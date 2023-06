Vox es el juguete del pim pam pum. Como el PP y el partido de Abascal andan peleados en Extremadura, las cuentas no le salen a Pedro Sánchez, cuyo principal argumento en estas elecciones es “votadme todos a mí, que viene la ultraderecha”. Pues no, no viene Vox, al menos en Extremadura y por ahora, hasta el 23 de julio. Luego ya veremos. Feijoo le ha pedido a María Guardiola que baje el tono y reflexione.