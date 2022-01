Schlichting: “Pedro Sánchez sigue dándose golpes en el pecho diciendo que este es el Gobierno del empleo”

¡Muy buenos días, España! Bienvenidos a ‘Fin de Semana’ de Cope en este remate de enero. Sábado, domingo y lunes y esto está hecho, remontada la famosa cuesta. Es sábado 29 de enero y hay una especie de primavera anticipada que tiene loca a los meteorosensibles que llevan toda la semana con síntomas de astenia y decaimiento. Hoy se va a registrar una subida de las temperaturas máximas en casi toda España, luego lo veremos con Olcina, que nos traerá también la previsión de la semana.

DOBLEGADA LA SEXTA OLA

Hemos doblado el Cabo de Palos de la pandemia. Bajan los contagios, la incidencia y los ingresos. Nos queda bajar las muertes, que siempre van más lentas cuando las olas del coronavirus retroceden. Ayer la cifra fue de 199 personas fallecidas.

Como un eco de este cierto alivio nos llega la salida de la UCI del popularísimo actor Antonio Resines. Más de un mes internado con neumonía bilateral ha pasado el simpático intérprete, que ya ha pasado a planta. Como tantos de nuestros amigos y conocidos, a puntito ha estado de darnos un susto. Nos alegramos mucho.

ADIÓS A PEDRO ARRIOLA

En cambio, ha fallecido, aunque no de coronavirus, Pedro Arriola a los 74 años. El marido de Celia Villalobos fue el gurú mediático del Partido Popular, el que desde la sombra hizo los cálculos y dio los impulsos electorales para la victoria de José María Aznar primero y luego de Mariano Rajoy. Descanse en paz.

CONFLICTO RUSIA - UCRANIA

Enmanuel Macron ha salido de la entrevista conPutinproporcionándonos cierto respiro. Dice el presidente francés que ayer “Putin no manifestó ninguna intención ofensiva contra Ucrania” y que “dijo muy claramente que no buscaba la confrontación”. Claro, el ruso dijo antes, a través de su ministro de Exteriores, Lavrov, que claro, ellos no pueden descartar que alguien les provoque con acciones bélicas. Esta es la forma de decir que podrían ampararse en cualquier escaramuza de los soldados ucranianos a los independentistas alentadas por Rusia y reaccionar militarmente, con lo cual estaría servida la guerra. En Moscú no hacen más que repetir eso, que “el régimen de Kiev, Ucrania, no controla a su enorme cantidad de militares” y que ellos no responden.

De fondo, sigue la presión para que los aliados no admitan a Ucrania en la OTAN, que hay que tener desahogo, cosa que Washington se niega a hacer. Es muy duro tener por vecino al oso ruso, que además está en aventuras poco democráticas, y no poder buscar apoyos. Lo que Washingon ha ofrecido es desarme, por ejemplo de misiles de corto y medio alcance en la frontera, veremos lo que contestan. Con respecto a Ucrania, Macron ha contado que los rusos siguen presionando para que el Gobierno se ponga a negociar con los independentistas pro rusos apoyados por Putin en Donetz y Lugansk.