la libertad ya no se lleva. Hay un montón de ideologías obligatorias, desde el animalismo extremo al feminismo excluyente, pasando por la ideología de género.

En Gran Bretaña acaban de aprobar la última memez. El sistema de salud ha anunciado que lo que nos sale a las mujeres de los pechos para alimentar a nuestros hijos ya no puede llamarse leche materna. Como los estáis oyendo.