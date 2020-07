Schlichting: “El caso es obligar a todo el mundo a usar la escuela estatal que es la que les gusta a ellos"

¡Buenos días España!

Ya definitivamente en verano y los aeropuertos, me temo, las estaciones, los hoteles, bajos en esta potencia turística que es nuestro país. Amanecemos en las preciosas islas Canarias, en una de las zonas más conmovedoras de España, en el parador de Tejeda, en el interior de Gran Canaria, en medio de una paisaje telúrico ideal para el senderismo, con simas gigantescas y el dedo rocoso del famoso picacho Roque Nublo, frente por frente. Casi sin extranjeros, con turismo nacional, eso sí, y mayoritariamente joven. Frente a ello, la fabulosa industria hotelera ha desplegado toda su potencia e ingenio. Mamparas de metacrilato en la recepción del hotel, distancias marcadas en el suelo, todos los productos del desayuno envasados individualmente y platos calientes sólo a la carta, mascarillas en todas artes e higiene cuidadosa y constante. Hagamos cuanto se pueda por ayudar.

Y el virus no se va, ya has oído a Iván Alonso,brotes en 40 puntos de España, desde Andalucía voces que piden un aislamiento de la zona. El Gobierno reporta 17 muertos en toda España en las últimas 24 horas, una cifra superior a la que veníamos observando. Así mismo se reportaron ayer 174 positivos frente a los 134 del jueves. 28.385 muertos oficiales a los que hay que sumar las cifras de tapados y 20.000 fallecimientos en las residencias, entre los que resulta imposible discriminar, por falta de pruebas, quienes padecieron coronavirus y quienes no.

LA VISITA DE LOS REYES A BENIDORM

Los Reyes siguen incansables por toda España, acompañando con sus sonrisas medio ocultas por mascarillas, saludando con el codo, confortando y recordando que somos un solo pueblo.

Un solo pueblo pero, en nuestra línea habitual, incapaces de consensuar una salida común de la crisis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no podamos ponernos de acuerdo para señalar sectores que hay que proteger y empujar, fondos que hay que pedir, acciones que desarrollar? Pues no, el Gobierno ha decidido trufar el programa de reconstrucción nacional de puntos e intereses ideológicos, desde impulsar la enseñanza única y estatal a perseguir o sbir todo tipo de impuestos y, claro, o ha habido apoyo ni del PP ni de VOX a las medidas de la comisión de reconstrucción.

LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

Gracias a los votos favorables de Ciudadanos, al menos se ha conseguido parar lo peor. O se ha incluido la eliminación de la reforma laboral ni se crea un impuesto de riqueza. La parte mala, sin embargo, que se subirán todo tipo de impuestos verdes o ecológicos, los de sociedades, lo que acabará repercutiendo en las pymes y en los usuarios y anuncios de subida del IRPF y el IVA, o sea, más pagos indirectos para todos. La protesta de los empresarios no se ha hecho esperar.

También un asunto más que polémico, el impuesto de sucesiones.

LA EDUCACIÓN CONCERTADA

En esto de la reconstrucción nacional, de paso, y como el Pisuerga pasa por Valladolid, se retira cualquier tipo de ayuda por coronavirus a la escuela concertada. Sólo habrá dinero para la pública, cuando hay que adaptar todos los colegios al coronavirus y dos millones de padres dependen de estos colegios, tan públicos como los otros. El caso es obligar a todo el mundo a usar la escuela estatal que es la que les gusta a ellos.

¡Cómo la pública, cómo la pública! Querrá usted decir la estatal, donde usted puede difundir sus ideas y su ideología, porque pública es también la escuela concertada, es de iniciativa social pero está pagada por los impuestos de todos, que pagamos todos y las propuestas educativas son tan dignas como las suyas. ¡Cómo la pública! la estatal y porque a ustedes les gusta.

La escuela concertada ha anunciado que irá a los tribunales por esta discriminación que atenta contra los principios de igualdad constitucional y el derecho a la libre elección de escuela por parte de los padres.

EL ESCÁNDALO DINA BOUSSELHAM

Pues el escándalo Dina Bousselham sigue entre tanto en marcha, te recuerdo que este enrevesado caso es aquel en el que empezaron a salir noticias desfavorables de Podemos en los medios de comunicación yPablo Iglesias habló de un complot de las cloacas del Estado. Resulta que ahora ha sido acusado del juez porque la fuente de esas informaciones era la tarjeta de un móvil que él había guardado en su poder, durante medio año tuvo la tarjeta de su colaboradora Dina Bousselham en sus manos, no se lo dijo a ella y al parecer y según ha dicho Dina en los tribunales la devolvió dañada. O sea que la cloaca era él. Vamos a escucharle diciendo además que es que guardo el móvil porque es que ella claro ella no se valía ella que era mujer tenía que ser protegida por el macho alfa.

Angelico, toma una decisión de una persona adulta para para no someterla a presión se queda con su móvil si es que de verdad esto de pasar por tontas toda la vida y que vengan estos tíos a protegernos tomando iniciativas contrarias a la ley y a la Constitución manda narices ¿eh?. Claro las ministras se han quejado, las ministras socialistas del gobierno se han quejado del tono machista de Pablo Iglesias madre mía madre mía si esto lo hiciese un partido de centro derecha.