El pronóstico de Carmen Lomana sobre lo que pasará en uno de los conciertos de Karol G en el Bernabéu

Cuatro 'sold out' en el Bernabéu. Es lo que ha conseguido la cantante y compositora Karol G, que este sábado dará el primero de sus cuatro conciertos en la capital que tendrán lugar entre el 20 y el 23 de julio.

Su show se ha colado en la tertulia de chicas de 'Fin de Semana', donde Cristina López Schlichting ha querido preguntar a las colaboradoras del programa si les gusta la música de la colombiana y si alguna asistirá a alguno de los conciertos.

Carmen Lomana ha confesado ser muy fan de la cantante. "Me encanta", confesaba emocionada en pleno programa. "Me encanta todo, su estética, sus canciones, como es, me gusta", añadía.

Además de sus miles de fans, muchos rostros conocidos acudirán al Bernabéu a disfrutar del espectáculo los próximos días, ¿estará allí Carmen Lomana? La colaboradora de 'Fin de Semana' ha explicado que ahora mismo se encuentra en Asturias, pero tiene que pasar dos días por Madrid antes de su siguiente viaje, y si puede "a lo mejor" va al concierto.

El pronóstico de Carmen Lomana

Dentro de las cuatro fechas se espera un show de alto nivel, con varias horas de música en directo y la presencia de artistas que acompañarán a Karol G en su show.

Lomana ha hecho su apuesta y es que la celebrity cree que Shakira podría ser una de las que se suba al escenario del Bernabéu para acompañar a 'La Bichota', igual que ya hiciera en la final de la Copa América.

¿Se cumplirá el pronóstico de Carmen Lomana?

Urbano y sexy, así es el estilo de la cantante y compositora Karol G, que no solo ha cautivado con su voz y su sonrisa, también con su forma de vestir fusionando con toques sensuales, colores y artesanía tradicional latina.

La colombiana, que ofrecerá cuatro conciertos en el Bernabéu, entre este sábado 20 y el próximo martes 23 de julio, como parte de su gira 'Mañana Será Bonito Tour', se ha convertido en un referente de moda.

Carolina Giraldo Navarro (Medellín, Colombia, 1991), conocida como Karol G, "tiene un estilo urbano por el tipo de música que hace", explica la estilista española Alba Melendo que desde 2022 forma parte del equipo de la colombiana y se encarga de crear los 'looks' de la artista para los videos, campañas comerciales, alfombras rojas.





Si echamos la vista atrás, vemos que su estilo ha evolucionado mucho. Quedan lejos los conjuntos de camiseta y sudaderas, los tonos ácidos y las prendas amplias y desestructuradas, ahora las siluetas ceñidas, los tejidos brillantes y trasparentes y las prendas cómodas son el denominador común de un estilo.

Su sello distintivo es su pasión y entrega para incorporar elementos de la cultura latina en su forma de vestir. Desde el color hasta detalles de artesanía tradiciones, sus raíces colombianas siempre están presentes.

A la colombiana le gusta el diseño español, ha lucido piezas de Paula Canovas del Vas y seguramente durante su actuación en Madrid luzca prendas de firmas españolas. Además, durante los conciertos suele cambiarse de ropa varias veces.

Si hay algo que distingue a Karol G es el tono del pelo, desde el verde agua al azul eléctrico, pasando por el rojo fuego hasta llegar al rosa pálido que luce ahora, y es que su color pelo tiene un papel realmente importante en su imagen.